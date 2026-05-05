В России не опубликовали еженедельный рейтинг Путина, рекордно падавший несколько недель

На сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг диктатора Путина, на этот раз публикации не было.

Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Исследование, демонстрирующее уровень доверия к политикам и уровень одобрения президента, парламента и правительства, не было обнародовано 1 мая.

Это могло быть связано с выходным днем в России, однако в дальнейшем рейтинг так и не появился на сайте ВЦИОМ.

Издание отмечает, что, несмотря на выходной 1 мая, рейтинг российского диктатора обнародовал Фонд "Общественное мнение". Он зафиксировал снижение одобрения работы Путина на 3 процентных пункта за неделю, до 73%, что является минимумом с февраля 2022 года.

В прошлом году ВЦИОМ обнародовал рейтинг Путина 9 мая, несмотря на выходной день. Тогда рейтинг одобрения работы кремлевского диктатора оценивался в 78,3%. С тех пор рейтинг Путина упал на 12,7 п.п. 19 апреля показатель составлял уже 65,6%.

Отмечается, что с начала года это является самым большим падением рейтинга Путина. Последний раз такое падение фиксировали во время пенсионной реформы в 2018 году - тогда он потерял 19 пунктов (с 81,5% в середине мая до 62,5% в начале июля).

Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

