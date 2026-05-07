Євродепутат із Люксембургу Фернан Картайзер вербує колег долучитися до поїздки на форум у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на лист політика до колег.

У 2025 році Картайзера виключили з групи Європейських консерваторів і реформістів після його попереднього візиту до Москви. роте, він знову пропонує зацікавленим євродепутатам зв’язатися з його офісом для організації поїздки.

Програма передбачає зустріч із представниками Держдуми РФ 3 червня в межах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму – щорічної події, яку традиційно відвідує російський диктатор Володимир Путін.

Позиція Картайзера

У листі Картайзера зазначається, що учасникам можуть допомогти з пошуком житла, а персональні запрошення на форум надішлють пізніше. Документ був розісланий широкому колу європейських депутатів.

У коментарі виданню політик заявив, що його нова поїздка є "абсолютно виправданою" та фінансується приватним коштом. За словами Картайзера, дедалі більше європейських діячів публічно говорять про необхідність відновлення діалогу з Росією.

"Тож це лише питання часу, коли політика ЄС зміниться", – зазначив євродепутат.

Водночас Картейзер відмовився називати депутатів, які виявили бажання приєднатися до поїздки. Він пояснив це тим, що вони можуть зіткнутися з політичним тиском або негативними наслідками.

Критика з боку європейських політиків

Литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс із групи "Оновити Європу" різко розкритикував ініціативу, назвавши її спробою вербування депутатів Європарламенту для роботи в інтересах Кремля. На його думку, подібні контакти сприяють послабленню єдності Заходу під прикриттям "політичної дипломатії".

Речник Європейського парламенту заявив, що депутати, "які взаємодіють із російськими дипломатичними чи урядовими структурами, діють виключно у своїй особистій якості".

