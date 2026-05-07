Не рекомендуем представителям государств, близких к России, находиться в Москве в эти дни, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям государств, близких к России, находиться в Москве в ближайшие дни.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ ответила ударами и угрозами

"Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение последовали только новые российские удары, новые угрозы со стороны России", – сказал глава государства.

Президент заявил, что "Россия хочет от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а потом снова убивать наших людей и воевать".

"Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", - сказал Зеленский.

Обращения от "некоторых государств"

Также Зеленский сказал, что Украина получала обращения от государств, представители которых собираются быть в Москве. 

"У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", — добавил глава государства.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что прекратят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии столкновения, будет "абсолютный ответ".

+29
Так красиво звиздить, і так паскудно обісреться. Звичний сценарій. Трамп Зелі все через своїх псів пояснив.
07.05.2026 19:26 Ответить
+20
Не вірю, що наважаться пустити салюти по москалях.
Хотілось би побачити, як вони розбігаються мов таргани по дорозі, кидають дідів на палках і втікають
Але, але.....
07.05.2026 19:33 Ответить
+17
Якщо Україна нічого не зробить, фсб все одно пару під'їздів підірве на москві 😁😁😁
показать весь комментарий
07.05.2026 19:28 Ответить
Та нє, тролінг красава.
07.05.2026 19:32 Ответить
ипашь их, Вова!(с)
07.05.2026 19:46 Ответить
А якби Трамп не пояснив, то що б було?
07.05.2026 19:33 Ответить
максимум зробить симетричну відповідь на це
https://debaty.sumy.ua/news/groshi-z-neba-chi-pidstupna-pastka-vorozhij-dron-zasipav-sumi-falshivimi-grivnyami-iz-syurprizom Ворожий дрон засипав Суми фальшивими гривнями із «сюрпризом»
07.05.2026 19:53 Ответить
Цікаво, скільки в України ракет систем ППО/ПРО і скільки ракет середньої дальності у орків? Я маю на увазі не точну кількість, а співвідношення. Здається, в Україні лише Київ більш-менш захищений.
07.05.2026 20:11 Ответить
Можливо в бубочці з'явилися яйця, 9 травня побачимо...
07.05.2026 20:34 Ответить
Дануна....там скоріш за все рідка яєчня...
08.05.2026 02:15 Ответить
Єдине, що хоч якось виправдає найвеличнішого лідора племені - це знищення тих НПЗ, від яких було відтягнуто ППО і які на відстані 1500км+ від нашого кордону. Інакше ЗЕ! підтвердить свою репутацію найвеличнішого брехуна/обісцяльника у всіх Всесвітах (сподіваюсь, навіть для свого ядрьоного" електорату).
07.05.2026 20:07 Ответить
Це він для лохторату комизиться.
07.05.2026 22:22 Ответить
Оскара ❗❗❗ Оскара❗❗❗
07.05.2026 19:27 Ответить
Золоту малину
07.05.2026 19:33 Ответить
Слухав Івана Яковину по дорозі додому.В нього прикольна ідея,якби він був президентом))Отже,президент по всіх каналах має офіційно заявити та підписати якийсь наказ,що 9 травня Україна атакує маскву))
07.05.2026 19:28 Ответить
Можна порадувати зе-виборців. Рейгана воно ще не парадирувало.
07.05.2026 19:43 Ответить
Та скорее всего так и было задумано заранее. кгб тут вне конкуренции своих подорвать, подпалить итд. Та и пво в мацкве сильное, есть иные места и ближе, куда можно лупить---по крыму например. Там все локации известны идеально.
07.05.2026 20:35 Ответить
Кацапське пєвєо безсиле проти сотень дронів Касьяна і саме влучить в житлові будинки мені на сміх 😁😁😁
07.05.2026 21:01 Ответить
В цьому нема нічого поганого!

