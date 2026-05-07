Кремль усилил охрану Путина из-за "угрозы со стороны Украины", - Песков

В Кремле усилили охрану российского диктатора Владимира Путина из-за якобы угрозы со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что в преддверии больших праздников, и, конечно, пожалуй, самого главного, Дня Победы, в нашей стране всегда принимаются дополнительные меры безопасности соответствующими спецслужбами", - отметил пресс-секретарь диктатора.

По словам Пескова, в этом году усиление мер безопасности необходимо из-за "террористической угрозы со стороны Украины".

На вопрос о том, усиливается ли безопасность кремлевского диктатора по этой же причине, он ответил: "Конечно".

Также пресс-секретарь Путина опроверг информацию СМИ, ссылавшихся на западную разведку, об опасениях относительно государственного переворота в России.

"У меня к вам один вопрос. Что такое европейская разведка? Мне не известно о существовании такой вещи", - ответил он.

Что предшествовало

В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

