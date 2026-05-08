Навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті з боку РФ не було, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжила штурми та обстріли на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку.

Також завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад", - йдеться в повідомленні.

Все це, за словами президента, свідчить, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було.

"Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться. Слава Україні!" - підсумував він.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

