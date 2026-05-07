РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
6 199 56

Россия в одностороннем порядке объявила "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая

путін

В России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая "в связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "бескомпромиссный ответ".

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"С 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве", — сообщает российская сторона.

Там говорят, что на время перемирия прекратят удары по местам дислокации украинской армии и объектам в украинском тылу. Россия призывает Украину соблюдать объявленное "перемирие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет действовать справедливо - день за днем. Мы предлагали России тишину, - Зеленский

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не видит смысла соблюдать прекращение огня 8-9 мая после нарушения со стороны РФ, - СМИ

Автор: 

россия (97423) Минобороны рф (953) перемирие (1711) прекращения огня (435)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
ну от в односторонньому порядку хай йдуть на х-й!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:05 Ответить
+25
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:06 Ответить
+23
Так Україна теж кацапів закликала 6 та 7 травня до перемир'я. І шо?! ***** вбив багато людей та зруйнував теж багато чого. І щойно ракетами пуляв. Пішли ***** виродки! ІПашити будемо по свинособаках на крававій плоШЧі!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плювати.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:04 Ответить
"плювати" не ефективно

краще €б@шiть дронами?

Вони і проти вітру долетять
показать весь комментарий
07.05.2026 19:21 Ответить
Ні, ЗЕбуратіно не буде плювати, а буде виконувати команду від того, якого він колись прохрав забрати до себе за борги!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:37 Ответить
Упродовж 12 років ****** несе галіматню, в односторонньому порядку, про міру-мір та припинення війни!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:09 Ответить
Якби в Зеленського був розум, він би підказав йому не атакувати Москву 9-10 травня хоча б тому, що не має чим віповісти на удар у відповідь, а саме ракет до комплексу "Патріот", про що він сам заздалегідь розтрубів на цілий світ. Сам Гундосий сховається в Бункері, а незахищених людей підставить під удар скаженого Пуйла. Треба бити не по параду, а конкретно по Пуйлу зі 100% вірогідністю ліквідації цього виродка.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:50 Ответить
ну от в односторонньому порядку хай йдуть на х-й!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:05 Ответить
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:06 Ответить
Вони вже туди летять ⚠️
показать весь комментарий
07.05.2026 19:10 Ответить
неа. почекай 9 травня.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:16 Ответить
Dronebomber дав мапу вже, аеропорти москвосвинії закриті, зв'язку в них майже немає
показать весь комментарий
07.05.2026 19:19 Ответить
"перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня Джерело: https://censor.net/ua/n4002017
Сьогодні тільки 7-ме, ще можна....
показать весь комментарий
07.05.2026 19:39 Ответить
Можна ЗАВЖДИ !!!!
показать весь комментарий
07.05.2026 20:20 Ответить
Можна розхерачити ту красную площадку до пуйловського перемир"я
показать весь комментарий
08.05.2026 01:27 Ответить
Ви уважно прочитали кацапське кукурікання? "Регіони...лінія зіткнення....Відповідь абсолютна"😱(Тримайте мене семеро ). Так що або взагалі нічого не робити або вже похрен куди лупити. Чи по мацквабаду чи по бєлгороду чи по магадану.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:18 Ответить
Справа в тому, що запускати треба так, щоб точно завдати серйозної шкоди. В москву стягнуте все кацапське ППО Якщо буде так як було пару днів тому це нульовий ефект. А по Києву прилетить набагато сильніше.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:24 Ответить
Так московити вже порушили перемир'я, яке було оголошене Україною з 00:00 06.05.26
І тепер Україна буде просто відповідати на терористичні атаки агресора!
В цю гру можна грати вдвох!

