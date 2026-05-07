Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир’я" з Україною з 8 по 10 травня

У Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Про це йдеться у заяві міноборони РФ, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"З 00:00 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир'я. ЗС РФ завдадуть масованого удару по центру Києва у разі спроб України зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги у Москві", - повідомляє російська сторона.

Там кажуть, що на час перемир’я припинять удари по місцях дислокації української армії та об’єктах в українському тилу. Росія закликає Україну дотримуватися оголошеного "перемир’я".

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

