РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5127 посетителей онлайн
Новости Диктатура в рф
8 590 77

Смерть Путина может решить одну проблему, но создать еще десяток других, - Newsweek

Изменит ли смерть Путина Россию? Какие есть риски?

Политика России построена вокруг одного человека - Владимира Путина. Смерть диктатора станет самым опасным моментом.

Об этом говорится в материале Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что Путин построил огромную личную власть в России, уменьшив сдерживающее влияние институтов и отдельных лиц вокруг себя. 

"Сейчас он является центром вселенной в российском государстве, и его крах оставит черную дыру, которая поглотит все остальное", - говорится в анализе Newsweek.

Читайте также: В эстонском Нарве вывесят портрет Путина в образе Гитлера

Журналисты предполагают, что наибольшая опасность для Путина таится внутри созданной им мафиозной системы. Амбициозные соперники ищут подходящий момент для удара. Деградация российской экономики и зашедшая в тупик война в Украине создают идеальные условия для заговора.

Согласно отчету разведки, между российскими службами безопасности возросла острая напряженность, в частности между ФСБ, военным руководством, Росгвардией и Федеральной службой охраны в отношении защиты высокопоставленных чиновников

В том же отчете фигурирует сеть Сергея Шойгу. Риск государственного переворота против Путина связывали с арестом бывшего заместителя министра обороны Руслана Цаликова в марте 2026 года.

Издание отмечает, что Шойгу потерял пост министра обороны, когда успехи армии РФ на фронте начали исчезать.

Читайте: Смена власти в РФ возможна только изнутри, - Волкер

Кто вместо Путина?

Newsweek пишет, что в России хватает тех, кто может надеяться занять место Путина, будь то после смерти диктатора или в результате заговора.

Среди кандидатов называют бывшего охранника Путина и его помощника Алексея Дюмина, куратора внутренней политики Сергея Кириенко, а также вице-премьера и сына Николая Патрушева - Дмитрия Патрушева.

В то же время пишут, что директор ФСБ Бортников может не претендовать на власть лично, а станет "серым кардиналом".

Журналисты отмечают, что внезапная смерть Путина положит конец правлению одного человека, не положив конец созданной им системе.

"Американцы могут желать справедливости для Украины и все равно понимать, что неуправляемый крах во главе российского государства не будет справедливостью. Это будет кризис с ядерным оружием, вооруженными группировками и войной, которая уже идет.

Будьте осторожны со своими желаниями. Смерть Путина может решить одну проблему. Но она может создать еще десяток", - подытожили авторы.

Читайте также: В России не опубликовали еженедельный рейтинг Путина, который рекордно падал несколько недель

Автор: 

путин владимир (32438) россия (97423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Знову ця всрата "анал ітика". Сидять там...зі стелі щось пишуть. Здох сталін і що сталося? Нічого. І ***** нехай здохне швидше. Всім легше стане.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:43 Ответить
+31
Все над чим труситься Захід це те що якщо розкалиться Сосія тоді хто ж буде заносити їм чемодани з грішми і продавати по знижкам нафту, газ, ліс і інші копалини? Якщо замість однієї Сосії з'явиться десятки окремих держав то це ж прийдеться з кожним домовлятися окремо
показать весь комментарий
07.05.2026 09:01 Ответить
+23
- підсумували автори.

