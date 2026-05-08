Навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті з боку РФ не було, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжила штурми та обстріли на фронті.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку.
Також завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад", - йдеться в повідомленні.
Все це, за словами президента, свідчить, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було.
"Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться. Слава Україні!" - підсумував він.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Вовошка не може закінчити війну
Може час йти, як обіцяв
потім не забудь вибачитися, це тобі не європейські партнери