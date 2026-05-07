УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини Диктатура в РФ
8 967 84

Смерть Путіна може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших, - Newsweek

Чи змінить смерть Путіна Росію? Які є ризики?

Політика Росії побудована навколо однієї людини - Володимира Путіна. Смерть диктатора буде найбільш небезпечним моментом.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Видання зазначає, що Путін побудував величезну особисту владу у Росії, зменшивши стримуючий вплив інституцій та окремих осіб навколо себе. 

"Зараз він є центром всесвіту в російській державі, і його крах залишить чорну діру, яка поглине все інше", - йдеться в аналізі Newsweek.

Читайте також: В естонській Нарві вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

Журналісти припускають, що найбільша небезпека для Путіна криється всередині створеної ним мафіозної системи. Амбітні суперники шукають слушний момент для удару. Деградація російської економіки та війна в Україні, що зайшла у глухий кут, створюють ідеальні умови для змови.

Згідно зі звітом розвідки, між російськими службами безпеки зросла гостра напруженість, зокрема між ФСБ, військовим керівництвом, Росгвардією та Федеральною службою охорони щодо захисту високопосадовців

У тому ж звіті фігурує мережа Сергія Шойгу. Ризик державного перевороту проти Путіна пов'язували з арештом колишнього заступника міністра оборони Руслана Цалікова у березні 2026 року.

Видання зазначає, що Шойгу втратив посаду міністра оборони, коли успіхи армії РФ на фронті почали зникати.

Читайте: Зміна влади в РФ можлива лише зсередини, - Волкер

Хто замість Путіна?

Newsweek пише, що у Росії вистачає тих, хто може сподіватися зайняти місце Путіна, чи то коли диктатор помре, чи то внаслідок змови.

Серед кандидатів називають колишнього охоронця Путіна та його помічника Олексія Дюміна, куратора внутрішньої політики Сергія Кірієнка, а також віцепрем'єра та сина Миколи Патрушева - Дмитра Патрушева.

Водночас пишуть, що директор ФСБ Бортніков може не претендувати на владу особисто, а стане "сірим кардиналом".

Журналісти зазначають, що раптова смерть Путіна покладе край правлінню однієї людини, не поклавши край створеній ним системі.

"Американці можуть бажати справедливості для України та все одно розуміти, що некерований крах на чолі російської держави не буде справедливістю. Це буде криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває.

Будьте обережні зі своїми бажаннями. Смерть Путіна може вирішити одну проблему. Але вона може створити ще десяток", - підсумували автори.

Також читайте: У Росії не опублікували щотижневий рейтинг Путіна, який рекордно падав кілька тижнів

Автор: 

путін володимир (25326) росія (69872)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Знову ця всрата "анал ітика". Сидять там...зі стелі щось пишуть. Здох сталін і що сталося? Нічого. І ***** нехай здохне швидше. Всім легше стане.
показати весь коментар
07.05.2026 08:43 Відповісти
+31
Все над чим труситься Захід це те що якщо розкалиться Сосія тоді хто ж буде заносити їм чемодани з грішми і продавати по знижкам нафту, газ, ліс і інші копалини? Якщо замість однієї Сосії з'явиться десятки окремих держав то це ж прийдеться з кожним домовлятися окремо
показати весь коментар
07.05.2026 09:01 Відповісти
+23
- підсумували автори.

