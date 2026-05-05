У Росії не опублікували щотижневий рейтинг Путіна, який рекордно падав кілька тижнів

Рейтинг Путіна падає серед росіян: подробиці

На сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), який щотижня публікує рейтинг диктатора Путіна, цього разу публікації не було.

Про це пише видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Дослідження, що демонструє рівень довіри до політиків та рівень схвалення президента, парламенту та уряду, не було оприлюднено 1 травня.

Це могло бути пов'язано із вихідним у Росії, проте надалі рейтинг так і не з'явився на сайті ВЦИОМ.

Видання зазначає, що попри вихідний 1 травня рейтинг російського диктатора оприлюднив Фонд "Громадська думка". Він зафіксував зниження схвалення роботи Путіна на 3 процентних пункти за тиждень, до 73%, що є мінімумом з лютого 2022 року.

Минулого року ВЦИОМ оприлюднив рейтинг Путіна 9 травня, це навіть попри вихідний день. Тоді рейтинг схвалення роботи кремлівського диктатора оцінювали у 78,3%. З того часу рейтинг Путіна впав на 12,7 п.п. 19 квітня показник становив вже 65,6%.

Зазначається, що від початку року це є найбільшим падінням рейтингу Путіна. Востаннє таке падіння фіксували під час пенсійної реформи у 2018 році - тоді він втрачав 19 пунктів (із 81,5% у середині травня і до 62,5% на початку липня.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.

05.05.2026 17:41
По фото так дійсно ху....ло
05.05.2026 17:56
Величезне прохання до ракетної бригади ,, Свята Варвара "
лупаніть по кремлю на 9-е травня ,
так як гірше вже нам
не буде , як наразі !!🤬
05.05.2026 17:56
Там просто стільки відсотків що середньостатистичного раба в мізки не влізе
05.05.2026 17:30
ой ***, яка радість?
україна вибухне феєрверками коли на рос тв запустять лєбєдінноє озєро!!!!
то ж........
05.05.2026 17:34
Та ну на фіг! Кацапи негайно виберуть найгірше падло на посаду. Буде *****-2, *****-3... і так до розвалу федерації. Традиційно в *****стані місце забитого (здохшого) диктатора займає якийсь "псевдо-ліберал, але це по суті нічого не змінює - явне стає прихованим, а швидке уповільнюється...
05.05.2026 21:44
На росії "рейтинги" можна які завгодно малювати.
05.05.2026 17:37
Це давно вже у ху..... лостані, не важливо як голосують, важливо як рахують
05.05.2026 17:59
ото ж, як було 108 відсоткив за плєшивого, так і зосталося...
05.05.2026 19:54
Упав в унітаз! Як у старому анєхдоті 😂
05.05.2026 17:40
У нього валіза і там піськов контролює
05.05.2026 17:57
05.05.2026 17:41
05.05.2026 21:15
Який сенс в рейтингах, якщо імператор спокійно буде імператорствувати доки триває війна. Це я про рашку звісно.
05.05.2026 17:52
Він по суті *****, фото просто справжнє - відображає як є, а не оці офіційні вилизані, наче закінчене ***** не зовсім закінчене *****. За правильне фото лайк редакторам.
06.05.2026 00:09
Для пiддняття рейтингу х-ла треба розбомбити кремль на 9 травня!
05.05.2026 18:10
А чий рейтинг там зростає?
05.05.2026 18:13
Те що теліпається у ******, це уже давно не рейтинг для кабаєвої і сруськіх московитів…
05.05.2026 18:13
всі рейтинги в рашці до дупи, захочуть і 146% напишуть
05.05.2026 18:13
у трампакса рейтинг впав до 37% на днях, і це - в демократичній країні. І нічого, живий, не вмер.

Невже хтось вірить, що путін перейматиметься через 65% в тоталітарній країні? Поки йде війна, а силовики вірні путіну, якось срати на ті рейтинги. Завтра намалює 165%, тупоголові парашники повірять.
05.05.2026 18:29
Ну, в Чаушеску рейтинг був понад 90%. До останнього...
05.05.2026 20:59
Фотка показує, що вже йухлові час лягати у люлю до леніна у мавзолей
05.05.2026 19:27
Этот старый дурак ещё и в выборы играется. А мог бы как тезка, вообще не заморачиваться))
05.05.2026 20:52
 
 