Рейтинг Путіна у Росії падає 6 тижнів поспіль, - опитування
Рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.
Про це свідчать дані державної російської соцслужби ВЦИОМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Що відомо?
Зазначається, що рейтинг падає вже 6 тижнів поспіль.
Опитування проводилося із 6 по 12 квітня. Так, рейтинг схвалення діяльності Путіна становив 66,7%, знизившись порівняно з попереднім тижнем на 1,1 процентного пункту. Рейтинг довіри до Путіна знизився - до 72%.
Такі показники є найнижчий із лютого 2022 року.
Нижче він був за підсумками останнього перед війною опитування (64,3%).
Падає і рейтинг підтримки партії Путіна "Єдина Росія".
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Чи через 1.5 млн трупів рузкіх?
Чи через сотню тисяч викрадених дітей?
Чи через те що грозить всім ЯЗ і тим самим підставляє їх всіх під удар?
Чи тому що катують українців?
Чи тому що убили сотні тисяч невинних людей?
НЕА....ПРОСТО ГРОШЕНЯТ СТАЄ МЕНШЕ І ІНТЕРНЕТ БЛОКУЮТЬ - ВСЕ!!!!!!
це все що треба знати про цих істот