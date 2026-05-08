Навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті з боку РФ не було, - Зеленський

Росія не припинила вогонь: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжила штурми та обстріли на фронті.

Подробиці

"Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку.

Також завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад", - йдеться в повідомленні.

Все це, за словами президента, свідчить, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було.

"Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться. Слава Україні!" - підсумував він.

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

+17
що, не кажіть, справжній зе!лідар!
нічого від нього не сховаєш.
все знає.
про міндіча не знає.
08.05.2026 08:15 Відповісти
+6
Пока квартал керуе Украиной путин не остановится никогда.
08.05.2026 08:36 Відповісти
+5
Завтра дадуть провести парад, а 10го влуплять масованим по Києву. Нє, ну в принцпі самі вибрали оце
08.05.2026 08:33 Відповісти
08.05.2026 08:15 Відповісти
Так. А блогери-патріоти, нацдружини і їх лідери до цього часу не встановили хто такий загадковий Вова на плівках міндіча.
08.05.2026 11:59 Відповісти
Власне, що заважає завтра влаштувати "двіжуху", як і у інший звичайний день?
08.05.2026 08:31 Відповісти
08.05.2026 08:33 Відповісти
Нє це по прінципу це коли дивишся якусь люту діч на ютубе, но іронічно говориш, ну в принципі я ж сам плачу за інтернет
08.05.2026 08:37 Відповісти
Бить ілі нє бить? Вот в чьом вапрос?
08.05.2026 08:32 Відповісти
08.05.2026 08:36 Відповісти
Яка глибока думка! Звідки ти, філософ болотний? Кого ж нам треба, щоб ***** зупинилось? І як це зробити?
08.05.2026 08:59 Відповісти
Вони в не обіцяли.
Вовошка не може закінчити війну
Може час йти, як обіцяв
08.05.2026 08:41 Відповісти
Вождь не може бросить своє плем'я
08.05.2026 08:52 Відповісти
Коли необхідно вилітати дронам на парад, щоб не запізнитися і не відстати від основної групи
08.05.2026 08:56 Відповісти
а ти у відповідь свою імітацію бомбардування "червивої площі" покажи, "рассмєши коміка/путіна"

потім не забудь вибачитися, це тобі не європейські партнери
08.05.2026 09:04 Відповісти
удар по параду буде 100 %.путіну вже нема підстав виправдати цю війну крім провокацій - а зеля ручна кремлівська мавпа цьому підігрує.
08.05.2026 09:57 Відповісти
Росіяни мирні люди..Викладіть тут його заяви 2019 року про те,що він все розрулить ...
08.05.2026 13:05 Відповісти
Оманський капітан очевидність. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень.
08.05.2026 14:45 Відповісти
 
 