Якщо зелений не може зменшити кількість москалів, які хочуть мене вбити, то я не бачу нічого поганого в тому, що самі москалі зменшать кількість москалів, які хочуть мене вбити. Все просто, як 5 коп.
08.05.2026 02:55 Ответить
Поки це потужні побрехенькі. Як писав Касьянов про минулі роки, він прямо пропонував шугануть Москву на 9 травня, натомість шуганули і досі шугають самого Касьянова. На днях до нього приїздила на фронт морда від Зеленського, казала заткнуть хлебало про московські фантазії. Це дратує уважаємих людей. П.С. Все буде видно на параді, у Москві, на 9 травня.
07.05.2026 19:29 Ответить
агент Буратіно потужно пропердів у бункері
07.05.2026 19:29 Ответить
про те, що в іншому бункері він може і помочитись! ****** на ройаю! ))
07.05.2026 19:33 Ответить
Ну та хоч піднапряг і то вже+.
07.05.2026 19:30 Ответить
він вже давно "перенапрягся" ))
07.05.2026 19:34 Ответить
Менше б ти пи#дів, буба. А то на виході буде як завжди пшик.
07.05.2026 19:31 Ответить
На виході, він після 9 чкурне з України. А кацапи битимуть хоч так хоч так.
07.05.2026 19:32 Ответить
Після?
07.05.2026 22:25 Ответить
Є можливість зірвати кацапні парад
Це вже давно не свято, та ніколи таким і не було
07.05.2026 19:32 Ответить
Ага, задзижчала ЗЕлена муха на Стару Кремлівську ЖАБУ ... дуже та ЖАБА перелякалась !
07.05.2026 19:32 Ответить
Сьогодні пора вже починати бомбити внуково, домодєдово та інші калоприйомники. Кацапи оголосять план "кавьор", а на коврі - бобер. Буде просто милота, якщо якийсь президент-під×уйловик на пабедабєсіє отримає премію Дврвіна від ЗСУ.
07.05.2026 19:33 Ответить
Аеропорти вже закриті 😁😁😁
07.05.2026 19:36 Ответить
Я так понял что есть договорняк:не бомбить аропорты. Иначе как обьяснить то что оба Киевских международных пассажирских аэропорта(один прямо в городе а второй в20км от Киева)-их за 4 года ниразу не бомили?
07.05.2026 23:36 Ответить
Якщо навіть Пуйло накаже притормозити ракетні атаки по Україні, то вдарить масово ввечері сьомого, і ввечері дев'ятого вже всіма накопиченими. Поки Зеля замість вдарити так само, пише незламну гундосятину.
07.05.2026 19:38 Ответить
Красава зе!
07.05.2026 19:38 Ответить
Весь Світ чекає !
07.05.2026 19:38 Ответить
🤡🤡🤡
07.05.2026 19:45 Ответить
Якщо європейські дипломати не виїхали з Києва і не закликають своїх громадян залишити Україну, то ніякого удару по параду не буде, щоб не провокувати "удар возмєздія".
07.05.2026 19:49 Ответить
Заявляє потужно! Але чи вистачить у нього на це сили волі?
07.05.2026 19:55 Ответить
Ні
08.05.2026 04:04 Ответить
"Не рекомендуємо представникам держав, близьких до Росії, бути у Москві цими днями" © Зеленський
А представникам держав, далеких від Росії, бути у Москві можна значицця???
Тобто він буде потужно бомбасити лише по представникам близьких держав, а по представникам далеких держав не буде? Звучить дуже переконливо і потужно...
Бубочка хоч колись думає, що він гундосить?
07.05.2026 20:06 Ответить
Всратий дебільний вишкребок...
07.05.2026 20:13 Ответить
А якщо путлєр,скажімо 8-го ввечері,дасть своїм бандюганам команду "Стоп"? Що тоді нам робити?
07.05.2026 20:46 Ответить
Ну, це ж сикливий, до тогож обкурений ішак. Воно вже багато чого накукурікало, а результат - нульовий.
07.05.2026 21:33 Ответить
Зелена секта пісяє окропом
07.05.2026 21:35 Ответить
Ніби ж очевидно, що на Красній площі мав би бути наш парад, парад квадрокоптерів із ШІ.
07.05.2026 22:17 Ответить
Потужне нігуя
Потужне ЗЕро
Потужний пук і пшик.
Робимо ставки... Нажаль
07.05.2026 23:19 Ответить
Я-бы запустил на московский парад несколько украинских беспилотнтков-разведчиков бнз боевой части. Все остальное сделает россиянское ПВО своими ракетами разнесет Красную площадь в попытке сбить эти беспилотники. И при этом Украины чистые руки:беспилотники не несут боевой части
07.05.2026 23:38 Ответить
Не рекомендую слухати цю пусто порожню звізданину цього хрипатого оракула.Те що виходить ,та анонсується з цієї брехливої,хрипатої хуцпи,відбувається все кардинально навпаки.Головне потужний викид пейсатого шуму в космос і самозадоволення від процесу споглядання себе найвеличнішого лідОра,слава мені .
08.05.2026 01:46 Ответить
 
 