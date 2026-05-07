Новости 9 мая в России
3 182 28

Кремль усилил охрану Путина из-за "угрозы со стороны Украины", - Песков

Охрану Путина усилили: Песков сделал заявление

В Кремле усилили охрану российского диктатора Владимира Путина из-за якобы угрозы со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Вы знаете, что в преддверии больших праздников, и, конечно, пожалуй, самого главного, Дня Победы, в нашей стране всегда принимаются дополнительные меры безопасности соответствующими спецслужбами", - отметил пресс-секретарь диктатора.

По словам Пескова, в этом году усиление мер безопасности необходимо из-за "террористической угрозы со стороны Украины".

На вопрос о том, усиливается ли безопасность кремлевского диктатора по этой же причине, он ответил: "Конечно".

Также пресс-секретарь Путина опроверг информацию СМИ, ссылавшихся на западную разведку, об опасениях относительно государственного переворота в России.

"У меня к вам один вопрос. Что такое европейская разведка? Мне не известно о существовании такой вещи", - ответил он.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Автор: 

Песков Дмитрий путин владимир россия
Топ комментарии
+10
Усилили? Нікуди тепер не дінеться? Доставайте табакерку
показать весь комментарий
07.05.2026 15:30 Ответить
+8
https://www.ponomaroleg.com/ne-stoit-pereoczenivat-priznaki-slabosti-rezhima-putina/ Олег Пономарь:

Что пишут западные СМИ
Якобы зреет какая-то фронда в окружении Путина. Якобы положение в экономике критическое. Якобы из-за отключений интернета, ударов Украины по инфраструктуре растет недовольство населения, рейтинг Путина стремительно падает, чуть ли не революционная ситуация.
ОК, если читать эти статьи внимательно, то оказывается, что опираются они на цитаты какого-то спятившего военблогера либо оппозиционеров типа Ходорковского и так далее. То есть, это выдача желаемого (нами) за действительное. Ну и СМИ нужно что-то жареное писать и так далее.

Реальное положение дел
Хотя я всё так же придерживаюсь мнения о том, что напав на Украину, Путин совершил фатальную ошибку, и о том, что Украина значительно улучшила своё положение за последние несколько месяцев, но питать надежды и иллюзии на то, что что-то может случиться с режимом Путина в ближайшее время - это делать себе медвежью услугу.
Конечно, есть какие-то негативные тенденции в России, но, пока у них есть деньги, и политическое поле Путиным выжжено и зачищено, - режиму глобально ничего не угрожает. Поэтому пока нужно рассчитывать на свои силы и помощь союзников и не переоценивать эти ростки негатива в России.
показать весь комментарий
07.05.2026 16:01 Ответить
+7
Чемодан в студію 😸...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:32 Ответить
Баяцца - значит уважают 😁
показать весь комментарий
07.05.2026 15:25 Ответить
Усилили? Нікуди тепер не дінеться? Доставайте табакерку
показать весь комментарий
07.05.2026 15:30 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2026 15:30 Ответить
Чемодан в студію 😸...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:32 Ответить
Чемодани ху@луине встигають підносити
показать весь комментарий
07.05.2026 15:54 Ответить
Коли б били ще по москві там би прямотоком вже би тікло.😸
показать весь комментарий
07.05.2026 15:56 Ответить
Будуть новити більше чемоданів для рідкого виділення!Стах він не терпить.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:33 Ответить
Ну х*йло може закінчити війну в любий момент. А так та пущай пасилюєт охарону очка
показать весь комментарий
07.05.2026 15:33 Ответить
Шо ви в нього вчепилися - на його місце там ше 100 путлєрів буде і похлєще
показать весь комментарий
07.05.2026 15:35 Ответить
З цього приводу на засРашці дозволять продаж і використання виключно гумових табакерок...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:36 Ответить
вони посили охорону ,бо в самій московії черга стоїть ,за бажанням відкрутити голову ху* лу !!!....
показать весь комментарий
07.05.2026 15:40 Ответить
Аргентинський кокс,доставлений відомством коня лаврова,розбавлений прийомами бояришника та горілкою з однойменною назвою "Мєдвєдь", мєдвєдєва роблять свою справу.
Усатий кремлівський таракан,звинувачує Україну в тероризмі.Обстріли території України це не тероризм? Прибацане керівництво паРаші вже давно намотало собі на декілька пожиттєвих строків.Справедливішн було б возіння в клітці по світу,а потім страта в прямому ефірі.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:40 Ответить
Лапша для охлосу і прикриття одного з найцінніших своїх агентів. Насправді Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Прутіну важливо показати що його слово закон і він дає накази про припинення вогню 8-9 травня не тільки російській але і Українській Армії. Бо в його уяві немає ніяких українців та України. І Оманський йому підігрує і показує що він повний нуль і його слова це просто вітер. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Альфасамець показує де його території.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:47 Ответить
Не треба дивуватись, українці воюють і гинуть за Україну, зате при владі якісь невідомі люди неукраїнського походження! Самі, панове, наголосували!
показать весь комментарий
07.05.2026 15:58 Ответить
РЕБ цвяхами до черепа прибили?
показать весь комментарий
07.05.2026 15:47 Ответить
Від Київ за три дні-- до нє бєйте, пажалуйста.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:48 Ответить
Кремлівський пиня вже боїться своєї тіні
Нічого , скоро здохнеш мразь плєшива 😡
показать весь комментарий
07.05.2026 15:51 Ответить
Це повний нонсенс, злочинці і терористи злякалися "терористичної загрози"!
показать весь комментарий
07.05.2026 15:52 Ответить
Дочка пуціна вільно гуляє по парижу
показать весь комментарий
07.05.2026 15:53 Ответить
Так.
показать весь комментарий
07.05.2026 16:15 Ответить
Охрана,отмена,Охрана отмена! Недопалок у бункере, буде двійник,традиційна заміна!
показать весь комментарий
07.05.2026 16:08 Ответить
Мені здається що пукіна вже ніякого немає а керує країною патрушев і ко а це просто двійник.
показать весь комментарий
07.05.2026 16:09 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2026 16:13 Ответить
найнадійніше - закопати так, щоб ніхто не розкопав. Ніколи
показать весь комментарий
07.05.2026 17:12 Ответить
Теперь сцать и срать будет в присутствии охраны.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:17 Ответить
Так було 10 тисяч охорони, мало , буде 20 !
оце підар серун просто вдумайтесь
показать весь комментарий
07.05.2026 17:32 Ответить
Не з України треба "чекати" смерть кремлєВиродка-ти тварь уже "достало" ВСІХ по всьому світі; так що-свої "закобзонять"
показать весь комментарий
07.05.2026 19:20 Ответить
 
 