Хотілося б сказати авторам, які трясуться за свої шкурки: "Ідіть у сраку, карфаген має буть развалін, ну а з ядіркою у бармалєв вам поможе Будапештський мімо рандум"
показать весь комментарий
07.05.2026 08:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це яких саме ? Що ядірна збруя окажетса у бармалеєв? Так єта же хароша.
Єх вспамінаю ліхіє дєвяностиє з баєвікамі на касєтах гдє тірарісти візлі ядєрну боєгаловку на потязі. Були ж часи
показать весь комментарий
07.05.2026 08:38 Ответить
Все над чим труситься Захід це те що якщо розкалиться Сосія тоді хто ж буде заносити їм чемодани з грішми і продавати по знижкам нафту, газ, ліс і інші копалини? Якщо замість однієї Сосії з'явиться десятки окремих держав то це ж прийдеться з кожним домовлятися окремо
показать весь комментарий
07.05.2026 09:01 Ответить
Лісу уже немає. Подивися тайгу на гугл картах - суцільні квадратні плєші від Уралу до Владівостока.
А яка різниця з одним довбограєм домовлятися чи з десятками місцевих? Ніякої.
показать весь комментарий
07.05.2026 11:47 Ответить
В кожного окремого царька будуть значно приземленніші амбіції, тож домовитися буде простіше і дешевше.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:11 Ответить
Українцям треба молитися, щоб скаженого Пуйла одягнули в дерев'яний макінтош якомога швидше. Всі можливості для цього є; в розпорядженні України потужна структура - СБУ. А хто замовляє статті в Ньюсуік? Невже Вітьок і Зятьок, яким все рівно з ким нажитися, і на кому нажитися, хоч з чортом, хоч зі скаженим Пуйлом. Якщо таки грохнуть скаженого Пуйла (а йому вже давно на цвинтарі ставлять прогули) Кремлівські вежі перегризуться між собою і вже точно не буде на троні Лаптєстану щось подібне до скаженого Пуйла. Скажену собаку пристрілюють і крапка. І якщо вже робити спробу ліквідації скаженого Пуйла, то з гарантією 100 %.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:20 Ответить
Павлуха, ты не заметил одной вещи. В этой статье, как и в ряде других, ненавязчиво упоминается фамилия Шойгу. Как одного из возможных организаторов переворота. Я думаю цель этой статьи другая, зная трусливый и в то же время мстительный характер Путина-завалить Шойгу руками Плешивого. Поглядим.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:44 Ответить
Хто такий Плєшивий? Невже не хутін? Він що, сам себе собі замовив?!
показать весь комментарий
07.05.2026 09:56 Ответить
Ніх.ясе а нам ,що тепер робити...
Понять ,простить та отпустить..
показать весь комментарий
07.05.2026 08:41 Ответить
Малося на увазі, що жодних проблем нікому крім пуцина не принесе його смерть на шибениці. В той час, як природна смерть не бажана.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:06 Ответить
Какая разніца. Нехай подихає швидше.
показать весь комментарий
07.05.2026 11:49 Ответить
Якими ж треба бути чи їбанутимичи продажними, щоб виправдовувати злочини пуйла, бо його смерть приведе до міфічних ще більших злочинів! Стаття замовна - це зрозуміло...
показать весь комментарий
07.05.2026 10:51 Ответить
Знову ця всрата "анал ітика". Сидять там...зі стелі щось пишуть. Здох сталін і що сталося? Нічого. І ***** нехай здохне швидше. Всім легше стане.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:43 Ответить
Якщо коли Україна розвалить рашку на частини, то ми, походу, щей винними останемся
показать весь комментарий
07.05.2026 08:44 Ответить