Хотілося б сказати авторам, які трясуться за свої шкурки: "Ідіть у сраку, карфаген має буть развалін, ну а з ядіркою у бармалєв вам поможе Будапештський мімо рандум"
показати весь коментар
07.05.2026 08:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це яких саме ? Що ядірна збруя окажетса у бармалеєв? Так єта же хароша.
Єх вспамінаю ліхіє дєвяностиє з баєвікамі на касєтах гдє тірарісти візлі ядєрну боєгаловку на потязі. Були ж часи
показати весь коментар
07.05.2026 08:38 Відповісти
Все над чим труситься Захід це те що якщо розкалиться Сосія тоді хто ж буде заносити їм чемодани з грішми і продавати по знижкам нафту, газ, ліс і інші копалини? Якщо замість однієї Сосії з'явиться десятки окремих держав то це ж прийдеться з кожним домовлятися окремо
показати весь коментар
07.05.2026 09:01 Відповісти
Лісу уже немає. Подивися тайгу на гугл картах - суцільні квадратні плєші від Уралу до Владівостока.
А яка різниця з одним довбограєм домовлятися чи з десятками місцевих? Ніякої.
показати весь коментар
07.05.2026 11:47 Відповісти
В кожного окремого царька будуть значно приземленніші амбіції, тож домовитися буде простіше і дешевше.
показати весь коментар
07.05.2026 13:11 Відповісти
Українцям треба молитися, щоб скаженого Пуйла одягнули в дерев'яний макінтош якомога швидше. Всі можливості для цього є; в розпорядженні України потужна структура - СБУ. А хто замовляє статті в Ньюсуік? Невже Вітьок і Зятьок, яким все рівно з ким нажитися, і на кому нажитися, хоч з чортом, хоч зі скаженим Пуйлом. Якщо таки грохнуть скаженого Пуйла (а йому вже давно на цвинтарі ставлять прогули) Кремлівські вежі перегризуться між собою і вже точно не буде на троні Лаптєстану щось подібне до скаженого Пуйла. Скажену собаку пристрілюють і крапка. І якщо вже робити спробу ліквідації скаженого Пуйла, то з гарантією 100 %.
показати весь коментар
07.05.2026 09:20 Відповісти
Павлуха, ты не заметил одной вещи. В этой статье, как и в ряде других, ненавязчиво упоминается фамилия Шойгу. Как одного из возможных организаторов переворота. Я думаю цель этой статьи другая, зная трусливый и в то же время мстительный характер Путина-завалить Шойгу руками Плешивого. Поглядим.
показати весь коментар
07.05.2026 09:44 Відповісти
Хто такий Плєшивий? Невже не хутін? Він що, сам себе собі замовив?!
показати весь коментар
07.05.2026 09:56 Відповісти
Ніх.ясе а нам ,що тепер робити...
Понять ,простить та отпустить..
показати весь коментар
07.05.2026 08:41 Відповісти
Малося на увазі, що жодних проблем нікому крім пуцина не принесе його смерть на шибениці. В той час, як природна смерть не бажана.
показати весь коментар
07.05.2026 09:06 Відповісти
Какая разніца. Нехай подихає швидше.
показати весь коментар
07.05.2026 11:49 Відповісти
Якими ж треба бути чи їбанутимичи продажними, щоб виправдовувати злочини пуйла, бо його смерть приведе до міфічних ще більших злочинів! Стаття замовна - це зрозуміло...
показати весь коментар
07.05.2026 10:51 Відповісти
Знову ця всрата "анал ітика". Сидять там...зі стелі щось пишуть. Здох сталін і що сталося? Нічого. І ***** нехай здохне швидше. Всім легше стане.
показати весь коментар
07.05.2026 08:43 Відповісти
Якщо коли Україна розвалить рашку на частини, то ми, походу, щей винними останемся
показати весь коментар
07.05.2026 08:44 Відповісти
Хоч ти не лізь у "аналітику"... Бо з тебе "аналітик" хрєновий"... Сталін здох... Але прийшов, на його місце, "Сталін "на мінімалках"... Послабив терор, налагодив , більш-менш, стосунки з навколишнім світом... А СИСТЕМА залишилася тією ж, самою... І ще одне врахуй - при Хрущові не було війни... Країна, потроху, розбудовувалася, відновлювалася, і багатіла... Народу ставало, потроху "легше дихать"... А зараз країна у економічній та політичній кризі. І хто візьме на себе відповідальність за її наслідки? Адже "розгрібать "путінське гімно" потрібно буде багато років... А бидло хоче "швидкого результату"... Казочки про "светлае будущее" уже всім надоїли... Так що почнеться "страительсва свелава будущева, в атдельна взятых "квартирах" - тобто "дележ Рассии"... А це і проблеми з армією (що з нею робить), і проблеми зі зброєю (як її ділить (особливо, з ядерною)... Саме про ЦІ "проблеми", і думають на Заході...
показати весь коментар
07.05.2026 09:13 Відповісти
Ти знову за своє? Знову нудьгу наганяєш? Не треба тут розповідати хто та що, "розумник"? Є пряма аналогія між двома упирями та диктаторами. Один з них давно здох і світ від цього не перевернувся. Здохне і інший. А про всі оці нюанси про те що буде далі, фантазуй перед сном.
показати весь коментар
07.05.2026 09:28 Відповісти
Ой... Я тебе прошу - не треба "жбурляться брудом", в опонента, який трохи більше тямить у "аналітиці", ніж ти... Це - метода людей "завидющих", з завищеною самооцінкою... Є якась конкретна аргументація? Викладай... Але не пиши, що "опонент дурний", тому що тобі так хочеться...
показати весь коментар
07.05.2026 11:12 Відповісти
Не треба мене ні про що просити. І завищеною самооцінкою з нас двох явно страждаю не я.
