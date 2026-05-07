РФ звинуватила Вірменію у "наданні трибуни" Зеленському на саміті ЄС та викликала посла

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Вірменії в Москві Гургена Арсеняна та повідомило йому "про категоричну неприйнятність надання трибуни" президенту України Володимиру Зеленському під час візиту 4 травня.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення РФ

Там кажуть, що під час виступу були "озвучені терористичні погрози на адресу Росії".

У відомстві назвали українського президента Володимира Зеленського "ватажком київського нацистського режиму" та висловили обурення тим, що офіційний Єреван не засудив, на їхню думку, "кричущу поведінку" лідера. МЗС РФ назвало це "невідповідним партнерському характеру російсько-вірменських відносин".

Передісторія

  • 4 травня на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані Зеленський прокоментував зміну формату параду 9 травня у Москві, заявивши, що там бояться можливого прольоту українських безпілотників.
  • 7 травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником РФ у тому, шо стосується війни в Україні.