В мене одне питання: хто порадив найвеличнішому запровадити перемир'я з нашого боку на кілька днів раніше, ніж московити? Бо воно б саме до такого не додумалося б і на 20-му році царювання...
показать весь комментарий
07.05.2026 19:59 Ответить
Москвосвині, кому сьогодні в хату прилетять подарунки? Ви готові? А якщо у вас в підвалі рязянський цукорок від патрушева? 😁😁😁
показать весь комментарий
07.05.2026 19:07 Ответить
Плюсую за цукорок)))
показать весь комментарий
07.05.2026 19:28 Ответить
Ну так, щоб повернути про на місця
показать весь комментарий
07.05.2026 19:09 Ответить
Так Україна теж кацапів закликала 6 та 7 травня до перемир'я. І шо?! ***** вбив багато людей та зруйнував теж багато чого. І щойно ракетами пуляв. Пішли ***** виродки! ІПашити будемо по свинособаках на крававій плоШЧі!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:09 Ответить
В тебе логіка, як у того цигана з анекдота:
-Куди йдеш, Пішто?
-Йду на війну.
-А що будеш там робити?
-Одного, двох уб'ю, та й додому.
-А як требе вб'ють?
-А мене за що?.
-
показать весь комментарий
07.05.2026 22:57 Ответить
АбАснуй свій висновок.
показать весь комментарий
07.05.2026 23:07 Ответить
Знаєш, є така штуковина, бумеранг називається. Ти його кидаєш, а він, якщо ти не поцілив, повертається до тебе і може тебе йо-ти. Ось ти пропонуєш запустити в Москву 9 травня бумеранг...
показать весь комментарий
07.05.2026 23:26 Ответить
Так те шо ***** вже п'ятий рік від кацапів летиь. Українцям треба лапки скласти і надіятись на те шо козлорилі не будуть ракети та шахеди запускати?
показать весь комментарий
08.05.2026 00:45 Ответить
****** це провокує упродовж 12 років, своєї війни проти України!! Невже цього часу, не вистачило щоб вестися на його волання!! Жодного разу він цього не дотримався!!
Тільки Трамп може сприймати із оточенням, цю маячню про припинення….
показать весь комментарий
07.05.2026 19:13 Ответить
Вікно можливостей відчіняється
показать весь комментарий
07.05.2026 19:14 Ответить
Ну минулого разу, в т.ч. на Пасху, виявилось, що переміріє втяхаря с оманським ішаком вже погоджено. Чому буде якось інакше, Ермак його з Міндічем знає.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:17 Ответить
В сраку засуньте свої хотєлки. Ху'йло хоче вбивати українців а коли заманеться воно заказуватиме перемир'я для святкування на крові. Якщо слухати рашистські хотєлки то ця війна буде йти безкінечно.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:19 Ответить
Для України немає жодного сенсу іти на забаганки Ху'йла. По-перше все що хоче ворог автоматично буде діяти тільки проти України. По-друге, даже якщо Україна піде на це ''перемир'я'' то це не буде перемир'я для України. Так як ми знаємо що рашисти брехуни і можуть завдати удару в любу мить наплювавши на всі угоди. Тобто, українці все одно будуть не відпочивати а нас стрьомі і на нервах готові до удару. По-третє, ***** все одно нанесе масований удар по Україні якщо не 9 то 10 чи 15 травня, вне залежності буде Україна бити по моцкві чи не буде. Так як вже було і не раз. Тому що ціль Ху'йла знищити або зламати Україну а не всі ці перемир'я.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:26 Ответить
Можно писати і говорити багато, але реальність така що сюдячи по мапі, що виклали наші військові, там досить щільне ешелоноване ППО, в додаток багато авіації.

Може послухайте відео з парламентської комісії, там є озвучення випадку в минулому про запуск 400 дронів фп1 з яких ніодин не долетів.