Хоч ти не лізь у "аналітику"... Бо з тебе "аналітик" хрєновий"... Сталін здох... Але прийшов, на його місце, "Сталін "на мінімалках"... Послабив терор, налагодив , більш-менш, стосунки з навколишнім світом... А СИСТЕМА залишилася тією ж, самою... І ще одне врахуй - при Хрущові не було війни... Країна, потроху, розбудовувалася, відновлювалася, і багатіла... Народу ставало, потроху "легше дихать"... А зараз країна у економічній та політичній кризі. І хто візьме на себе відповідальність за її наслідки? Адже "розгрібать "путінське гімно" потрібно буде багато років... А бидло хоче "швидкого результату"... Казочки про "светлае будущее" уже всім надоїли... Так що почнеться "страительсва свелава будущева, в атдельна взятых "квартирах" - тобто "дележ Рассии"... А це і проблеми з армією (що з нею робить), і проблеми зі зброєю (як її ділить (особливо, з ядерною)... Саме про ЦІ "проблеми", і думають на Заході...
показать весь комментарий
07.05.2026 09:13 Ответить
Ти знову за своє? Знову нудьгу наганяєш? Не треба тут розповідати хто та що, "розумник"? Є пряма аналогія між двома упирями та диктаторами. Один з них давно здох і світ від цього не перевернувся. Здохне і інший. А про всі оці нюанси про те що буде далі, фантазуй перед сном.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:28 Ответить
Ой... Я тебе прошу - не треба "жбурляться брудом", в опонента, який трохи більше тямить у "аналітиці", ніж ти... Це - метода людей "завидющих", з завищеною самооцінкою... Є якась конкретна аргументація? Викладай... Але не пиши, що "опонент дурний", тому що тобі так хочеться...
показать весь комментарий
07.05.2026 11:12 Ответить
Не треба мене ні про що просити. І завищеною самооцінкою з нас двох явно страждаю не я.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:28 Ответить
Буду знать... Наступного разу підтвердь тобою сказане... Наприклад, підкріпленням твоїх доводів, аргументами... А не пустопорожнім базіканням...
показать весь комментарий
07.05.2026 17:38 Ответить
Наступного разу не буде. Якщо ти не почнеш знову душнилити. Просто проходь мимо. Аргументи і доводи йому...Чи й не фігура,плять.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:49 Ответить
Розумієш, у чому справа... Я людина культурна... І коли іду по ринку, та чую, що продавець всучує покупцям, неякісний товар, то я, спочатку, тихенько вказую йому на це... А коли він починає хамить - я просто кажу, про це, вголос - щоб чули оточуючі...
Тут - така сама історія...
показать весь комментарий
07.05.2026 18:01 Ответить
Все дещо складніше. Є історичні цикли, за які система не може вийти. Щось типа падіння Риму чи Константинополя. В даному разі тисячі ядерних боєголовок можуть опинитися невідомо в кого. Тому американці так і трусяться.
Хоча, якщо врахувати, що всі російські вожді радянського періоду повторювали фараонів Єгипту часів великих пірамід, то приблизно можна сказати, що буде далі. В єгиптян тоді не було тільки Горбачова, їх Сталіним був всім відомий фараон Хеопс, їх Путін задрався зі жрецями Геліополя і його зкинули десь на рівні 2008-го року у нашому випадку. До "вставания с колен" шляхом проведення СВО в єгиптян справа і далеко не дійшла
показать весь комментарий
07.05.2026 13:43 Ответить
Цікаво, що перед їх Путіним у єгиптян був фараон Менкуара, якого дуже любив народ, який біля своєї піраміди побудував невелику піраміду своїй дочці, і про якого будівельники піраміди залишили запис в її середині, що Менкуара був п'яничкою. Точно, як Єльцин.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:50 Ответить
- підсумували автори.

