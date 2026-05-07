2 883 13

Депутат Европарламента Картайзер призывает коллег ехать на форум в Россию, - Politico

Фернан Картайзер призывает депутатов ЕП ехать на форум к Путину

Евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер призывает коллег присоединиться к поездке на форум в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на письмо политика к коллегам.

В 2025 году Картайзера исключили из группы Европейских консерваторов и реформистов после его предыдущего визита в Москву. Однако он вновь предлагает заинтересованным евродепутатам связаться с его офисом для организации поездки.

Программа предусматривает встречу с представителями Госдумы РФ 3 июня в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума - ежегодного мероприятия, которое традиционно посещает российский диктатор Владимир Путин.

Позиция Картайзера

В письме Картайзера отмечается, что участникам могут помочь с поиском жилья, а персональные приглашения на форум пришлют позже. Документ был разослан широкому кругу европейских депутатов.

В комментарии изданию политик заявил, что его новая поездка является "абсолютно оправданной" и финансируется за частные средства. По словам Картайзера, все больше европейских деятелей публично говорят о необходимости возобновления диалога с Россией.

"Поэтому это лишь вопрос времени, когда политика ЕС изменится", – отметил евродепутат.

В то же время Картейзер отказался называть депутатов, выразивших желание присоединиться к поездке. Он объяснил это тем, что они могут столкнуться с политическим давлением или негативными последствиями.

Критика со стороны европейских политиков

Литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс из группы "Обновить Европу" резко раскритиковал инициативу, назвав ее попыткой вербовки депутатов Европарламента для работы в интересах Кремля. По его мнению, подобные контакты способствуют ослаблению единства Запада под прикрытием "политической дипломатии".

Пресс-секретарь Европейского парламента заявил, что депутаты, "взаимодействующие с российскими дипломатическими или правительственными структурами, действуют исключительно в личном качестве".

Сиве старе продажне одоробало ласе до кацапських грошей!
07.05.2026 10:42 Ответить
І як до Європарламенту обирають інфантильних і аморальних мудаків?
07.05.2026 10:42 Ответить
так само, як і в нас - під впливом закешачених бульварних папірців та аналогів серіалів "слугаурода"
07.05.2026 10:45 Ответить
тому що і у Європі достатньно довбойобів, які обирать окамур, картайзерів та інших вагенкнехтів.
07.05.2026 10:48 Ответить
Походу, там так й як і у нас довідки від незалежних наркологів та психіатрів не надають..
07.05.2026 11:10 Ответить
Антиєвропейська агентура ху#ла повинна бути анігільована.
07.05.2026 10:42 Ответить
Мадяру також слід підготуватися і взяти той "форум" під приціл
07.05.2026 10:43 Ответить
жаль что к тебе старому ****** твои кацапы друзья не прийдут, не убьют и не изнасилуют твоих родных ...
07.05.2026 11:06 Ответить
Добре харчується цей пан в росії і мабуть дадуть бонус за кожного, кого він туди ще с агітує. Дід вже і в літах, а свої 30 срібряників дуже хоче заробити. Падло...
07.05.2026 11:19 Ответить
Звичайна ФСБешна консерва вибухнула.
07.05.2026 11:19 Ответить
Картайзер,американський актор, відомый за серіалом " Божевільні " .цей євродепутат Картайзер буде відомий за серіалом "Божевільні-2"
07.05.2026 11:38 Ответить
Маленьке уточнення: не євродепутат а рублєдепутат
07.05.2026 12:44 Ответить
Дуже дотепно!
07.05.2026 15:03 Ответить
 
 