Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир’я" з Україною з 8 по 10 травня

У Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Про це йдеться у заяві міноборони РФ, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"З 00:00 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир'я. ЗС РФ завдадуть масованого удару по центру Києва у разі спроб України зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги у Москві", - повідомляє російська сторона.

Там кажуть, що на час перемир’я припинять удари по місцях дислокації української армії та об’єктах в українському тилу. Росія закликає Україну дотримуватися оголошеного "перемир’я".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна діятиме справедливо - з дня на день. Ми пропонували Росії тишу, - Зеленський

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не бачить сенсу дотримуватися припинення вогню 8-9 травня після порушення з боку РФ, - ЗМІ

Топ коментарі
+35
ну от в односторонньому порядку хай йдуть на х-й!
07.05.2026 19:05

07.05.2026 19:05
+30
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
07.05.2026 19:06

07.05.2026 19:06
+25
Так Україна теж кацапів закликала 6 та 7 травня до перемир'я. І шо?! ***** вбив багато людей та зруйнував теж багато чого. І щойно ракетами пуляв. Пішли ***** виродки! ІПашити будемо по свинособаках на крававій плоШЧі!
07.05.2026 19:09

07.05.2026 19:09
Плювати.

07.05.2026 19:04
"плювати" не ефективно

краще €б@шiть дронами?

Вони і проти вітру долетять

07.05.2026 19:21
Ні, ЗЕбуратіно не буде плювати, а буде виконувати команду від того, якого він колись прохрав забрати до себе за борги!
07.05.2026 19:37

07.05.2026 19:37
Упродовж 12 років ****** несе галіматню, в односторонньому порядку, про міру-мір та припинення війни!
07.05.2026 22:09

07.05.2026 22:09
Якби в Зеленського був розум, він би підказав йому не атакувати Москву 9-10 травня хоча б тому, що не має чим віповісти на удар у відповідь, а саме ракет до комплексу "Патріот", про що він сам заздалегідь розтрубів на цілий світ. Сам Гундосий сховається в Бункері, а незахищених людей підставить під удар скаженого Пуйла. Треба бити не по параду, а конкретно по Пуйлу зі 100% вірогідністю ліквідації цього виродка.
07.05.2026 22:50

07.05.2026 22:50
Завтра верховный Говнокомандующий доложит на Красной площади об охрененных успехах Пятого года 3-х дневной СВО, о новом победоносном продвижении на 37 метров ближе к стратегической деревне Малая Токмачка, в которой до войны было аж 26 домов (двадцать шесть)...
08.05.2026 12:28

А в последние пять-шесть дней украинские ракеты и дальнобойные дроны регулярно взрывают и жгут орковские военные заводы и НПЗ на расстоянии 1700 км от границ Украины:

и это укры ещё и НЕ начинали бить всерьёз и по-взрослому...

Скоро ВСУ начнуть херачить военные самолёты орков не только аэродроме в Челябинской области, на расстоянии 2300 км от Киева, но с такими темпами к осени ВСУ уже начнут долбить орковские самолёты прямо по месту их производства на авиазаводе в Комсомольске на Амуре за 9 тысяч км от Украины...
08.05.2026 12:28

08.05.2026 12:28
Вони вже туди летять ⚠️

07.05.2026 19:10
неа. почекай 9 травня.

07.05.2026 19:16
Dronebomber дав мапу вже, аеропорти москвосвинії закриті, зв'язку в них майже немає
07.05.2026 19:19

07.05.2026 19:19
Сьогодні тільки 7-ме, ще можна....
07.05.2026 19:39

07.05.2026 19:39
Можна ЗАВЖДИ !!!!

07.05.2026 20:20
Можна розхерачити ту красную площадку до пуйловського перемир"я
08.05.2026 01:27

08.05.2026 01:27
Ви уважно прочитали кацапське кукурікання? "Регіони...лінія зіткнення....Відповідь абсолютна"😱(Тримайте мене семеро ). Так що або взагалі нічого не робити або вже похрен куди лупити. Чи по мацквабаду чи по бєлгороду чи по магадану.
07.05.2026 19:18

07.05.2026 19:18
Справа в тому, що запускати треба так, щоб точно завдати серйозної шкоди. В москву стягнуте все кацапське ППО Якщо буде так як було пару днів тому це нульовий ефект. А по Києву прилетить набагато сильніше.
07.05.2026 19:24

07.05.2026 19:24
Так московити вже порушили перемир'я, яке було оголошене Україною з 00:00 06.05.26
07.05.2026 19:59
І тепер Україна буде просто відповідати на терористичні атаки агресора!
В цю гру можна грати вдвох!

