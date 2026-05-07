Смерть Путіна може вирішити одну проблему, але створити ще десяток інших, - Newsweek

Політика Росії побудована навколо однієї людини - Володимира Путіна. Смерть диктатора буде найбільш небезпечним моментом.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Видання зазначає, що Путін побудував величезну особисту владу у Росії, зменшивши стримуючий вплив інституцій та окремих осіб навколо себе.

"Зараз він є центром всесвіту в російській державі, і його крах залишить чорну діру, яка поглине все інше", - йдеться в аналізі Newsweek.

Читайте також: В естонській Нарві вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

Журналісти припускають, що найбільша небезпека для Путіна криється всередині створеної ним мафіозної системи. Амбітні суперники шукають слушний момент для удару. Деградація російської економіки та війна в Україні, що зайшла у глухий кут, створюють ідеальні умови для змови.

Згідно зі звітом розвідки, між російськими службами безпеки зросла гостра напруженість, зокрема між ФСБ, військовим керівництвом, Росгвардією та Федеральною службою охорони щодо захисту високопосадовців

У тому ж звіті фігурує мережа Сергія Шойгу. Ризик державного перевороту проти Путіна пов'язували з арештом колишнього заступника міністра оборони Руслана Цалікова у березні 2026 року.

Видання зазначає, що Шойгу втратив посаду міністра оборони, коли успіхи армії РФ на фронті почали зникати.

Читайте: Зміна влади в РФ можлива лише зсередини, - Волкер

Хто замість Путіна?

Newsweek пише, що у Росії вистачає тих, хто може сподіватися зайняти місце Путіна, чи то коли диктатор помре, чи то внаслідок змови.

Серед кандидатів називають колишнього охоронця Путіна та його помічника Олексія Дюміна, куратора внутрішньої політики Сергія Кірієнка, а також віцепрем'єра та сина Миколи Патрушева - Дмитра Патрушева.

Водночас пишуть, що директор ФСБ Бортніков може не претендувати на владу особисто, а стане "сірим кардиналом".

Журналісти зазначають, що раптова смерть Путіна покладе край правлінню однієї людини, не поклавши край створеній ним системі.

"Американці можуть бажати справедливості для України та все одно розуміти, що некерований крах на чолі російської держави не буде справедливістю. Це буде криза з ядерною зброєю, озброєними угрупованнями та війною, яка вже триває.

Будьте обережні зі своїми бажаннями. Смерть Путіна може вирішити одну проблему. Але вона може створити ще десяток", - підсумували автори.

Також читайте: У Росії не опублікували щотижневий рейтинг Путіна, який рекордно падав кілька тижнів