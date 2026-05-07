Россия в одностороннем порядке объявила "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая

В России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая "в связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "бескомпромиссный ответ".

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"С 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве", — сообщает российская сторона.

Там говорят, что на время перемирия прекратят удары по местам дислокации украинской армии и объектам в украинском тылу. Россия призывает Украину соблюдать объявленное "перемирие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет действовать справедливо - день за днем. Мы предлагали России тишину, - Зеленский

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не видит смысла соблюдать прекращение огня 8-9 мая после нарушения со стороны РФ, - СМИ