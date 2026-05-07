Не рекомендуем представителям государств, близких к России, находиться в Москве в эти дни, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям государств, близких к России, находиться в Москве в ближайшие дни.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ ответила ударами и угрозами
"Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение последовали только новые российские удары, новые угрозы со стороны России", – сказал глава государства.
Президент заявил, что "Россия хочет от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а потом снова убивать наших людей и воевать".
"Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", - сказал Зеленский.
Обращения от "некоторых государств"
Также Зеленский сказал, что Украина получала обращения от государств, представители которых собираются быть в Москве.
"У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", — добавил глава государства.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что прекратят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии столкновения, будет "абсолютный ответ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотілось би побачити, як вони розбігаються мов таргани по дорозі, кидають дідів на палках і втікають
Але, але.....
https://debaty.sumy.ua/news/groshi-z-neba-chi-pidstupna-pastka-vorozhij-dron-zasipav-sumi-falshivimi-grivnyami-iz-syurprizom Ворожий дрон засипав Суми фальшивими гривнями із «сюрпризом»
Якщо зелений не може зменшити кількість москалів, які хочуть мене вбити, то я не бачу нічого поганого в тому, що самі москалі зменшать кількість москалів, які хочуть мене вбити. Все просто, як 5 коп.
Це вже давно не свято, та ніколи таким і не було
А представникам держав, далеких від Росії, бути у Москві можна значицця???
Тобто він буде потужно бомбасити лише по представникам близьких держав, а по представникам далеких держав не буде? Звучить дуже переконливо і потужно...
Бубочка хоч колись думає, що він гундосить?
Потужне ЗЕро
Потужний пук і пшик.
Робимо ставки... Нажаль