Депутат Європарламенту Картайзер закликає колег їхати на форум у Росію, - Politico

Євродепутат із Люксембургу Фернан Картайзер вербує колег долучитися до поїздки на форум у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на лист політика до колег.

У 2025 році Картайзера виключили з групи Європейських консерваторів і реформістів після його попереднього візиту до Москви. роте, він знову пропонує зацікавленим євродепутатам зв’язатися з його офісом для організації поїздки.

Програма передбачає зустріч із представниками Держдуми РФ 3 червня в межах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму – щорічної події, яку традиційно відвідує російський диктатор Володимир Путін.

Позиція Картайзера

У листі Картайзера зазначається, що учасникам можуть допомогти з пошуком житла, а персональні запрошення на форум надішлють пізніше. Документ був розісланий широкому колу європейських депутатів.

У коментарі виданню політик заявив, що його нова поїздка є "абсолютно виправданою" та фінансується приватним коштом. За словами Картайзера, дедалі більше європейських діячів публічно говорять про необхідність відновлення діалогу з Росією.

"Тож це лише питання часу, коли політика ЄС зміниться", – зазначив євродепутат.

Водночас Картейзер відмовився називати депутатів, які виявили бажання приєднатися до поїздки. Він пояснив це тим, що вони можуть зіткнутися з політичним тиском або негативними наслідками.

Критика з боку європейських політиків

Литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс із групи "Оновити Європу" різко розкритикував ініціативу, назвавши її спробою вербування депутатів Європарламенту для роботи в інтересах Кремля. На його думку, подібні контакти сприяють послабленню єдності Заходу під прикриттям "політичної дипломатії".

Речник Європейського парламенту заявив, що депутати, "які взаємодіють із російськими дипломатичними чи урядовими структурами, діють виключно у своїй особистій якості".

Сиве старе продажне одоробало ласе до кацапських грошей!
07.05.2026 10:42 Відповісти
І як до Європарламенту обирають інфантильних і аморальних мудаків?
07.05.2026 10:42 Відповісти
так само, як і в нас - під впливом закешачених бульварних папірців та аналогів серіалів "слугаурода"
07.05.2026 10:45 Відповісти
тому що і у Європі достатньно довбойобів, які обирать окамур, картайзерів та інших вагенкнехтів.
07.05.2026 10:48 Відповісти
Походу, там так й як і у нас довідки від незалежних наркологів та психіатрів не надають..
07.05.2026 11:10 Відповісти
Антиєвропейська агентура ху#ла повинна бути анігільована.
07.05.2026 10:42 Відповісти
Мадяру також слід підготуватися і взяти той "форум" під приціл
07.05.2026 10:43 Відповісти
жаль что к тебе старому ****** твои кацапы друзья не прийдут, не убьют и не изнасилуют твоих родных ...
07.05.2026 11:06 Відповісти
Добре харчується цей пан в росії і мабуть дадуть бонус за кожного, кого він туди ще с агітує. Дід вже і в літах, а свої 30 срібряників дуже хоче заробити. Падло...
07.05.2026 11:19 Відповісти
Звичайна ФСБешна консерва вибухнула.
07.05.2026 11:19 Відповісти
Картайзер,американський актор, відомый за серіалом " Божевільні " .цей євродепутат Картайзер буде відомий за серіалом "Божевільні-2"
07.05.2026 11:38 Відповісти
Маленьке уточнення: не євродепутат а рублєдепутат
07.05.2026 12:44 Відповісти
Дуже дотепно!
07.05.2026 15:03 Відповісти
 
 