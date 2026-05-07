Смерть Путина может решить одну проблему, но создать еще десяток других, - Newsweek

Политика России построена вокруг одного человека - Владимира Путина. Смерть диктатора станет самым опасным моментом.

Об этом говорится в материале Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Путин построил огромную личную власть в России, уменьшив сдерживающее влияние институтов и отдельных лиц вокруг себя.

"Сейчас он является центром вселенной в российском государстве, и его крах оставит черную дыру, которая поглотит все остальное", - говорится в анализе Newsweek.

Журналисты предполагают, что наибольшая опасность для Путина таится внутри созданной им мафиозной системы. Амбициозные соперники ищут подходящий момент для удара. Деградация российской экономики и зашедшая в тупик война в Украине создают идеальные условия для заговора.

Согласно отчету разведки, между российскими службами безопасности возросла острая напряженность, в частности между ФСБ, военным руководством, Росгвардией и Федеральной службой охраны в отношении защиты высокопоставленных чиновников

В том же отчете фигурирует сеть Сергея Шойгу. Риск государственного переворота против Путина связывали с арестом бывшего заместителя министра обороны Руслана Цаликова в марте 2026 года.

Издание отмечает, что Шойгу потерял пост министра обороны, когда успехи армии РФ на фронте начали исчезать.

Кто вместо Путина?

Newsweek пишет, что в России хватает тех, кто может надеяться занять место Путина, будь то после смерти диктатора или в результате заговора.

Среди кандидатов называют бывшего охранника Путина и его помощника Алексея Дюмина, куратора внутренней политики Сергея Кириенко, а также вице-премьера и сына Николая Патрушева - Дмитрия Патрушева.

В то же время пишут, что директор ФСБ Бортников может не претендовать на власть лично, а станет "серым кардиналом".

Журналисты отмечают, что внезапная смерть Путина положит конец правлению одного человека, не положив конец созданной им системе.

"Американцы могут желать справедливости для Украины и все равно понимать, что неуправляемый крах во главе российского государства не будет справедливостью. Это будет кризис с ядерным оружием, вооруженными группировками и войной, которая уже идет.

Будьте осторожны со своими желаниями. Смерть Путина может решить одну проблему. Но она может создать еще десяток", - подытожили авторы.