В мене одне питання: хто порадив найвеличнішому запровадити перемир'я з нашого боку на кілька днів раніше, ніж московити? Бо воно б саме до такого не додумалося б і на 20-му році царювання...
07.05.2026 19:59

07.05.2026 19:59
Москвосвині, кому сьогодні в хату прилетять подарунки? Ви готові? А якщо у вас в підвалі рязянський цукорок від патрушева? 😁😁😁
07.05.2026 19:07

07.05.2026 19:07
Плюсую за цукорок)))

07.05.2026 19:28
Плюсую за цукорок))) .

Остроумнейший, просто шикарный по креативности сарказм на счёт рязанского цукорка от Патрушева. Жаль, что нельзя ставить 5 плюсов...

08.05.2026 12:32
Ну так, щоб повернути про на місця
07.05.2026 19:09

07.05.2026 19:09
В тебе логіка, як у того цигана з анекдота:
07.05.2026 22:57
-Куди йдеш, Пішто?
-Йду на війну.
-А що будеш там робити?
-Одного, двох уб'ю, та й додому.
-А як требе вб'ють?
-А мене за що?.
-

07.05.2026 22:57
АбАснуй свій висновок.

07.05.2026 23:07
Так те шо ***** вже п'ятий рік від кацапів летиь. Українцям треба лапки скласти і надіятись на те шо козлорилі не будуть ракети та шахеди запускати?
08.05.2026 00:45

08.05.2026 00:45
.
"Так Україна теж кацапів закликала 6 та 7 травня до перемир'я. " Знайшли кого закликати. А орки погодилися? Ні. То що нового в їхній поведінці?
08.05.2026 09:18

08.05.2026 09:18
****** це провокує упродовж 12 років, своєї війни проти України!! Невже цього часу, не вистачило щоб вестися на його волання!! Жодного разу він цього не дотримався!!
07.05.2026 19:13
Тільки Трамп може сприймати із оточенням, цю маячню про припинення….

07.05.2026 19:13
Вікно можливостей відчіняється

07.05.2026 19:14
Ну минулого разу, в т.ч.
показати весь коментар
07.05.2026 19:17 Відповісти
В сраку засуньте свої хотєлки. Ху'йло хоче вбивати українців а коли заманеться воно заказуватиме перемир'я для святкування на крові. Якщо слухати рашистські хотєлки то ця війна буде йти безкінечно.
показати весь коментар
07.05.2026 19:19 Відповісти
Для України немає жодного сенсу іти на забаганки Ху'йла. По-перше все що хоче ворог автоматично буде діяти тільки проти України. По-друге, даже якщо Україна піде на це ''перемир'я'' то це не буде перемир'я для України. Так як ми знаємо що рашисти брехуни і можуть завдати удару в любу мить наплювавши на всі угоди. Тобто, українці все одно будуть не відпочивати а нас стрьомі і на нервах готові до удару. По-третє, ***** все одно нанесе масований удар по Україні якщо не 9 то 10 чи 15 травня, вне залежності буде Україна бити по моцкві чи не буде. Так як вже було і не раз. Тому що ціль Ху'йла знищити або зламати Україну а не всі ці перемир'я.
показати весь коментар
07.05.2026 19:26 Відповісти
Можно писати і говорити багато, але реальність така що сюдячи по мапі, що виклали наші військові, там досить щільне ешелоноване ППО, в додаток багато авіації.

Може послухайте відео з парламентської комісії, там є озвучення випадку в минулому про запуск 400 дронів фп1 з яких ніодин не долетів.

