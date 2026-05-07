ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России

Европейский Союз не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской тактики эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция ЕС

"Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются повседневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины", - отметил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

В то же время представитель ЕК не уточнил, считают ли риск сейчас выше, чем обычно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинян сказал Путину, что не поедет на парад 9 мая в Москву

Представитель Еврокомиссии добавил, что публичные угрозы России атаковать Киев являются "частью ее бездумной эскалационной тактики".

Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию - российскую агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Эль-Ануни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Европарламента Картайзер призывает коллег ехать на форум в Россию, - Politico

Что предшествовало