показати весь коментар
07.05.2026 17:28 Відповісти
Буду знать... Наступного разу підтвердь тобою сказане... Наприклад, підкріпленням твоїх доводів, аргументами... А не пустопорожнім базіканням...
показати весь коментар
07.05.2026 17:38 Відповісти
Наступного разу не буде. Якщо ти не почнеш знову душнилити. Просто проходь мимо. Аргументи і доводи йому...Чи й не фігура,плять.
показати весь коментар
07.05.2026 17:49 Відповісти
Розумієш, у чому справа... Я людина культурна... І коли іду по ринку, та чую, що продавець всучує покупцям, неякісний товар, то я, спочатку, тихенько вказую йому на це... А коли він починає хамить - я просто кажу, про це, вголос - щоб чули оточуючі...
Тут - така сама історія...
показати весь коментар
07.05.2026 18:01 Відповісти
Відповідь "аналітику" :
Чим по вашому, о найвеличніший аналітик, буде відрізнятися уявний розпад матрьошкостану від реального розпаду СРСР? Відповідаю - майже нічим. Частина залишиться під впливом Китаю - буде стабільна економічна зона з поступовим витісненням корінного населення. Частина буде під впливом ісламського світу - Туреччина і Азербайджан попіклуються про мир та стабільність в цих регіонах. Частина буде під впливом ЄС та США - тут без сюрпризів - помилки 90х повторювати не будуть. Частина, недовгий час, буде як кндр - але голод, злидні, ізоляція та приклад більш успішних шматків кацапів під боком, змусять відмовитись від воєвничої риторики. Який підсумок? Для України я не бачу поганих сценаріїв розпаду росії.
показати весь коментар
08.05.2026 07:02 Відповісти
Хєрова твоя "відповідь"... Я про Україну тут нічого не писав... Не треба "Натягувать сову, на глобус...". По друге - ДО ТОГО, як хтось почне "розповсюджувать свій вплив", на територію Росії, там створиться колапс влади. А це призведе до ХАОСУ. І лише після того, у країн, які ти назвав "впливовими", виникне ПРИВІД для розповсюдження того "впливу", про який ти пишеш... А я вказав саме на період ХАОСУ... А він може тривать не один місяць... І в чиїх руках опиняться ядерні боєголовки, та ядерні матеріали збагачувальних заводів? Ти про ЦЕ подумав?
Саме ЦЬОГО і бояться, у світі, розумні політики...
показати весь коментар
08.05.2026 07:13 Відповісти
Тобто, по твоєму, поки вони будуть зризтись за владу та за незалежність, то заодно перехєрячать ЯЗ весь світ? Оце хєрова аналітика, рівня Ваньки з пивнушки.
Увесь світ боїться залишитися без дешевих енергоносіїв, копалин, лісу - контракти будуть анульовано, зупинка(призупинка) великих заводів Азії, криза(колапс?) економіки регіону, що призведе до стогнації світової економіки.
Багаті та сильні країни бояться невдоволення свого народу, а не голозаду расію з ЯЗ та системами наведення, яким не меньше 50 років.
А біда України в ідіотах, які вважають всіх інших за ідіотів.
показати весь коментар
08.05.2026 07:32 Відповісти
***!!! Як же ти "дістав" своєю ТУПІСТЮ!... Та не про ВІЙНУ ядерну я кажу, а про ХАОС у державі... Там достатньо буде одного потрапляння, ОДНІЄЇ боєголовки, в незрозумілі руки, щоб у половини світу "очко зжалося"... Саме для того, колись, і пішли на ініціювання передачі ЯЗ, в одні руки - щоб зменшить число розпорядників ядерних ***********...
показати весь коментар
08.05.2026 08:28 Відповісти
Який такий хаос? Є приклади в історії? Чи ти вангой "заделался"? Я тобі, дауну, пояснив, як буде відбуватися подібна ситуація, основуючись на історичних прикладах, політичного, економічного та військового розподілу світу.
Краще й надалі займайся випасом свиней, а не розповсюджуй своє дурнувате бачення світу.
Дискусія закінчилась.
показати весь коментар
08.05.2026 08:38 Відповісти
"Дауна" шукай у дзеркалі... У тебе характерні реакції принципу Даннінга-Крюгера: "Дурню неможливо пояснить те, що він - дурень, саме тому, що він ДУРЕНЬ...".
Тобі приклади подібного, показать? То поглянь на колишню Югославію... (І це при тому, що у членів цієї федерації, не було ядерної зброї!.
Так що, "паси свиней, САМ...".
показати весь коментар
08.05.2026 08:49 Відповісти
Все дещо складніше. Є історичні цикли, за які система не може вийти. Щось типа падіння Риму чи Константинополя. В даному разі тисячі ядерних боєголовок можуть опинитися невідомо в кого. Тому американці так і трусяться.
Хоча, якщо врахувати, що всі російські вожді радянського періоду повторювали фараонів Єгипту часів великих пірамід, то приблизно можна сказати, що буде далі. В єгиптян тоді не було тільки Горбачова, їх Сталіним був всім відомий фараон Хеопс, їх Путін задрався зі жрецями Геліополя і його зкинули десь на рівні 2008-го року у нашому випадку. До "вставания с колен" шляхом проведення СВО в єгиптян справа і далеко не дійшла
показати весь коментар
07.05.2026 13:43 Відповісти
Цікаво, що перед їх Путіним у єгиптян був фараон Менкуара, якого дуже любив народ, який біля своєї піраміди побудував невелику піраміду своїй дочці, і про якого будівельники піраміди залишили запис в її середині, що Менкуара був п'яничкою. Точно, як Єльцин.
показати весь коментар
07.05.2026 13:50 Відповісти
- підсумували автори.