То в чому буде зміст викинути в мусор 22 млн баксів. Один дрон коштує 55к
показать весь комментарий
07.05.2026 19:43 Ответить
По-перше дрони не були викинуті марно. Рашисти на них витратили дорогі ракети для ППО. По друге, не обов'язково запускати дорогі дрони. Достатньо запустити фонерні макети, Остальне доробить рашистське ППО яке наробить рашистам двіжухи ще більше ніж наші дрони. А по третє, головне зірвати рашистам шабаш побєдобєсія щоб Ху'йло виглядав обісраним перед всіма своїми васалами і перед всім світом.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:48 Ответить
А по четверте за цей час можна було вже і довго обіцяну балістику по моцкві використати яку рашисти навряд чи зможуть перехватити. Щоб не тільки Х'уйло лякав ударами по Київі а і ми показали що можемо рознести рашистам і Дуру і кремль і саму резиденцію Ху'йла, з підвалу якої його будуть діставати за задні ноги і обісраного
показать весь комментарий
07.05.2026 19:52 Ответить
Два дні на перезарядку/накопичення?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:20 Ответить
Тільки що крилате перемир'я пролетіло над головою.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:20 Ответить
🧠 Україна не рекомендує бути в москві на 9 травня представникам інших держав, - Зеленський
показать весь комментарий
07.05.2026 19:20 Ответить
Треба діяти дзеркально: забити на нього болт.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:24 Ответить
Отже,ппо звезли в маскву,а отже,що руки розв'язані для ЗСУ)Хлопці,як там в них в літєратурє було "агонь,нє жалєйтє агня")))
показать весь комментарий
07.05.2026 19:31 Ответить
ну ось і усе...ничого не буде розходимося.... зелений дурень радісно погодиться і заборонить стріляти по такій рідній йому мацкві
показать весь комментарий
07.05.2026 19:35 Ответить
всіх на парад, не заперечуемо!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:43 Ответить
орки завдадуть удару по центру Києва? Так вони і так нищать Київ майже щодня. Безкарно, без жодної відповіді по Масквє. Так завдайте нарешті удару по центру Маскви, зберіть все що є далекобійного та ******* так щоб від кремля лише друзки полетіли. Ні? Тобто знов зелене падло піде на поступки та не буде бити по масквє, а після того пабєдобєсія й поготів кому воно буде потрібно. Хто ж буде бити по масквє, коли зелений кагал туди двушкі відправляє й досі але вже так щоб ніхто не знав. Цікаво, на День Незалежності в серпні ***** теж погодиться не бити по нашому параду в Києві, бо ми тіпа у відповідь расхєрячимо центр Маскви?? Ілі ета другоє?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:49 Ответить
Прям конкурс капитанов.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:52 Ответить
Готуйте жопи свої брудні, свинорилі. Ділдо з патефонними голками вже готові. Пенетрація буде без лубрикантів і тому ДУЖЕ болісною.

Скоро, очень скоро кровь польется морем.
Кафирские глотки дрогнут от ножей.
Уммы львы проснулись и мечи взмахнули,
Делая нас вместе с каждым днем смелей!

В вашем же мы доме в угол вас загоним,
Не дадим вам выйти сеять свой разврат.
Жить лишь в униженье будете отныне.
На том свете ждет вас лишь кипящий ад!

