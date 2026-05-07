Не рекомендуем представителям государств, близких к России, находиться в Москве в эти дни, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям государств, близких к России, находиться в Москве в ближайшие дни.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ ответила ударами и угрозами

"Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение последовали только новые российские удары, новые угрозы со стороны России", – сказал глава государства.

Президент заявил, что "Россия хочет от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а потом снова убивать наших людей и воевать".

"Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", - сказал Зеленский.

Обращения от "некоторых государств"

Также Зеленский сказал, что Украина получала обращения от государств, представители которых собираются быть в Москве.

"У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", — добавил глава государства.

Читайте также: Украина будет действовать справедливо - день за днем. Мы предлагали России тишину, - Зеленский

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

7 мая в России заявили, что прекратят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии столкновения, будет "абсолютный ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не видит смысла соблюдать прекращение огня 8-9 мая после нарушения со стороны РФ, - СМИ