Хотілося б сказати авторам, які трясуться за свої шкурки: "Ідіть у сраку, карфаген має буть развалін, ну а з ядіркою у бармалєв вам поможе Будапештський мімо рандум"
показати весь коментар
07.05.2026 08:43 Відповісти
Автори статті мабуть хотіли викликати в мене «Бережіть Пуйла - він наше всьо!», але нехай в дупу засунуть ті 20 доларів.
показати весь коментар
07.05.2026 08:43 Відповісти
"...20 доларів...", правильно "33 долари"
показати весь коментар
07.05.2026 09:03 Відповісти
Журнашльондри вартість замовних статей підняли, інфляція?
показати весь коментар
07.05.2026 09:06 Відповісти
коли здохне пуйло то на рашке почнуться вибори нового сцаря, тобто - громадянська війна. Це створить проблеми штатам, бо пуйло це їх "мальчік", він робить те що їм потрібно, бо вони сумують за совком більше ніж оркостан. Попри расхожу думку що трампло агент "краснов" все зовсім навпаки, трампло звичайний дебіл та палить контору...
показати весь коментар
07.05.2026 09:32 Відповісти
Раз Путіну небезпечно вмирати, буде Путін жити вічно, як Ленін.....
показати весь коментар
07.05.2026 08:45 Відповісти
та переживемо якось ті майбутні негаразди, нехай бажання здійснюються. а болота займаються своєю улюбленою справою - громадянськими війнами. а потім товариш сі наведе трохи порядок...
показати весь коментар
07.05.2026 08:45 Відповісти
Так она уже скоро,нужно не страшиться этого,а готовиться к ней,идиоты журнашлюшки совсем с катушек послетали в своих размышлениях.
показати весь коментар
07.05.2026 08:46 Відповісти
Це мені нагадує інформацію, мовляв у Британії був шанс вбити Гітлера на початку другої світової, але вони цього не зробили тому що боялися що на його місце прийде хтось більш компетентний і небезпечний.
показати весь коментар
07.05.2026 08:46 Відповісти
У Великобританії розглядалися варіанти вбивства Гітлера і спецслужбами розроблялися операції спрямовані на це. Крім того Великобританія поставляла вибухові речовини ,необхідні для ліквідації Гітлера німецьким антифашистам. Але відмашку на ліквідацію Гітлера не дав Черчіль, вважаючи що некомпетентне керівництво Гітлера-більш прийнятне, ніж можливість одержати на чолі Німеччини компетентного ворога. А взагалі то на Гітлера було 13 історично доведених замахів на життя. На скаженого ж Пуйла за 5 років війни було рівно "0" замахів на життя, (велике "спасибі" Васі Двамагазини і в.о. Хмара).
показати весь коментар
07.05.2026 09:40 Відповісти
У мавзолей його
показати весь коментар
07.05.2026 08:47 Відповісти
Очевидно що стаття низькосортний тролінг. Це ж журналісти. Люди з найнижчим IQ.
показати весь коментар
07.05.2026 08:49 Відповісти
Та да, друга професія після першої.
показати весь коментар
07.05.2026 09:05 Відповісти
Якщо здохне ця рашиська істота і хотілося вірити що так буде ,почнется процес деінтерації нациського утворення під назвою рф ,тому тільки ліквідація цією мерзоти може зупинити цю криваву війну.
показати весь коментар
07.05.2026 08:50 Відповісти
нету путена - нет расіі. десь ми таке вже чули
показати весь коментар
07.05.2026 08:50 Відповісти
Хєр з ним, хай здохне!
показати весь коментар
07.05.2026 08:51 Відповісти
Ингрия будет свободной!
показати весь коментар
07.05.2026 08:56 Відповісти
А Вейшнорія? 😁
показати весь коментар
07.05.2026 09:14 Відповісти
Смоленська обл буде білоруссю
показати весь коментар
07.05.2026 09:22 Відповісти
Дебіли кончені або куплені Ху'йлом аналлітики. Чи може бути ще щось гірше третьої світової яка зараз йде під ініціативою Ху'йла, а також роздачу московським режимом ядерної зброї всім своїм проксі?
показати весь коментар
07.05.2026 08:58 Відповісти
Журнашлюшки в своем репертуаре, рубли не пашнут.
показати весь коментар
07.05.2026 09:02 Відповісти
Головна проблема "цивілізованого" світу - як зробити )(уйла безсмертним?