Хотілося б сказати авторам, які трясуться за свої шкурки: "Ідіть у сраку, карфаген має буть развалін, ну а з ядіркою у бармалєв вам поможе Будапештський мімо рандум"
показать весь комментарий
07.05.2026 08:43 Ответить
Автори статті мабуть хотіли викликати в мене «Бережіть Пуйла - він наше всьо!», але нехай в дупу засунуть ті 20 доларів.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:43 Ответить
"...20 доларів...", правильно "33 долари"
показать весь комментарий
07.05.2026 09:03 Ответить
Журнашльондри вартість замовних статей підняли, інфляція?
показать весь комментарий
07.05.2026 09:06 Ответить
коли здохне пуйло то на рашке почнуться вибори нового сцаря, тобто - громадянська війна. Це створить проблеми штатам, бо пуйло це їх "мальчік", він робить те що їм потрібно, бо вони сумують за совком більше ніж оркостан. Попри расхожу думку що трампло агент "краснов" все зовсім навпаки, трампло звичайний дебіл та палить контору...
показать весь комментарий
07.05.2026 09:32 Ответить
Раз Путіну небезпечно вмирати, буде Путін жити вічно, як Ленін.....
показать весь комментарий
07.05.2026 08:45 Ответить
та переживемо якось ті майбутні негаразди, нехай бажання здійснюються. а болота займаються своєю улюбленою справою - громадянськими війнами. а потім товариш сі наведе трохи порядок...
показать весь комментарий
07.05.2026 08:45 Ответить
Так она уже скоро,нужно не страшиться этого,а готовиться к ней,идиоты журнашлюшки совсем с катушек послетали в своих размышлениях.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:46 Ответить
Це мені нагадує інформацію, мовляв у Британії був шанс вбити Гітлера на початку другої світової, але вони цього не зробили тому що боялися що на його місце прийде хтось більш компетентний і небезпечний.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:46 Ответить
У Великобританії розглядалися варіанти вбивства Гітлера і спецслужбами розроблялися операції спрямовані на це. Крім того Великобританія поставляла вибухові речовини ,необхідні для ліквідації Гітлера німецьким антифашистам. Але відмашку на ліквідацію Гітлера не дав Черчіль, вважаючи що некомпетентне керівництво Гітлера-більш прийнятне, ніж можливість одержати на чолі Німеччини компетентного ворога. А взагалі то на Гітлера було 13 історично доведених замахів на життя. На скаженого ж Пуйла за 5 років війни було рівно "0" замахів на життя, (велике "спасибі" Васі Двамагазини і в.о. Хмара).
показать весь комментарий
07.05.2026 09:40 Ответить
У мавзолей його
показать весь комментарий
07.05.2026 08:47 Ответить
Очевидно що стаття низькосортний тролінг. Це ж журналісти. Люди з найнижчим IQ.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:49 Ответить
Та да, друга професія після першої.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:05 Ответить
Якщо здохне ця рашиська істота і хотілося вірити що так буде ,почнется процес деінтерації нациського утворення під назвою рф ,тому тільки ліквідація цією мерзоти може зупинити цю криваву війну.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:50 Ответить
нету путена - нет расіі. десь ми таке вже чули
показать весь комментарий
07.05.2026 08:50 Ответить
Хєр з ним, хай здохне!
показать весь комментарий
07.05.2026 08:51 Ответить
Ингрия будет свободной!
показать весь комментарий
07.05.2026 08:56 Ответить
А Вейшнорія? 😁
показать весь комментарий
07.05.2026 09:14 Ответить
Смоленська обл буде білоруссю
показать весь комментарий
07.05.2026 09:22 Ответить
Дебіли кончені або куплені Ху'йлом аналлітики. Чи може бути ще щось гірше третьої світової яка зараз йде під ініціативою Ху'йла, а також роздачу московським режимом ядерної зброї всім своїм проксі?
показать весь комментарий
07.05.2026 08:58 Ответить
Журнашлюшки в своем репертуаре, рубли не пашнут.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:02 Ответить
Головна проблема "цивілізованого" світу - як зробити )(уйла безсмертним?

