РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11176 посетителей онлайн
Новости
2 218

Рейтинг Путина в России падает 6 недель подряд, - опрос

Рейтинг Путина среди россиян падает: что известно?

Рейтинг российского диктатора Путина достиг самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Об этом свидетельствуют данные государственной российской социологической службы ВЦИОМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отмечается, что рейтинг падает уже 6 недель подряд.

Опрос проводился с 6 по 12 апреля. Так, рейтинг одобрения деятельности Путина составил 66,7%, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,1 процентного пункта. Рейтинг доверия к Путину снизился - до 72%.

Рейтинг Путина среди россиян падает: что известно?

Такие показатели являются самыми низкими с февраля 2022 года. 

Ниже он был по итогам последнего перед войной опроса (64,3%).

Падает и рейтинг поддержки партии Путина "Единая Россия".

Читайте: Украина готова к встрече Зеленского и Путина в Турции, - Сибига

Автор: 

опрос (2997) путин владимир (32386) рейтинг (1616) россия (97185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ви думаєте це через війну?
Чи через 1.5 млн трупів рузкіх?
Чи через сотню тисяч викрадених дітей?
Чи через те що грозить всім ЯЗ і тим самим підставляє їх всіх під удар?
Чи тому що катують українців?
Чи тому що убили сотні тисяч невинних людей?

НЕА....ПРОСТО ГРОШЕНЯТ СТАЄ МЕНШЕ І ІНТЕРНЕТ БЛОКУЮТЬ - ВСЕ!!!!!!

це все що треба знати про цих істот
показать весь комментарий
17.04.2026 14:13 Ответить
+3
Кого це там цікавить? Все одно на виборах намалюють 88.9%
показать весь комментарий
17.04.2026 14:09 Ответить
+2
Та кацапи все одно його цілуватимуть...
показать весь комментарий
17.04.2026 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та кацапи все одно його цілуватимуть...
показать весь комментарий
17.04.2026 14:07 Ответить
опьять zельона перемога ?!

треба якийсь логістичний центр орендувати для складання перемог
показать весь комментарий
17.04.2026 14:07 Ответить
Ні, не можна, а як розіб'ють тоді як жити будемо без цієї ахінеї.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:12 Ответить
А всього лише потрібно було вимкнути телеграм, інстаграм, ютьюб та тікток
показать весь комментарий
17.04.2026 14:09 Ответить
Ютуб не чіпайте! За всім іншим сумувати не буду.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:21 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 14:23 Ответить
Кого це там цікавить? Все одно на виборах намалюють 88.9%
показать весь комментарий
17.04.2026 14:09 Ответить
І без виборов намалюють. І не одно бидло ху.... лостану не буде проти. Інтернет і стекломий головне не чіпати, хоча інтернет якщо потрібно то нехай
показать весь комментарий
17.04.2026 14:45 Ответить
йо- майо !
показать весь комментарий
17.04.2026 14:12 Ответить
Ви думаєте це через війну?
Чи через 1.5 млн трупів рузкіх?
Чи через сотню тисяч викрадених дітей?
Чи через те що грозить всім ЯЗ і тим самим підставляє їх всіх під удар?
Чи тому що катують українців?
Чи тому що убили сотні тисяч невинних людей?

НЕА....ПРОСТО ГРОШЕНЯТ СТАЄ МЕНШЕ І ІНТЕРНЕТ БЛОКУЮТЬ - ВСЕ!!!!!!

це все що треба знати про цих істот
показать весь комментарий
17.04.2026 14:13 Ответить
Зате у Зеленського зростає. Вже сьомий рік поспіль.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:15 Ответить
І шо, тупе стадо покірного свійського скота та полудиких тварин з твром " россиянин" шось на кшталт революції зроблять?
показать весь комментарий
17.04.2026 14:19 Ответить
Ніт. Скажуть, що треба Україну захопити повністю і вони туди переїдуть жити, бо там Інтернет вільний.
Щось щось подібне, я чув в 2014-2015 роках, від коментаторів з днр/лнр, з приводу українських банкоматів - "Треба захопити Авдіївку, щоб не їздити в Україну за пенсіями".
показать весь комментарий
17.04.2026 14:27 Ответить
Це як анекдоти про брєжнєва - всі їх розповідали навіть самій доці галі, але помер своєю смертю, бо нічо народ не міг йому зробити. Так і з пуйловськими рейтингами. Поки не з'явиться хитрий в його оточенні, щоб діда посунути - нічого там не зміниться.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:21 Ответить
Нажаль, табакерками зараз ніхто не користується.
Табакеркою вбили російського імператора Павла I.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:30 Ответить
От не розумію олігархів. Їх оце нещодавно потрусили на мільярди зелені на підтримку економіки рашки. Та блін 10% цієї суми вистачило б, аби скупити всю охорону *****, щоб його таки жахнули табакеркою!

І після зміни влади та припинення війни із цих олігархів швидко б зняли всі санкції, щоб вони знов заробляли мільярди на нафті/газі/алюмінії/сталі...
показать весь комментарий
17.04.2026 14:44 Ответить
до дупи той рейтинг )(уйлу.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:24 Ответить
В рассіі рейтинг лише у путіна?
показать весь комментарий
17.04.2026 14:31 Ответить
Ну що ж на расеє бидло все ще довіряє воєному злочинцю ,терористу і убивці ,замість того щоб повісити цю погань.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:37 Ответить
І що? Пуйло сором'язливо піде у відставку, і ніколи більше не буде балотуватись?
показать весь комментарий
17.04.2026 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ehMhc1oQ0ok У фермеров Ростова отбирают зерно. По Оке поплыли дома. Экономике конец бизнес схлопывается.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:48 Ответить
треба щоб фсб пару терактів замутили для підняття рейтингу
показать весь комментарий
17.04.2026 14:55 Ответить
 
 