Бо інакше - "чорна діра".
показати весь коментар
07.05.2026 09:05 Відповісти
Чим швидше, тим краще! Здох той - здохне і цей!
показати весь коментар
07.05.2026 09:06 Відповісти
Так, це безпонтово, але приємно 😁
показати весь коментар
07.05.2026 09:08 Відповісти
Особисто для мене дійсно було проблема коли ця падаль подохне- боюся здоров'я не вистачить стільки святкувати
показати весь коментар
07.05.2026 09:12 Відповісти
Росіянам треба запасатися баянами: на Лаптєстані всі баяни порвуть оплакуючи виродка Пуйла.
показати весь коментар
07.05.2026 09:29 Відповісти
ну да, смерть путіна вирішить проблему для України, але створить десять проблем для Європи. Тому хай Україна потроху трахається з рф подовше.
показати весь коментар
07.05.2026 09:22 Відповісти
Хай здохне, а там подивимось
показати весь коментар
07.05.2026 09:22 Відповісти
АБСУРД: Смерть Путіна може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших, - Newsweek

Смерть Сталіна/Гітлера може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших?
Можна уявити собі такий заголовок у роки другої світової війни?
показати весь коментар
07.05.2026 09:24 Відповісти
він не буде жити вічно
показати весь коментар
07.05.2026 09:26 Відповісти
Якщо здохне путін, то закінчиться війна, а це не мало. Коли здох сталін, берія почав реабілітацію репресованих, хоча не був пацифістом, кому потрібні ці хвости старого диктатора. Заходжу на Цензор тільки щоб почитати коменти, це краще що тут є.
показати весь коментар
07.05.2026 09:30 Відповісти
та вже навіть в Польщі зрозуміли, що США їх не захистить