Бо інакше - "чорна діра".
показать весь комментарий
07.05.2026 09:05 Ответить
Чим швидше, тим краще! Здох той - здохне і цей!
показать весь комментарий
07.05.2026 09:06 Ответить
Так, це безпонтово, але приємно 😁
показать весь комментарий
07.05.2026 09:08 Ответить
Особисто для мене дійсно було проблема коли ця падаль подохне- боюся здоров'я не вистачить стільки святкувати
показать весь комментарий
07.05.2026 09:12 Ответить
Росіянам треба запасатися баянами: на Лаптєстані всі баяни порвуть оплакуючи виродка Пуйла.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:29 Ответить
ну да, смерть путіна вирішить проблему для України, але створить десять проблем для Європи. Тому хай Україна потроху трахається з рф подовше.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:22 Ответить
Хай здохне, а там подивимось
показать весь комментарий
07.05.2026 09:22 Ответить
АБСУРД: Смерть Путіна може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших, - Newsweek

Смерть Сталіна/Гітлера може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших?
Можна уявити собі такий заголовок у роки другої світової війни?
показать весь комментарий
07.05.2026 09:24 Ответить
він не буде жити вічно
показать весь комментарий
07.05.2026 09:26 Ответить
Якщо здохне путін, то закінчиться війна, а це не мало. Коли здох сталін, берія почав реабілітацію репресованих, хоча не був пацифістом, кому потрібні ці хвости старого диктатора. Заходжу на Цензор тільки щоб почитати коменти, це краще що тут є.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:30 Ответить
та вже навіть в Польщі зрозуміли, що США їх не захистить

Яцек Бартосяк волає про це на кожному подкасті
показать весь комментарий
07.05.2026 09:31 Ответить
то готуйтесь, дурні, як ви разом з косоокими будете брати під контроль ядерні арсенали рашки та інші ядерні об'єкти. і не кажіть, шо вас не попереджали.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:35 Ответить
а не пішли би ви "Newsweek" на ..й ?!! смерть ху*ла ,сі , принесе Мир всьому світу , не треба лякати людей завчасно ...Бо кожна нормальна людина розуміє, шо ці дві істоти є втіленням зла з того світу ,де царює морок ...
показать весь комментарий
07.05.2026 09:35 Ответить
Головна проблема - існування татаро-москальської імперії.!
показать весь комментарий
07.05.2026 09:42 Ответить
І знов ця огидна мантра часів бідона "краще путін, ніж хаос". Тоді салівани та бернси нам заборонили скористатися бунтом прігожина і дозволили кремлівському упирю продовжити війну. І ось знов починається...
показать весь комментарий
07.05.2026 09:54 Ответить
Зрозуміло, що скажений Пуйло підлягає негайній ліквідації. Наганяє сум тільки думка про виконавців вироку. Є сумніви, що на це віддасть наказ ссикло Вова *********, у якого з Пуйлом взаємні гарантії про незнищення, та й на рахунок виконавця в.о. Хмара є великі сумніви в його компетентності і рішучості.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:54 Ответить
А эти ****** всё дрыщут, немощи обосранные.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:55 Ответить
А де гарантія що ***** живий, а замість нього кукли?
показать весь комментарий
07.05.2026 10:06 Ответить
Доля правды заключается в том, что ***** в целом всех всегда устраивал и запад в том числе. Их не устроило то, что он полномасштабную войну решил устроить и не где-нибудь в ****** Азии или ближнего востока, а прмо на границе ЕС. И это ещё пол беды. Ладно бы прокрутил все быстро и безболезненно, за пару недель как прогнозировалось, так оно встряло глубоко и на долго по своей тупости. Теперь ощабоченцам нужно решать противоречивую проблему, чтобы и раха с *****м осталась и буферная зона тоже для надёжности была.
показать весь комментарий
07.05.2026 10:14 Ответить
А що, ***** вже "там"?
показать весь комментарий
07.05.2026 10:16 Ответить
нічого в орді не зміниться, там феодально-репресивний лад створений ще сашком невським при монголо-татарах і з тих пір ніяких змін не відбулося, лише керівники змінюються, але машина репресій працює без збоїв, що при царях, що при імператорах, що при комунофашистах, що при нинішніх чекістах. боятися мають орки, бо скоріше за все до репресій кремлівськими будуть залучені кадировці, а вони вміють рота заткнути балакучими язиками.
показать весь комментарий
07.05.2026 10:59 Ответить
Відмінність полягає в тому, що зараз там немає легітимної спадковості влади, яка колись підтримувалася звичаями та релігією. Навіть при цьому був період смути в 16 ст., коли ця легітимність порушилася. Так, там після Путлера до влади спробують прийти такі самі негідники, але існує велика ймовірність, що вони почнуть вбивати один одного (як на початку бандитських 90-х, але в значно глобальніших масштабах, бо ділитимуть не якийсь локальний контроль, а країну в цілому).
показать весь комментарий
07.05.2026 13:09 Ответить
та ніколи на московії не було легітимної спадковості влади, до влади завжди доривався той, хто добре ладив з головорізами при погонах, бо заклав це ще сашко невський, який, щоб ніхто інший від монгол не отримав ярлик царя, сколотив дружину головорізів, яка будь-який натяк на опозицію виривала з коренем. так і повелося, іван грозний не сам по собі виник, він просто удосконалив звичаї невського та своїх попередників. миколка другий дав слабину, не на дибу "революціонерів" відправляв, а в ссилку, за що його потім і грохнули зі всім сємєйством, щоб не ламав порядок репресій, а народу щедро подарували гулаг, щоб не втрачав рабського тонусу. путлєр по своїй "харизмі" це той же миколка другий, просто так клікуху моль не дають, і закінчить так само в казематах з кулями від чекістського нагана. а оркам для повного щастя зроблять кадирівський гулаг.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:34 Ответить
Смерть путіна то анонс чи подія яка відбулася ?
показать весь комментарий
07.05.2026 10:59 Ответить
Так совок розпався і теж думали що все кабзда але нічого не було, тільки хтось віддав ядерну зброю добровільно.
показать весь комментарий
07.05.2026 11:17 Ответить
в таком случае, перепуганным авторам статьи, надо ставить свечки в церкви и молиться за здоровье кремлевского террориста...

