Рейтинг Путина в России падает 6 недель подряд, - опрос

Рейтинг российского диктатора Путина достиг самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Об этом свидетельствуют данные государственной российской социологической службы ВЦИОМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Что известно?

Отмечается, что рейтинг падает уже 6 недель подряд.

Опрос проводился с 6 по 12 апреля. Так, рейтинг одобрения деятельности Путина составил 66,7%, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,1 процентного пункта. Рейтинг доверия к Путину снизился - до 72%.

Такие показатели являются самыми низкими с февраля 2022 года.

Ниже он был по итогам последнего перед войной опроса (64,3%).

Падает и рейтинг поддержки партии Путина "Единая Россия".