Яцек Бартосяк волає про це на кожному подкасті
показати весь коментар
07.05.2026 09:31 Відповісти
то готуйтесь, дурні, як ви разом з косоокими будете брати під контроль ядерні арсенали рашки та інші ядерні об'єкти. і не кажіть, шо вас не попереджали.
показати весь коментар
07.05.2026 09:35 Відповісти
а не пішли би ви "Newsweek" на ..й ?!! смерть ху*ла ,сі , принесе Мир всьому світу , не треба лякати людей завчасно ...Бо кожна нормальна людина розуміє, шо ці дві істоти є втіленням зла з того світу ,де царює морок ...
показати весь коментар
07.05.2026 09:35 Відповісти
Головна проблема - існування татаро-москальської імперії.!
показати весь коментар
07.05.2026 09:42 Відповісти
І знов ця огидна мантра часів бідона "краще путін, ніж хаос". Тоді салівани та бернси нам заборонили скористатися бунтом прігожина і дозволили кремлівському упирю продовжити війну. І ось знов починається...
показати весь коментар
07.05.2026 09:54 Відповісти
Зрозуміло, що скажений Пуйло підлягає негайній ліквідації. Наганяє сум тільки думка про виконавців вироку. Є сумніви, що на це віддасть наказ ссикло Вова *********, у якого з Пуйлом взаємні гарантії про незнищення, та й на рахунок виконавця в.о. Хмара є великі сумніви в його компетентності і рішучості.
показати весь коментар
07.05.2026 09:54 Відповісти
А эти ****** всё дрыщут, немощи обосранные.
показати весь коментар
07.05.2026 09:55 Відповісти
А де гарантія що ***** живий, а замість нього кукли?
показати весь коментар
07.05.2026 10:06 Відповісти
Доля правды заключается в том, что ***** в целом всех всегда устраивал и запад в том числе. Их не устроило то, что он полномасштабную войну решил устроить и не где-нибудь в ****** Азии или ближнего востока, а прмо на границе ЕС. И это ещё пол беды. Ладно бы прокрутил все быстро и безболезненно, за пару недель как прогнозировалось, так оно встряло глубоко и на долго по своей тупости. Теперь ощабоченцам нужно решать противоречивую проблему, чтобы и раха с *****м осталась и буферная зона тоже для надёжности была.
показати весь коментар
07.05.2026 10:14 Відповісти
А що, ***** вже "там"?
показати весь коментар
07.05.2026 10:16 Відповісти
нічого в орді не зміниться, там феодально-репресивний лад створений ще сашком невським при монголо-татарах і з тих пір ніяких змін не відбулося, лише керівники змінюються, але машина репресій працює без збоїв, що при царях, що при імператорах, що при комунофашистах, що при нинішніх чекістах. боятися мають орки, бо скоріше за все до репресій кремлівськими будуть залучені кадировці, а вони вміють рота заткнути балакучими язиками.
показати весь коментар
07.05.2026 10:59 Відповісти
Відмінність полягає в тому, що зараз там немає легітимної спадковості влади, яка колись підтримувалася звичаями та релігією. Навіть при цьому був період смути в 16 ст., коли ця легітимність порушилася. Так, там після Путлера до влади спробують прийти такі самі негідники, але існує велика ймовірність, що вони почнуть вбивати один одного (як на початку бандитських 90-х, але в значно глобальніших масштабах, бо ділитимуть не якийсь локальний контроль, а країну в цілому).
показати весь коментар
07.05.2026 13:09 Відповісти
та ніколи на московії не було легітимної спадковості влади, до влади завжди доривався той, хто добре ладив з головорізами при погонах, бо заклав це ще сашко невський, який, щоб ніхто інший від монгол не отримав ярлик царя, сколотив дружину головорізів, яка будь-який натяк на опозицію виривала з коренем. так і повелося, іван грозний не сам по собі виник, він просто удосконалив звичаї невського та своїх попередників. миколка другий дав слабину, не на дибу "революціонерів" відправляв, а в ссилку, за що його потім і грохнули зі всім сємєйством, щоб не ламав порядок репресій, а народу щедро подарували гулаг, щоб не втрачав рабського тонусу. путлєр по своїй "харизмі" це той же миколка другий, просто так клікуху моль не дають, і закінчить так само в казематах з кулями від чекістського нагана. а оркам для повного щастя зроблять кадирівський гулаг.
показати весь коментар
07.05.2026 20:34 Відповісти
Смерть путіна то анонс чи подія яка відбулася ?
показати весь коментар
07.05.2026 10:59 Відповісти
Так совок розпався і теж думали що все кабзда але нічого не було, тільки хтось віддав ядерну зброю добровільно.
показати весь коментар
07.05.2026 11:17 Відповісти
в таком случае, перепуганным авторам статьи, надо ставить свечки в церкви и молиться за здоровье кремлевского террориста...