Жаль, что авторы статьи, не посчитали вариант, сколько сотен тысяч жизней можно было бы спасти, если бы спецслужбы "с яйцами" (украинские или западные) нейтрализовали пуйла и его ближайшее террористическое окружение, начиная с 2014 года....
показать весь комментарий
07.05.2026 11:24 Ответить
тобто Аятол можна вбивати а ***** ні-ні
показать весь комментарий
07.05.2026 11:48 Ответить
Раптова (бажано щоб насильницька) смерть Путлера створить проблеми (може з десяток, а може і більше) насамперед для самої Росії: шок і розгубленість у населення, хаос в системі управління з її колапсом та розвалом, боротьбу кланів за 'спадщину' (аж до збройної з фізичним знищенням один одного), за цим послідує криза економіки, та напевно дезінтеграція за принципом 'рятуйся, хто може' та 'кожен сам за себе'. Проблема ядерної зброї? По-перше, її можна буде оперативно взяти під контроль іноземними міжнародними спец підрозділами ( за мандатом радбезу ООН чи без нього), а по-друге, якщо в цих умовах хтось спробує в рф застосовувати ядерну зброю, то хіба що одні формування проти інших (їм там тоді буде не до гегемоніських амбіцій). Проблема біженців? Вона вирішується ізоляцією по західному кордону, а на схід вони навряд чи побіжать.
Просто коли пишуть подібні експертні статті, то здебільшого керуються стереотипами, які були створені в другій половині минулого століття.
показать весь комментарий
07.05.2026 12:57 Ответить
Та засуньте собі в одне місце свою псевдоаналітику, ви облажались. Ви не маєте успіхів і ваші суперники вас шиють в дурні, тому аналітики ви слабенькі
показать весь комментарий
07.05.2026 12:59 Ответить
Амери так і за совок п*зділи катлета по Київськи
показать весь комментарий
07.05.2026 15:36 Ответить
смерть куйла може вирішити всі проблеми.які це кровожадне куйло натворило ,за час свого правління як для 3,14дерації.так і для всієї світової спільноти...
показать весь комментарий
07.05.2026 16:18 Ответить
Дегенерати з Nesweek не усвідомлюють, що своїми рішеннями 1994/2008 року, коли роззброїли Україну та закрили очі на окупацію частини Грузії - США вже тоді створили величезні проблеми, які так і називаються "криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває".

Божевільні дебіли з ядерною зброєю, які майже 20 років поспіль ведуть терористично-загарбницькі війни. Як руками регулярної армії, так і руками ЧВК - озброєними бандами, які служать не державі, а конкретним функціонерам.

Тож з смертю ***** взагалі нічого для світу не зміниться. Все знов таки буде описуватись як "криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває".
показать весь комментарий
07.05.2026 18:09 Ответить
журнашлюхи такі журнашлюхи, стаття рівня чмосєйчук і овцефона
показать весь комментарий
08.05.2026 02:02 Ответить
 
 