Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир’я" з Україною з 8 по 10 травня
У Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Про це йдеться у заяві міноборони РФ, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"З 00:00 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир'я. ЗС РФ завдадуть масованого удару по центру Києва у разі спроб України зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги у Москві", - повідомляє російська сторона.
Там кажуть, що на час перемир’я припинять удари по місцях дислокації української армії та об’єктах в українському тилу. Росія закликає Україну дотримуватися оголошеного "перемир’я".
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
краще €б@шiть дронами?
Вони і проти вітру долетять
А в последние пять-шесть дней украинские ракеты и дальнобойные дроны регулярно взрывают и жгут орковские военные заводы и НПЗ на расстоянии 1700 км от границ Украины:
и это укры ещё и НЕ начинали бить всерьёз и по-взрослому...
Скоро ВСУ начнуть херачить военные самолёты орков не только аэродроме в Челябинской области, на расстоянии 2300 км от Киева, но с такими темпами к осени ВСУ уже начнут долбить орковские самолёты прямо по месту их производства на авиазаводе в Комсомольске на Амуре за 9 тысяч км от Украины...
Сьогодні тільки 7-ме, ще можна....
І тепер Україна буде просто відповідати на терористичні атаки агресора!
В цю гру можна грати вдвох!
В мене одне питання: хто порадив найвеличнішому запровадити перемир'я з нашого боку на кілька днів раніше, ніж московити? Бо воно б саме до такого не додумалося б і на 20-му році царювання...
Остроумнейший, просто шикарный по креативности сарказм на счёт рязанского цукорка от Патрушева. Жаль, что нельзя ставить 5 плюсов...
-Куди йдеш, Пішто?
-Йду на війну.
-А що будеш там робити?
-Одного, двох уб'ю, та й додому.
-А як требе вб'ють?
-А мене за що?.
-
"Так Україна теж кацапів закликала 6 та 7 травня до перемир'я. " Знайшли кого закликати. А орки погодилися? Ні. То що нового в їхній поведінці?
Тільки Трамп може сприймати із оточенням, цю маячню про припинення….
Може послухайте відео з парламентської комісії, там є озвучення випадку в минулому про запуск 400 дронів фп1 з яких ніодин не долетів.
То в чому буде зміст викинути в мусор 22 млн баксів. Один дрон коштує 55к
По-друге,ну це не 22 рік,так що Кремль повинен палати.
війна по расписанію, оголошеному пу?
Пусть петушары пройдутся , а ровно на следующий день ВСУ влупит сразу по 10 НПЗ тремя сотнями дальнобойных дронов и пусть этот грандиозный фейерверк орки считают салютом к дню их грёбаного победобесия...
Україна має повне законне і моральне право запускати "ракети перемоги" над червоною площею, тому що Україна також перемогла і може запускати свою техніку на параді! ХАХАХАХА
Дайте нам подрочить на Т-34
Дайте ******* з всемолодіющими витиранами
Не дають українці!