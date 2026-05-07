Смерть Путина может решить одну проблему, но создать еще десяток других, - Newsweek
Политика России построена вокруг одного человека - Владимира Путина. Смерть диктатора станет самым опасным моментом.
Об этом говорится в материале Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Путин построил огромную личную власть в России, уменьшив сдерживающее влияние институтов и отдельных лиц вокруг себя.
"Сейчас он является центром вселенной в российском государстве, и его крах оставит черную дыру, которая поглотит все остальное", - говорится в анализе Newsweek.
Журналисты предполагают, что наибольшая опасность для Путина таится внутри созданной им мафиозной системы. Амбициозные соперники ищут подходящий момент для удара. Деградация российской экономики и зашедшая в тупик война в Украине создают идеальные условия для заговора.
Согласно отчету разведки, между российскими службами безопасности возросла острая напряженность, в частности между ФСБ, военным руководством, Росгвардией и Федеральной службой охраны в отношении защиты высокопоставленных чиновников
В том же отчете фигурирует сеть Сергея Шойгу. Риск государственного переворота против Путина связывали с арестом бывшего заместителя министра обороны Руслана Цаликова в марте 2026 года.
Издание отмечает, что Шойгу потерял пост министра обороны, когда успехи армии РФ на фронте начали исчезать.
Кто вместо Путина?
Newsweek пишет, что в России хватает тех, кто может надеяться занять место Путина, будь то после смерти диктатора или в результате заговора.
Среди кандидатов называют бывшего охранника Путина и его помощника Алексея Дюмина, куратора внутренней политики Сергея Кириенко, а также вице-премьера и сына Николая Патрушева - Дмитрия Патрушева.
В то же время пишут, что директор ФСБ Бортников может не претендовать на власть лично, а станет "серым кардиналом".
Журналисты отмечают, что внезапная смерть Путина положит конец правлению одного человека, не положив конец созданной им системе.
"Американцы могут желать справедливости для Украины и все равно понимать, что неуправляемый крах во главе российского государства не будет справедливостью. Это будет кризис с ядерным оружием, вооруженными группировками и войной, которая уже идет.
Будьте осторожны со своими желаниями. Смерть Путина может решить одну проблему. Но она может создать еще десяток", - подытожили авторы.
Єх вспамінаю ліхіє дєвяностиє з баєвікамі на касєтах гдє тірарісти візлі ядєрну боєгаловку на потязі. Були ж часи
А яка різниця з одним довбограєм домовлятися чи з десятками місцевих? Ніякої.
Понять ,простить та отпустить..
Якщоколи Україна розвалить рашку на частини, то ми, походу, щей винними останемся
Тут - така сама історія...
Хоча, якщо врахувати, що всі російські вожді радянського періоду повторювали фараонів Єгипту часів великих пірамід, то приблизно можна сказати, що буде далі. В єгиптян тоді не було тільки Горбачова, їх Сталіним був всім відомий фараон Хеопс, їх Путін задрався зі жрецями Геліополя і його зкинули десь на рівні 2008-го року у нашому випадку. До "вставания с колен" шляхом проведення СВО в єгиптян справа і далеко не дійшла
Хотілося б сказати авторам, які трясуться за свої шкурки: "Ідіть у сраку, карфаген має буть развалін, ну а з ядіркою у бармалєв вам поможе Будапештський мімо рандум"
..20 доларів...", правильно "33 долари"
Бо інакше - "чорна діра".
Смерть Сталіна/Гітлера може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших?
Можна уявити собі такий заголовок у роки другої світової війни?
Яцек Бартосяк волає про це на кожному подкасті
Жаль, что авторы статьи, не посчитали вариант, сколько сотен тысяч жизней можно было бы спасти, если бы спецслужбы "с яйцами" (украинские или западные) нейтрализовали пуйла и его ближайшее террористическое окружение, начиная с 2014 года....
Просто коли пишуть подібні експертні статті, то здебільшого керуються стереотипами, які були створені в другій половині минулого століття.
Божевільні дебіли з ядерною зброєю, які майже 20 років поспіль ведуть терористично-загарбницькі війни. Як руками регулярної армії, так і руками ЧВК - озброєними бандами, які служать не державі, а конкретним функціонерам.
Тож з смертю ***** взагалі нічого для світу не зміниться. Все знов таки буде описуватись як "криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває".