Не рекомендуємо представникам держав, близьких до Росії, бути у Москві цими днями, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам держав, близьких до Росії, перебувати у Москві найближчими днями.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ відповіла ударами та погрозами

"Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії", - сказав глава держави.

Президент заявив, що "Росія хоче від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати".

"Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", - сказав Зеленський.

Звернення від "деяких держав"

Також Зеленський сказав, що Україна отримувала звернення від держав, представники яких збираються бути в Москві. 

"Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо", - додав глава держави.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

+30
Так красиво звиздить, і так паскудно обісреться. Звичний сценарій. Трамп Зелі все через своїх псів пояснив.
07.05.2026 19:26 Відповісти
07.05.2026 19:26 Відповісти
+21
Не вірю, що наважаться пустити салюти по москалях.
Хотілось би побачити, як вони розбігаються мов таргани по дорозі, кидають дідів на палках і втікають
Але, але.....
07.05.2026 19:33 Відповісти
07.05.2026 19:33 Відповісти
+17
Якщо Україна нічого не зробить, фсб все одно пару під'їздів підірве на москві 😁😁😁
07.05.2026 19:28 Відповісти
07.05.2026 19:28 Відповісти
07.05.2026 19:32 Відповісти
Та нє, тролінг красава.
Та нє, тролінг красава.
07.05.2026 19:32 Відповісти
ипашь их, Вова!(с)
ипашь их, Вова!(с)
07.05.2026 19:46 Відповісти
А якби Трамп не пояснив, то що б було?
показати весь коментар
07.05.2026 19:33 Відповісти
07.05.2026 19:33 Відповісти
максимум зробить симетричну відповідь на це
https://debaty.sumy.ua/news/groshi-z-neba-chi-pidstupna-pastka-vorozhij-dron-zasipav-sumi-falshivimi-grivnyami-iz-syurprizom Ворожий дрон засипав Суми фальшивими гривнями із «сюрпризом»
07.05.2026 19:53 Відповісти
07.05.2026 19:53 Відповісти
Цікаво, скільки в України ракет систем ППО/ПРО і скільки ракет середньої дальності у орків? Я маю на увазі не точну кількість, а співвідношення. Здається, в Україні лише Київ більш-менш захищений.
07.05.2026 20:11 Відповісти
07.05.2026 20:11 Відповісти
Зі слів Ігната пускові напівпорожні
показати весь коментар
08.05.2026 06:32 Відповісти
Можливо в бубочці з'явилися яйця, 9 травня побачимо...
07.05.2026 20:34 Відповісти
07.05.2026 20:34 Відповісти
Дануна....там скоріш за все рідка яєчня...
показати весь коментар
08.05.2026 02:15 Відповісти
Єдине, що хоч якось виправдає найвеличнішого лідора племені - це знищення тих НПЗ, від яких було відтягнуто ППО і які на відстані 1500км+ від нашого кордону. Інакше ЗЕ! підтвердить свою репутацію найвеличнішого брехуна/обісцяльника у всіх Всесвітах (сподіваюсь, навіть для свого ядрьоного" електорату).
07.05.2026 20:07 Відповісти
07.05.2026 20:07 Відповісти
Це він для лохторату комизиться.
07.05.2026 22:22 Відповісти
07.05.2026 22:22 Відповісти
Оскара ❗❗❗ Оскара❗❗❗
07.05.2026 19:27 Відповісти
07.05.2026 19:27 Відповісти
Золоту малину
07.05.2026 19:33 Відповісти
07.05.2026 19:33 Відповісти
Слухав Івана Яковину по дорозі додому.В нього прикольна ідея,якби він був президентом))Отже,президент по всіх каналах має офіційно заявити та підписати якийсь наказ,що 9 травня Україна атакує маскву))
07.05.2026 19:28 Відповісти
07.05.2026 19:28 Відповісти
Можна порадувати зе-виборців. Рейгана воно ще не парадирувало.
07.05.2026 19:43 Відповісти
07.05.2026 19:43 Відповісти
07.05.2026 19:28 Відповісти
Та скорее всего так и было задумано заранее. кгб тут вне конкуренции своих подорвать, подпалить итд. Та и пво в мацкве сильное, есть иные места и ближе, куда можно лупить---по крыму например. Там все локации известны идеально.
07.05.2026 20:35 Відповісти
07.05.2026 20:35 Відповісти
Кацапське пєвєо безсиле проти сотень дронів Касьяна і саме влучить в житлові будинки мені на сміх 😁😁😁
07.05.2026 21:01 Відповісти
07.05.2026 21:01 Відповісти
В цьому нема нічого поганого!

