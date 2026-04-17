Рейтинг Путіна у Росії падає 6 тижнів поспіль, - опитування

Рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.

Про це свідчать дані державної російської соцслужби ВЦИОМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що рейтинг падає вже 6 тижнів поспіль.

Опитування проводилося із 6 по 12 квітня. Так, рейтинг схвалення діяльності Путіна становив 66,7%, знизившись порівняно з попереднім тижнем на 1,1 процентного пункту. Рейтинг довіри до Путіна знизився - до 72%.

Такі показники є найнижчий із лютого 2022 року.

Нижче він був за підсумками останнього перед війною опитування (64,3%).

Падає і рейтинг підтримки партії Путіна "Єдина Росія".

Читайте: Україна готова до зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, - Сибіга