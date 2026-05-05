2 694 22

В России не опубликовали еженедельный рейтинг Путина, рекордно падавший несколько недель

Рейтинг Путина падает среди россиян: подробности

На сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг диктатора Путина, на этот раз публикации не было.

Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Исследование, демонстрирующее уровень доверия к политикам и уровень одобрения президента, парламента и правительства, не было обнародовано 1 мая.

Это могло быть связано с выходным днем в России, однако в дальнейшем рейтинг так и не появился на сайте ВЦИОМ.

Издание отмечает, что, несмотря на выходной 1 мая, рейтинг российского диктатора обнародовал Фонд "Общественное мнение". Он зафиксировал снижение одобрения работы Путина на 3 процентных пункта за неделю, до 73%, что является минимумом с февраля 2022 года.

В прошлом году ВЦИОМ обнародовал рейтинг Путина 9 мая, несмотря на выходной день. Тогда рейтинг одобрения работы кремлевского диктатора оценивался в 78,3%. С тех пор рейтинг Путина упал на 12,7 п.п. 19 апреля показатель составлял уже 65,6%.

Отмечается, что с начала года это является самым большим падением рейтинга Путина. Последний раз такое падение фиксировали во время пенсионной реформы в 2018 году - тогда он потерял 19 пунктов (с 81,5% в середине мая до 62,5% в начале июля).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

05.05.2026 17:41 Ответить
По фото так дійсно ху....ло
05.05.2026 17:56 Ответить
Величезне прохання до ракетної бригади ,, Свята Варвара "
лупаніть по кремлю на 9-е травня ,
так як гірше вже нам
не буде , як наразі !!🤬
05.05.2026 17:56 Ответить
Там просто стільки відсотків що середньостатистичного раба в мізки не влізе
05.05.2026 17:30 Ответить
ой ***, яка радість?
україна вибухне феєрверками коли на рос тв запустять лєбєдінноє озєро!!!!
то ж........
05.05.2026 17:34 Ответить
Та ну на фіг! Кацапи негайно виберуть найгірше падло на посаду. Буде *****-2, *****-3... і так до розвалу федерації. Традиційно в *****стані місце забитого (здохшого) диктатора займає якийсь "псевдо-ліберал, але це по суті нічого не змінює - явне стає прихованим, а швидке уповільнюється...
05.05.2026 21:44 Ответить
На росії "рейтинги" можна які завгодно малювати.
05.05.2026 17:37 Ответить
Це давно вже у ху..... лостані, не важливо як голосують, важливо як рахують
05.05.2026 17:59 Ответить
ото ж, як було 108 відсоткив за плєшивого, так і зосталося...
05.05.2026 19:54 Ответить
Упав в унітаз! Як у старому анєхдоті 😂
05.05.2026 17:40 Ответить
У нього валіза і там піськов контролює
05.05.2026 17:57 Ответить
05.05.2026 17:41 Ответить
05.05.2026 21:15 Ответить
Який сенс в рейтингах, якщо імператор спокійно буде імператорствувати доки триває війна. Це я про рашку звісно.
05.05.2026 17:52 Ответить
Він по суті *****, фото просто справжнє - відображає як є, а не оці офіційні вилизані, наче закінчене ***** не зовсім закінчене *****. За правильне фото лайк редакторам.
06.05.2026 00:09 Ответить
Для пiддняття рейтингу х-ла треба розбомбити кремль на 9 травня!
05.05.2026 18:10 Ответить
А чий рейтинг там зростає?
05.05.2026 18:13 Ответить
Те що теліпається у ******, це уже давно не рейтинг для кабаєвої і сруськіх московитів…
05.05.2026 18:13 Ответить
всі рейтинги в рашці до дупи, захочуть і 146% напишуть
05.05.2026 18:13 Ответить
у трампакса рейтинг впав до 37% на днях, і це - в демократичній країні. І нічого, живий, не вмер.

Невже хтось вірить, що путін перейматиметься через 65% в тоталітарній країні? Поки йде війна, а силовики вірні путіну, якось срати на ті рейтинги. Завтра намалює 165%, тупоголові парашники повірять.
05.05.2026 18:29 Ответить
Ну, в Чаушеску рейтинг був понад 90%. До останнього...
05.05.2026 20:59 Ответить
Фотка показує, що вже йухлові час лягати у люлю до леніна у мавзолей
05.05.2026 19:27 Ответить
Этот старый дурак ещё и в выборы играется. А мог бы как тезка, вообще не заморачиваться))
05.05.2026 20:52 Ответить
 
 