Якщо зелений не може зменшити кількість москалів, які хочуть мене вбити, то я не бачу нічого поганого в тому, що самі москалі зменшать кількість москалів, які хочуть мене вбити. Все просто, як 5 коп.
08.05.2026 02:55 Відповісти
08.05.2026 02:55 Відповісти
Поки це потужні побрехенькі. Як писав Касьянов про минулі роки, він прямо пропонував шугануть Москву на 9 травня, натомість шуганули і досі шугають самого Касьянова. На днях до нього приїздила на фронт морда від Зеленського, казала заткнуть хлебало про московські фантазії. Це дратує уважаємих людей. П.С. Все буде видно на параді, у Москві, на 9 травня.
07.05.2026 19:29 Відповісти
07.05.2026 19:29 Відповісти
агент Буратіно потужно пропердів у бункері
07.05.2026 19:29 Відповісти
07.05.2026 19:29 Відповісти
про те, що в іншому бункері він може і помочитись! ****** на ройаю! ))
07.05.2026 19:33 Відповісти
07.05.2026 19:33 Відповісти
Ну та хоч піднапряг і то вже+.
07.05.2026 19:30 Відповісти
07.05.2026 19:30 Відповісти
він вже давно "перенапрягся" ))
07.05.2026 19:34 Відповісти
07.05.2026 19:34 Відповісти
Менше б ти пи#дів, буба. А то на виході буде як завжди пшик.
07.05.2026 19:31 Відповісти
07.05.2026 19:31 Відповісти
На виході, він після 9 чкурне з України. А кацапи битимуть хоч так хоч так.
07.05.2026 19:32 Відповісти
07.05.2026 19:32 Відповісти
Після?
07.05.2026 22:25 Відповісти
07.05.2026 22:25 Відповісти
Є можливість зірвати кацапні парад
Це вже давно не свято, та ніколи таким і не було
07.05.2026 19:32 Відповісти
07.05.2026 19:32 Відповісти
Ага, задзижчала ЗЕлена муха на Стару Кремлівську ЖАБУ ... дуже та ЖАБА перелякалась !
07.05.2026 19:32 Відповісти
07.05.2026 19:32 Відповісти
Сьогодні пора вже починати бомбити внуково, домодєдово та інші калоприйомники. Кацапи оголосять план "кавьор", а на коврі - бобер. Буде просто милота, якщо якийсь президент-під×уйловик на пабедабєсіє отримає премію Дврвіна від ЗСУ.
07.05.2026 19:33 Відповісти
07.05.2026 19:33 Відповісти
Аеропорти вже закриті 😁😁😁
07.05.2026 19:36 Відповісти
07.05.2026 19:36 Відповісти
Я так понял что есть договорняк:не бомбить аропорты. Иначе как обьяснить то что оба Киевских международных пассажирских аэропорта(один прямо в городе а второй в20км от Киева)-их за 4 года ниразу не бомили?
07.05.2026 23:36 Відповісти
07.05.2026 23:36 Відповісти
Якщо навіть Пуйло накаже притормозити ракетні атаки по Україні, то вдарить масово ввечері сьомого, і ввечері дев'ятого вже всіма накопиченими. Поки Зеля замість вдарити так само, пише незламну гундосятину.
07.05.2026 19:38 Відповісти
07.05.2026 19:38 Відповісти
Красава зе!
07.05.2026 19:38 Відповісти
07.05.2026 19:38 Відповісти
Весь Світ чекає !
07.05.2026 19:38 Відповісти
07.05.2026 19:38 Відповісти
🤡🤡🤡
07.05.2026 19:45 Відповісти
07.05.2026 19:45 Відповісти
Якщо європейські дипломати не виїхали з Києва і не закликають своїх громадян залишити Україну, то ніякого удару по параду не буде, щоб не провокувати "удар возмєздія".
07.05.2026 19:49 Відповісти
07.05.2026 19:49 Відповісти
Заявляє потужно! Але чи вистачить у нього на це сили волі?
07.05.2026 19:55 Відповісти
07.05.2026 19:55 Відповісти
Ні
08.05.2026 04:04 Відповісти
08.05.2026 04:04 Відповісти
"Не рекомендуємо представникам держав, близьких до Росії, бути у Москві цими днями" © Зеленський
А представникам держав, далеких від Росії, бути у Москві можна значицця???
Тобто він буде потужно бомбасити лише по представникам близьких держав, а по представникам далеких держав не буде? Звучить дуже переконливо і потужно...
Бубочка хоч колись думає, що він гундосить?
07.05.2026 20:06 Відповісти
07.05.2026 20:06 Відповісти
Всратий дебільний вишкребок...
07.05.2026 20:13 Відповісти
07.05.2026 20:13 Відповісти
А якщо путлєр,скажімо 8-го ввечері,дасть своїм бандюганам команду "Стоп"? Що тоді нам робити?
07.05.2026 20:46 Відповісти
07.05.2026 20:46 Відповісти
Ну, це ж сикливий, до тогож обкурений ішак. Воно вже багато чого накукурікало, а результат - нульовий.
07.05.2026 21:33 Відповісти
07.05.2026 21:33 Відповісти
Зелена секта пісяє окропом
07.05.2026 21:35 Відповісти
07.05.2026 21:35 Відповісти
Ніби ж очевидно, що на Красній площі мав би бути наш парад, парад квадрокоптерів із ШІ.
07.05.2026 22:17 Відповісти
07.05.2026 22:17 Відповісти
Потужне нігуя
Потужне ЗЕро
Потужний пук і пшик.
Робимо ставки... Нажаль
07.05.2026 23:19 Відповісти
07.05.2026 23:19 Відповісти
Я-бы запустил на московский парад несколько украинских беспилотнтков-разведчиков бнз боевой части. Все остальное сделает россиянское ПВО своими ракетами разнесет Красную площадь в попытке сбить эти беспилотники. И при этом Украины чистые руки:беспилотники не несут боевой части
07.05.2026 23:38 Відповісти
07.05.2026 23:38 Відповісти
Не рекомендую слухати цю пусто порожню звізданину цього хрипатого оракула.Те що виходить ,та анонсується з цієї брехливої,хрипатої хуцпи,відбувається все кардинально навпаки.Головне потужний викид пейсатого шуму в космос і самозадоволення від процесу споглядання себе найвеличнішого лідОра,слава мені .
08.05.2026 01:46 Відповісти
08.05.2026 01:46 Відповісти
ну по перше потрібно було щоб той відосик прочитав в мудафоні подляк або буданов . по друге із шести ..фламінго.. долетіла до цілі лише одна це таке в них ..******.. пво по третє ***** нам той парад є куча нафтових і військових заводів куди потрібно ******* і четверте найголовніше вован не сказав коли у кооператив ..династія.. страусів привезуть
08.05.2026 07:21 Відповісти
08.05.2026 07:21 Відповісти
 
 