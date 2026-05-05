У Росії не опублікували щотижневий рейтинг Путіна, який рекордно падав кілька тижнів
На сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), який щотижня публікує рейтинг диктатора Путіна, цього разу публікації не було.
Про це пише видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дослідження, що демонструє рівень довіри до політиків та рівень схвалення президента, парламенту та уряду, не було оприлюднено 1 травня.
Це могло бути пов'язано із вихідним у Росії, проте надалі рейтинг так і не з'явився на сайті ВЦИОМ.
Видання зазначає, що попри вихідний 1 травня рейтинг російського диктатора оприлюднив Фонд "Громадська думка". Він зафіксував зниження схвалення роботи Путіна на 3 процентних пункти за тиждень, до 73%, що є мінімумом з лютого 2022 року.
Минулого року ВЦИОМ оприлюднив рейтинг Путіна 9 травня, це навіть попри вихідний день. Тоді рейтинг схвалення роботи кремлівського диктатора оцінювали у 78,3%. З того часу рейтинг Путіна впав на 12,7 п.п. 19 квітня показник становив вже 65,6%.
Зазначається, що від початку року це є найбільшим падінням рейтингу Путіна. Востаннє таке падіння фіксували під час пенсійної реформи у 2018 році - тоді він втрачав 19 пунктів (із 81,5% у середині травня і до 62,5% на початку липня.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.
Невже хтось вірить, що путін перейматиметься через 65% в тоталітарній країні? Поки йде війна, а силовики вірні путіну, якось срати на ті рейтинги. Завтра намалює 165%, тупоголові парашники повірять.