То в чому буде зміст викинути в мусор 22 млн баксів. Один дрон коштує 55к
показати весь коментар
07.05.2026 19:43 Відповісти
По-перше дрони не були викинуті марно. Рашисти на них витратили дорогі ракети для ППО. По друге, не обов'язково запускати дорогі дрони. Достатньо запустити фонерні макети, Остальне доробить рашистське ППО яке наробить рашистам двіжухи ще більше ніж наші дрони. А по третє, головне зірвати рашистам шабаш побєдобєсія щоб Ху'йло виглядав обісраним перед всіма своїми васалами і перед всім світом.
показати весь коментар
07.05.2026 19:48 Відповісти
А по четверте за цей час можна було вже і довго обіцяну балістику по моцкві використати яку рашисти навряд чи зможуть перехватити. Щоб не тільки Х'уйло лякав ударами по Київі а і ми показали що можемо рознести рашистам і Дуру і кремль і саму резиденцію Ху'йла, з підвалу якої його будуть діставати за задні ноги і обісраного
показати весь коментар
07.05.2026 19:52 Відповісти
Два дні на перезарядку/накопичення?
показати весь коментар
07.05.2026 19:20 Відповісти
Тільки що крилате перемир'я пролетіло над головою.
показати весь коментар
07.05.2026 19:20 Відповісти
🧠 Україна не рекомендує бути в москві на 9 травня представникам інших держав, - Зеленський
показати весь коментар
07.05.2026 19:20 Відповісти
Треба діяти дзеркально: забити на нього болт.
показати весь коментар
07.05.2026 19:24 Відповісти
Отже,ппо звезли в маскву,а отже,що руки розв'язані для ЗСУ)Хлопці,як там в них в літєратурє було "агонь,нє жалєйтє агня")))
показати весь коментар
07.05.2026 19:31 Відповісти
ну ось і усе...ничого не буде розходимося.... зелений дурень радісно погодиться і заборонить стріляти по такій рідній йому мацкві
показати весь коментар
07.05.2026 19:35 Відповісти
всіх на парад, не заперечуемо!
показати весь коментар
07.05.2026 19:43 Відповісти
орки завдадуть удару по центру Києва? Так вони і так нищать Київ майже щодня. Безкарно, без жодної відповіді по Масквє. Так завдайте нарешті удару по центру Маскви, зберіть все що є далекобійного та ******* так щоб від кремля лише друзки полетіли. Ні? Тобто знов зелене падло піде на поступки та не буде бити по масквє, а після того пабєдобєсія й поготів кому воно буде потрібно. Хто ж буде бити по масквє, коли зелений кагал туди двушкі відправляє й досі але вже так щоб ніхто не знав. Цікаво, на День Незалежності в серпні ***** теж погодиться не бити по нашому параду в Києві, бо ми тіпа у відповідь расхєрячимо центр Маскви?? Ілі ета другоє?
показати весь коментар
07.05.2026 19:49 Відповісти
Прям конкурс капитанов.
показати весь коментар
07.05.2026 19:52 Відповісти
Готуйте жопи свої брудні, свинорилі. Ділдо з патефонними голками вже готові. Пенетрація буде без лубрикантів і тому ДУЖЕ болісною.

Скоро, очень скоро кровь польется морем.
Кафирские глотки дрогнут от ножей.
Уммы львы проснулись и мечи взмахнули,
Делая нас вместе с каждым днем смелей!

В вашем же мы доме в угол вас загоним,
Не дадим вам выйти сеять свой разврат.
Жить лишь в униженье будете отныне.
На том свете ждет вас лишь кипящий ад!

