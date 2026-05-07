Не рекомендуємо представникам держав, близьких до Росії, бути у Москві цими днями, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам держав, близьких до Росії, перебувати у Москві найближчими днями.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ відповіла ударами та погрозами
"Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії", - сказав глава держави.
Президент заявив, що "Росія хоче від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати".
"Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", - сказав Зеленський.
Звернення від "деяких держав"
Також Зеленський сказав, що Україна отримувала звернення від держав, представники яких збираються бути в Москві.
"Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо", - додав глава держави.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотілось би побачити, як вони розбігаються мов таргани по дорозі, кидають дідів на палках і втікають
Але, але.....
https://debaty.sumy.ua/news/groshi-z-neba-chi-pidstupna-pastka-vorozhij-dron-zasipav-sumi-falshivimi-grivnyami-iz-syurprizom Ворожий дрон засипав Суми фальшивими гривнями із «сюрпризом»
Якщо зелений не може зменшити кількість москалів, які хочуть мене вбити, то я не бачу нічого поганого в тому, що самі москалі зменшать кількість москалів, які хочуть мене вбити. Все просто, як 5 коп.
Це вже давно не свято, та ніколи таким і не було
А представникам держав, далеких від Росії, бути у Москві можна значицця???
Тобто він буде потужно бомбасити лише по представникам близьких держав, а по представникам далеких держав не буде? Звучить дуже переконливо і потужно...
Бубочка хоч колись думає, що він гундосить?
Потужне ЗЕро
Потужний пук і пшик.
Робимо ставки... Нажаль