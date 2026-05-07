Россия в одностороннем порядке объявила "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая
В России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая "в связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "бескомпромиссный ответ".
Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"С 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве", — сообщает российская сторона.
Там говорят, что на время перемирия прекратят удары по местам дислокации украинской армии и объектам в украинском тылу. Россия призывает Украину соблюдать объявленное "перемирие".
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
краще €б@шiть дронами?
Вони і проти вітру долетять
Сьогодні тільки 7-ме, ще можна....
І тепер Україна буде просто відповідати на терористичні атаки агресора!
В цю гру можна грати вдвох!
В мене одне питання: хто порадив найвеличнішому запровадити перемир'я з нашого боку на кілька днів раніше, ніж московити? Бо воно б саме до такого не додумалося б і на 20-му році царювання...
-Куди йдеш, Пішто?
-Йду на війну.
-А що будеш там робити?
-Одного, двох уб'ю, та й додому.
-А як требе вб'ють?
-А мене за що?.
-
Тільки Трамп може сприймати із оточенням, цю маячню про припинення….
Може послухайте відео з парламентської комісії, там є озвучення випадку в минулому про запуск 400 дронів фп1 з яких ніодин не долетів.
То в чому буде зміст викинути в мусор 22 млн баксів. Один дрон коштує 55к
По-друге,ну це не 22 рік,так що Кремль повинен палати.
війна по расписанію, оголошеному пу?
Україна має повне законне і моральне право запускати "ракети перемоги" над червоною площею, тому що Україна також перемогла і може запускати свою техніку на параді! ХАХАХАХА
Дайте нам подрочить на Т-34
Дайте ******* з всемолодіющими витиранами
Не дають українці!