Мы с резней пришли к вам, смерти бросим вызов.
В дулах ваших ружей мы узрели рай.
Снайперы готовы, и с позиций снова
Держат под прицелом ваш беспечный край!
показати весь коментар
07.05.2026 19:56 Відповісти
Такбір! Шулхан арух! 😁😁😁☝️
показати весь коментар
07.05.2026 20:13 Відповісти
https://youtu.be/bTqdw6f_lZU
показати весь коментар
07.05.2026 20:17 Відповісти
......росія оголосила, росія пообіцяла… Сама назва цієї структури вже давно стала синонімом підступності та підлості, а будь-яка їхня обіцянка має термін придатності менший, ніж у свіжого молока на липневому сонці. Оголошене ними ,,перемир'я'' на 8-10 травня - це черговий акт дешевого погорілого театру, де режисер - серійний вбивця, а сценарій писали в палаті для божевільних. Чекати від них виконання договору - це як очікувати на виступ симфонічного оркестру в громадській вбиральні. А вірити тому, що оголошує росія, - це як вірити у цнотливість порнозірки з тридцятирічним стажем. Ця недоімперія - єдина у світі субстанція, здатна порушити перемир'я ще до того, як висохне чорнило на папері. Вони існують у викривленій реальності: спочатку оголошують «тишу», потім випускають по нас усе, що здатне літати і вибухати, а згодом із піною біля рота кричать у Радбезі ООН, що це Україна підступно напала на їхні «мирні» ракети. За всю їхню паскудну історію не було жодного випадку, коли б ці ,,голуби миру'' з брудним кривавим пір'ям дотримали слова. Від «зелених коридорів» під час штурму Казані до Будапештського меморандуму та ,,зелених коридорів'' Іловайська - кожна їхня обіцянка щедро полита кров'ю тих, хто мав необачність у неї повірити. Ці покидьки органічно нездатні до чесної гри. Для них мир - це лише пауза, щоб перезарядити автомат і витерти ніж об штани. Тож чекаємо на традиційне: самі придумали, самі порушили, самі звинуватили. Жанр незмінний, фінал - передбачуваний. Усе як завжди. Нічого нового.
показати весь коментар
07.05.2026 20:00 Відповісти
Назви, хто в історії дотримувався своїх договорів? Чи є такі держави.в цьому світі? Треба бути останнім ідіотом, щоб вірити нашкрябаному на шматку паперу. На жаль, одним з таких асоціативних ідіотів і є Україна, яка повірила Будапештському меморандуму. Те, що лаптєногі порушать будь-який договір- це аксіома. Питання в тому, щоб для України не попасти на гачок пропаганди Кремля, який об'явить Україну нездатною до мирних домовленостей в очах цілого світу. Атака 9 травня параду в Москві - це пряма дорога на гачок кремлівської пропаганди.
показати весь коментар
07.05.2026 23:20 Відповісти
...і "випадкові" пожари зараз в лісах навкруги Києва, як і обстріли - чергове підтвердження намірів і "чесного" слова пу
показати весь коментар
08.05.2026 11:46 Відповісти
По-перше,ніякого пуйла ( 1-й екземпляр) на параді не буде.Буде дублікат,який відкриватиме рота,а записаний раніше висер голосом плєшивого подаватимуть в гучномовці.
По-друге,ну це не 22 рік,так що Кремль повинен палати.
показати весь коментар
07.05.2026 20:06 Відповісти
Великоднє " перемир'я" ці виродки порушили ...тож хай ідуть за руцкім корабльом...
показати весь коментар
07.05.2026 20:25 Відповісти
путлєр прямим текстом каже - бийте куди хочете, не чіпайте наш парад. так треба бити, куди хочемо, поки там ппо немає, на кой ляд нам той парад з трьома ряженими "вєтєранамі вєлікой отєчєствєнной" здався? щоб орки потім замість "мальчіка в трусіках" всьому світу розказували "вєтєрана" в кальсонах?
показати весь коментар
07.05.2026 20:42 Відповісти
а шо, так можна?
війна по расписанію, оголошеному пу?
показати весь коментар
07.05.2026 23:25 Відповісти
Ну как бы поезд уже ушел. Ждите птичек по всем нефтебазам страны. По недобитому параду бить нет смысла. А вот по тем местам, откуда в москву стянули всё ПВО, очень даже удобно и результативно.
показати весь коментар
08.05.2026 00:58 Відповісти
правильно пишет ув. Евгений Дюокв: на хрен кому всрался это парад ряженых петушар в попугайских мундирах ? !

Пусть петушары пройдутся , а ровно на следующий день ВСУ влупит сразу по 10 НПЗ тремя сотнями дальнобойных дронов и пусть этот грандиозный фейерверк орки считают салютом к дню их грёбаного победобесия...
показати весь коментар
08.05.2026 12:41 Відповісти
Яке перемир'я! Зараз 8.05.2026р., о 2.00 рашисти атакують Україну бойовими БПЛА!
показати весь коментар
08.05.2026 02:22 Відповісти
пригадується колись жидок пукін-шаломов заявляв, що москалі ніби-то легко перемогли нациків і без допомоги українців, а сьогодні той жидок не то, що Україну не може перемогти, але ПРОСИТЬ УКРАЇНЦІВ, щоб вони дозволили йому провести парад перемоги! ХАХАХАХАХААХ!!!

Україна має повне законне і моральне право запускати "ракети перемоги" над червоною площею, тому що Україна також перемогла і може запускати свою техніку на параді! ХАХАХАХА
показати весь коментар
08.05.2026 03:12 Відповісти
Такі "православні", шо дайте нам кого попало на дрючок насадить
Дайте нам подрочить на Т-34
Дайте ******* з всемолодіющими витиранами
Не дають українці!
показати весь коментар
08.05.2026 03:50 Відповісти
Отпразднуют и опять убивать начнут , что от 2 дня перемирия от которого Россия выиграет
показати весь коментар
08.05.2026 05:56 Відповісти
І при АТО було безліч перемир'я
показати весь коментар
08.05.2026 07:09 Відповісти
Не треба на п#дарськи байки взагалі реагувати.
показати весь коментар
08.05.2026 08:44 Відповісти
 
 