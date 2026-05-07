Евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер призывает коллег присоединиться к поездке на форум в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на письмо политика к коллегам.

В 2025 году Картайзера исключили из группы Европейских консерваторов и реформистов после его предыдущего визита в Москву. Однако он вновь предлагает заинтересованным евродепутатам связаться с его офисом для организации поездки.

Программа предусматривает встречу с представителями Госдумы РФ 3 июня в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума - ежегодного мероприятия, которое традиционно посещает российский диктатор Владимир Путин.

Позиция Картайзера

В письме Картайзера отмечается, что участникам могут помочь с поиском жилья, а персональные приглашения на форум пришлют позже. Документ был разослан широкому кругу европейских депутатов.

В комментарии изданию политик заявил, что его новая поездка является "абсолютно оправданной" и финансируется за частные средства. По словам Картайзера, все больше европейских деятелей публично говорят о необходимости возобновления диалога с Россией.

"Поэтому это лишь вопрос времени, когда политика ЕС изменится", – отметил евродепутат.

В то же время Картейзер отказался называть депутатов, выразивших желание присоединиться к поездке. Он объяснил это тем, что они могут столкнуться с политическим давлением или негативными последствиями.

Критика со стороны европейских политиков

Литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс из группы "Обновить Европу" резко раскритиковал инициативу, назвав ее попыткой вербовки депутатов Европарламента для работы в интересах Кремля. По его мнению, подобные контакты способствуют ослаблению единства Запада под прикрытием "политической дипломатии".

Пресс-секретарь Европейского парламента заявил, что депутаты, "взаимодействующие с российскими дипломатическими или правительственными структурами, действуют исключительно в личном качестве".

