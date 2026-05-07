ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России

ЕС не меняет свое присутствие в Киеве

Европейский Союз не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской тактики эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Позиция ЕС

"Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются повседневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины", - отметил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

В то же время представитель ЕК не уточнил, считают ли риск сейчас выше, чем обычно.

Представитель Еврокомиссии добавил, что публичные угрозы России атаковать Киев являются "частью ее бездумной эскалационной тактики".

Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию - российскую агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Эль-Ануни.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Головне - придивлятись до посольства Піднебесної. От якщо там почнеться двіж, тоді точно варто готуватись...
07.05.2026 14:28 Ответить
Не почнеться там двіж при любих розкладах. Хто б туди стріляв.
07.05.2026 14:34 Ответить
кацапські високоточні ракети самі висоточні в світі....

цікаво як орки будуть бити по центру Києва, якщо китайське посольство за адресою:
Київ, вул. Грушевського, 32

07.05.2026 14:40 Ответить
А посольство США втікало з Києва при Байдені...
07.05.2026 14:43 Ответить
це коли через злочинну бездіяльність ЗЄлєнського орки майже оточили Київ ?

07.05.2026 15:03 Ответить
Ось як "удар вазмєздія" уявляють у скабєєвої:

https://streamable.com/mle69v
07.05.2026 14:54 Ответить
з таким целєуказанієм кацапським ракетам, посольству китая капець !

воно знаходиться на Грушевського напроти Мариїнського парку.

судячи з задору скабєєвой орки вирішили бити на день пабєдобєсія по посольствам країн-союзників в перемозі над нацизмом.

і да, Володимирська 33 (СБУ) це на протилежному горбі від "правітєльствєнного квартала" на Печерську.
але я цього не казав....

07.05.2026 15:15 Ответить
 
 