Кремль усилил охрану Путина из-за "угрозы со стороны Украины", - Песков
В Кремле усилили охрану российского диктатора Владимира Путина из-за якобы угрозы со стороны Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Вы знаете, что в преддверии больших праздников, и, конечно, пожалуй, самого главного, Дня Победы, в нашей стране всегда принимаются дополнительные меры безопасности соответствующими спецслужбами", - отметил пресс-секретарь диктатора.
По словам Пескова, в этом году усиление мер безопасности необходимо из-за "террористической угрозы со стороны Украины".
На вопрос о том, усиливается ли безопасность кремлевского диктатора по этой же причине, он ответил: "Конечно".
Также пресс-секретарь Путина опроверг информацию СМИ, ссылавшихся на западную разведку, об опасениях относительно государственного переворота в России.
"У меня к вам один вопрос. Что такое европейская разведка? Мне не известно о существовании такой вещи", - ответил он.
Что предшествовало
- В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усатий кремлівський таракан,звинувачує Україну в тероризмі.Обстріли території України це не тероризм? Прибацане керівництво паРаші вже давно намотало собі на декілька пожиттєвих строків.Справедливішн було б возіння в клітці по світу,а потім страта в прямому ефірі.
Нічого , скоро здохнеш мразь плєшива 😡
Что пишут западные СМИ
Якобы зреет какая-то фронда в окружении Путина. Якобы положение в экономике критическое. Якобы из-за отключений интернета, ударов Украины по инфраструктуре растет недовольство населения, рейтинг Путина стремительно падает, чуть ли не революционная ситуация.
ОК, если читать эти статьи внимательно, то оказывается, что опираются они на цитаты какого-то спятившего военблогера либо оппозиционеров типа Ходорковского и так далее. То есть, это выдача желаемого (нами) за действительное. Ну и СМИ нужно что-то жареное писать и так далее.
Реальное положение дел
Хотя я всё так же придерживаюсь мнения о том, что напав на Украину, Путин совершил фатальную ошибку, и о том, что Украина значительно улучшила своё положение за последние несколько месяцев, но питать надежды и иллюзии на то, что что-то может случиться с режимом Путина в ближайшее время - это делать себе медвежью услугу.
Конечно, есть какие-то негативные тенденции в России, но, пока у них есть деньги, и политическое поле Путиным выжжено и зачищено, - режиму глобально ничего не угрожает. Поэтому пока нужно рассчитывать на свои силы и помощь союзников и не переоценивать эти ростки негатива в России.
оце підар серун просто вдумайтесь