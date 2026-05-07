ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России
Европейский Союз не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской тактики эскалации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Позиция ЕС
"Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются повседневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины", - отметил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.
В то же время представитель ЕК не уточнил, считают ли риск сейчас выше, чем обычно.
Представитель Еврокомиссии добавил, что публичные угрозы России атаковать Киев являются "частью ее бездумной эскалационной тактики".
Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию - российскую агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Эль-Ануни.
Что предшествовало
- В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
цікаво як орки будуть бити по центру Києва, якщо китайське посольство за адресою:
Київ, вул. Грушевського, 32
воно знаходиться на Грушевського напроти Мариїнського парку.
судячи з задору скабєєвой орки вирішили бити на день пабєдобєсія по посольствам країн-союзників в перемозі над нацизмом.
і да, Володимирська 33 (СБУ) це на протилежному горбі від "правітєльствєнного квартала" на Печерську.
але я цього не казав....