Жаль, что авторы статьи, не посчитали вариант, сколько сотен тысяч жизней можно было бы спасти, если бы спецслужбы "с яйцами" (украинские или западные) нейтрализовали пуйла и его ближайшее террористическое окружение, начиная с 2014 года....
показати весь коментар
07.05.2026 11:24 Відповісти
тобто Аятол можна вбивати а ***** ні-ні
показати весь коментар
07.05.2026 11:48 Відповісти
Раптова (бажано щоб насильницька) смерть Путлера створить проблеми (може з десяток, а може і більше) насамперед для самої Росії: шок і розгубленість у населення, хаос в системі управління з її колапсом та розвалом, боротьбу кланів за 'спадщину' (аж до збройної з фізичним знищенням один одного), за цим послідує криза економіки, та напевно дезінтеграція за принципом 'рятуйся, хто може' та 'кожен сам за себе'. Проблема ядерної зброї? По-перше, її можна буде оперативно взяти під контроль іноземними міжнародними спец підрозділами ( за мандатом радбезу ООН чи без нього), а по-друге, якщо в цих умовах хтось спробує в рф застосовувати ядерну зброю, то хіба що одні формування проти інших (їм там тоді буде не до гегемоніських амбіцій). Проблема біженців? Вона вирішується ізоляцією по західному кордону, а на схід вони навряд чи побіжать.
Просто коли пишуть подібні експертні статті, то здебільшого керуються стереотипами, які були створені в другій половині минулого століття.
показати весь коментар
07.05.2026 12:57 Відповісти
Та засуньте собі в одне місце свою псевдоаналітику, ви облажались. Ви не маєте успіхів і ваші суперники вас шиють в дурні, тому аналітики ви слабенькі
показати весь коментар
07.05.2026 12:59 Відповісти
Амери так і за совок п*зділи катлета по Київськи
показати весь коментар
07.05.2026 15:36 Відповісти
смерть куйла може вирішити всі проблеми.які це кровожадне куйло натворило ,за час свого правління як для 3,14дерації.так і для всієї світової спільноти...
показати весь коментар
07.05.2026 16:18 Відповісти
Дегенерати з Nesweek не усвідомлюють, що своїми рішеннями 1994/2008 року, коли роззброїли Україну та закрили очі на окупацію частини Грузії - США вже тоді створили величезні проблеми, які так і називаються "криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває".

Божевільні дебіли з ядерною зброєю, які майже 20 років поспіль ведуть терористично-загарбницькі війни. Як руками регулярної армії, так і руками ЧВК - озброєними бандами, які служать не державі, а конкретним функціонерам.

Тож з смертю ***** взагалі нічого для світу не зміниться. Все знов таки буде описуватись як "криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває".
показати весь коментар
07.05.2026 18:09 Відповісти
журнашлюхи такі журнашлюхи, стаття рівня чмосєйчук і овцефона
показати весь коментар
08.05.2026 02:02 Відповісти
Тут є такий "коментатор" яр холодний,а насправді холодець з півня.То цей "коментатор"розповідав мені,на фоні вбивств мирних мешканців Гази,що воїни ЗСУ теж вбивали мирних,за спинами яких ховалися москалі.Цей "коментатор" є бот москальський ❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
08.05.2026 09:23 Відповісти
 
 