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Рейтинг Путіна у Росії падає 6 тижнів поспіль, - опитування

Рейтинг Путіна серед росіян падає: що відомо?

Рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.

Про це свідчать дані державної російської соцслужби ВЦИОМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

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Що відомо?

Зазначається, що рейтинг падає вже 6 тижнів поспіль.

Опитування проводилося із 6 по 12 квітня. Так, рейтинг схвалення діяльності Путіна становив 66,7%, знизившись порівняно з попереднім тижнем на 1,1 процентного пункту. Рейтинг довіри до Путіна знизився - до 72%.

Рейтинг Путіна серед росіян падає: що відомо?

Такі показники є найнижчий із лютого 2022 року. 

Нижче він був за підсумками останнього перед війною опитування (64,3%).

Падає і рейтинг підтримки партії Путіна "Єдина Росія".

Читайте: Україна готова до зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, - Сибіга

Автор: 

опитування (2221) путін володимир (25597) рейтинг (1725) росія (70942)
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Топ коментарі
+22
Ви думаєте це через війну?
Чи через 1.5 млн трупів рузкіх?
Чи через сотню тисяч викрадених дітей?
Чи через те що грозить всім ЯЗ і тим самим підставляє їх всіх під удар?
Чи тому що катують українців?
Чи тому що убили сотні тисяч невинних людей?

НЕА....ПРОСТО ГРОШЕНЯТ СТАЄ МЕНШЕ І ІНТЕРНЕТ БЛОКУЮТЬ - ВСЕ!!!!!!

це все що треба знати про цих істот
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17.04.2026 14:13 Відповісти
+9
Та кацапи все одно його цілуватимуть...
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17.04.2026 14:07 Відповісти
+7
Кого це там цікавить? Все одно на виборах намалюють 88.9%
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17.04.2026 14:09 Відповісти

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