Мы с резней пришли к вам, смерти бросим вызов.
В дулах ваших ружей мы узрели рай.
Снайперы готовы, и с позиций снова
Держат под прицелом ваш беспечный край!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:56 Ответить
Такбір! Шулхан арух! 😁😁😁☝️
показать весь комментарий
07.05.2026 20:13 Ответить
https://youtu.be/bTqdw6f_lZU
показать весь комментарий
07.05.2026 20:17 Ответить
......росія оголосила, росія пообіцяла… Сама назва цієї структури вже давно стала синонімом підступності та підлості, а будь-яка їхня обіцянка має термін придатності менший, ніж у свіжого молока на липневому сонці. Оголошене ними ,,перемир'я'' на 8-10 травня - це черговий акт дешевого погорілого театру, де режисер - серійний вбивця, а сценарій писали в палаті для божевільних. Чекати від них виконання договору - це як очікувати на виступ симфонічного оркестру в громадській вбиральні. А вірити тому, що оголошує росія, - це як вірити у цнотливість порнозірки з тридцятирічним стажем. Ця недоімперія - єдина у світі субстанція, здатна порушити перемир'я ще до того, як висохне чорнило на папері. Вони існують у викривленій реальності: спочатку оголошують «тишу», потім випускають по нас усе, що здатне літати і вибухати, а згодом із піною біля рота кричать у Радбезі ООН, що це Україна підступно напала на їхні «мирні» ракети. За всю їхню паскудну історію не було жодного випадку, коли б ці ,,голуби миру'' з брудним кривавим пір'ям дотримали слова. Від «зелених коридорів» під час штурму Казані до Будапештського меморандуму та ,,зелених коридорів'' Іловайська - кожна їхня обіцянка щедро полита кров'ю тих, хто мав необачність у неї повірити. Ці покидьки органічно нездатні до чесної гри. Для них мир - це лише пауза, щоб перезарядити автомат і витерти ніж об штани. Тож чекаємо на традиційне: самі придумали, самі порушили, самі звинуватили. Жанр незмінний, фінал - передбачуваний. Усе як завжди. Нічого нового.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:00 Ответить
Назви, хто в історії дотримувався своїх договорів? Чи є такі держави.в цьому світі? Треба бути останнім ідіотом, щоб вірити нашкрябаному на шматку паперу. На жаль, одним з таких асоціативних ідіотів і є Україна, яка повірила Будапештському меморандуму. Те, що лаптєногі порушать будь-який договір- це аксіома. Питання в тому, щоб для України не попасти на гачок пропаганди Кремля, який об'явить Україну нездатною до мирних домовленостей в очах цілого світу. Атака 9 травня параду в Москві - це пряма дорога на гачок кремлівської пропаганди.
показать весь комментарий
07.05.2026 23:20 Ответить
По-перше,ніякого пуйла ( 1-й екземпляр) на параді не буде.Буде дублікат,який відкриватиме рота,а записаний раніше висер голосом плєшивого подаватимуть в гучномовці.
По-друге,ну це не 22 рік,так що Кремль повинен палати.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:06 Ответить
Великоднє " перемир'я" ці виродки порушили ...тож хай ідуть за руцкім корабльом...
показать весь комментарий
07.05.2026 20:25 Ответить
путлєр прямим текстом каже - бийте куди хочете, не чіпайте наш парад. так треба бити, куди хочемо, поки там ппо немає, на кой ляд нам той парад з трьома ряженими "вєтєранамі вєлікой отєчєствєнной" здався? щоб орки потім замість "мальчіка в трусіках" всьому світу розказували "вєтєрана" в кальсонах?
показать весь комментарий
07.05.2026 20:42 Ответить
а шо, так можна?
війна по расписанію, оголошеному пу?
показать весь комментарий
07.05.2026 23:25 Ответить
Ну как бы поезд уже ушел. Ждите птичек по всем нефтебазам страны. По недобитому параду бить нет смысла. А вот по тем местам, откуда в москву стянули всё ПВО, очень даже удобно и результативно.
показать весь комментарий
08.05.2026 00:58 Ответить
Яке перемир'я! Зараз 8.05.2026р., о 2.00 рашисти атакують Україну бойовими БПЛА!
показать весь комментарий
08.05.2026 02:22 Ответить
пригадується колись жидок пукін-шаломов заявляв, що москалі ніби-то легко перемогли нациків і без допомоги українців, а сьогодні той жидок не то, що Україну не може перемогти, але ПРОСИТЬ УКРАЇНЦІВ, щоб вони дозволили йому провести парад перемоги! ХАХАХАХАХААХ!!!

Україна має повне законне і моральне право запускати "ракети перемоги" над червоною площею, тому що Україна також перемогла і може запускати свою техніку на параді! ХАХАХАХА
показать весь комментарий
08.05.2026 03:12 Ответить
Такі "православні", шо дайте нам кого попало на дрючок насадить
Дайте нам подрочить на Т-34
Дайте ******* з всемолодіющими витиранами
Не дають українці!
показать весь комментарий
08.05.2026 03:50 Ответить
Отпразднуют и опять убивать начнут , что от 2 дня перемирия от которого Россия выиграет
показать весь комментарий
08.05.2026 05:56 Ответить
 
 