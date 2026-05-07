Смерть Путіна може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших, - Newsweek
Політика Росії побудована навколо однієї людини - Володимира Путіна. Смерть диктатора буде найбільш небезпечним моментом.
Про це йдеться в матеріалі Newsweek, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання зазначає, що Путін побудував величезну особисту владу у Росії, зменшивши стримуючий вплив інституцій та окремих осіб навколо себе.
"Зараз він є центром всесвіту в російській державі, і його крах залишить чорну діру, яка поглине все інше", - йдеться в аналізі Newsweek.
Журналісти припускають, що найбільша небезпека для Путіна криється всередині створеної ним мафіозної системи. Амбітні суперники шукають слушний момент для удару. Деградація російської економіки та війна в Україні, що зайшла у глухий кут, створюють ідеальні умови для змови.
Згідно зі звітом розвідки, між російськими службами безпеки зросла гостра напруженість, зокрема між ФСБ, військовим керівництвом, Росгвардією та Федеральною службою охорони щодо захисту високопосадовців
У тому ж звіті фігурує мережа Сергія Шойгу. Ризик державного перевороту проти Путіна пов'язували з арештом колишнього заступника міністра оборони Руслана Цалікова у березні 2026 року.
Видання зазначає, що Шойгу втратив посаду міністра оборони, коли успіхи армії РФ на фронті почали зникати.
Хто замість Путіна?
Newsweek пише, що у Росії вистачає тих, хто може сподіватися зайняти місце Путіна, чи то коли диктатор помре, чи то внаслідок змови.
Серед кандидатів називають колишнього охоронця Путіна та його помічника Олексія Дюміна, куратора внутрішньої політики Сергія Кірієнка, а також віцепрем'єра та сина Миколи Патрушева - Дмитра Патрушева.
Водночас пишуть, що директор ФСБ Бортніков може не претендувати на владу особисто, а стане "сірим кардиналом".
Журналісти зазначають, що раптова смерть Путіна покладе край правлінню однієї людини, не поклавши край створеній ним системі.
"Американці можуть бажати справедливості для України та все одно розуміти, що некерований крах на чолі російської держави не буде справедливістю. Це буде криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває.
Будьте обережні зі своїми бажаннями. Смерть Путіна може вирішити одну проблему. Але вона може створити ще десяток", - підсумували автори.
Єх вспамінаю ліхіє дєвяностиє з баєвікамі на касєтах гдє тірарісти візлі ядєрну боєгаловку на потязі. Були ж часи
А яка різниця з одним довбограєм домовлятися чи з десятками місцевих? Ніякої.
Понять ,простить та отпустить..
Якщоколи Україна розвалить рашку на частини, то ми, походу, щей винними останемся
Чим по вашому, о найвеличніший аналітик, буде відрізнятися уявний розпад матрьошкостану від реального розпаду СРСР? Відповідаю - майже нічим. Частина залишиться під впливом Китаю - буде стабільна економічна зона з поступовим витісненням корінного населення. Частина буде під впливом ісламського світу - Туреччина і Азербайджан попіклуються про мир та стабільність в цих регіонах. Частина буде під впливом ЄС та США - тут без сюрпризів - помилки 90х повторювати не будуть. Частина, недовгий час, буде як кндр - але голод, злидні, ізоляція та приклад більш успішних шматків кацапів під боком, змусять відмовитись від воєвничої риторики. Який підсумок? Для України я не бачу поганих сценаріїв розпаду росії.
Саме ЦЬОГО і бояться, у світі, розумні політики...
Увесь світ боїться залишитися без дешевих енергоносіїв, копалин, лісу - контракти будуть анульовано, зупинка(призупинка) великих заводів Азії, криза(колапс?) економіки регіону, що призведе до стогнації світової економіки.
Багаті та сильні країни бояться невдоволення свого народу, а не голозаду расію з ЯЗ та системами наведення, яким не меньше 50 років.
Тобі приклади подібного, показать? То поглянь на колишню Югославію... (І це при тому, що у членів цієї федерації, не було ядерної зброї!.
Хоча, якщо врахувати, що всі російські вожді радянського періоду повторювали фараонів Єгипту часів великих пірамід, то приблизно можна сказати, що буде далі. В єгиптян тоді не було тільки Горбачова, їх Сталіним був всім відомий фараон Хеопс, їх Путін задрався зі жрецями Геліополя і його зкинули десь на рівні 2008-го року у нашому випадку. До "вставания с колен" шляхом проведення СВО в єгиптян справа і далеко не дійшла
Смерть Сталіна/Гітлера може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших?
Можна уявити собі такий заголовок у роки другої світової війни?
Яцек Бартосяк волає про це на кожному подкасті
Жаль, что авторы статьи, не посчитали вариант, сколько сотен тысяч жизней можно было бы спасти, если бы спецслужбы "с яйцами" (украинские или западные) нейтрализовали пуйла и его ближайшее террористическое окружение, начиная с 2014 года....
Просто коли пишуть подібні експертні статті, то здебільшого керуються стереотипами, які були створені в другій половині минулого століття.
Божевільні дебіли з ядерною зброєю, які майже 20 років поспіль ведуть терористично-загарбницькі війни. Як руками регулярної армії, так і руками ЧВК - озброєними бандами, які служать не державі, а конкретним функціонерам.
Тож з смертю ***** взагалі нічого для світу не зміниться. Все знов таки буде описуватись як "криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває".