Трамп объявил о перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая. 

Об этом он написал в своей социальной сети, передает Цензор.НЕТ.

Детали 

По его словам, режим тишины предусматривает полное прекращение боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000.

"Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет действовать ТРЕХДНЕВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОГНЯ (9, 10 и 11 мая). Празднование в России посвящено Дню Победы, но также и в Украине, поскольку они также были важной частью Второй мировой войны", —написал Трамп.

Трамп заявил, что именно он попросил о перемирии и "очень ценит согласие" президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина.

"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого большого конфликта — крупнейшего со времен Второй мировой войны — продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся друг к другу", —добавил Трамп.

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

+34
Рижий пітух пробує врятувати друга ***** від ганьби дозволяючи провести парад сатани на красній площі
08.05.2026 21:21
+26
боюсь, що Трамп здійснив внєшнеє управление оманським віслюком
08.05.2026 21:26
+22
трамп дозволив кацапам понести дідів на палках. кацапи без дозволу трампа засцяли
08.05.2026 21:22
трамп здійснив "внєшнеє управлєніє" рашкою?
08.05.2026 21:21
боюсь, що Трамп здійснив внєшнеє управление оманським віслюком
08.05.2026 21:26
та то й так ясно. плівки міндіча і набу, яке керується з фбр, це тобі не це.
08.05.2026 21:27
зате будиночок в Козині вже всі бачили. чи тобі повилазило, падло ти зелене?
08.05.2026 21:35
кому? твоєму хазяїну, у якого руки по шию в крові наших воїнів? той будиночок побудований на гроші які повинні були піти на дрони і ракети.
08.05.2026 21:42
цей NNN фанат Янека і Азірова.
08.05.2026 22:20
в першу чергу він Зелений урод, його фанат. Зараз. І не виключено що він, як і Зеля, був в младоригах свого часу.
09.05.2026 01:08
Но такие как видели пленки деркача, даже слушали их?
08.05.2026 21:58
Знову дира тут
08.05.2026 22:23
Сказав, як відрізав! І уже й забув, мабуть…. З цими заробітками на гойдалках курсів акцій на біржах Світу…після усілякого роду заяв… Голова обертом йде!!! Затьок, все його підбиває, зроби ту заяву, та зроби ту заяву …
08.05.2026 21:32
трампу вже два-три тижні залишилось, це нормально трохи підзаробити бабла для дітей і внуків.
08.05.2026 21:33
помирає?
09.05.2026 00:34
ні, помолодшав і здровий як двадцятиріний.
09.05.2026 01:42
ну тоді світу кабздець
09.05.2026 01:47
Рижий пітух пробує врятувати друга ***** від ганьби дозволяючи провести парад сатани на красній площі
08.05.2026 21:21
перемогли Гітлера,
переможемо і Путлера..
08.05.2026 21:29
а путін шо? погодився?
08.05.2026 21:22
Зе погодився а так щоки надував
08.05.2026 21:26
Яким боком воно сюди залізло...
08.05.2026 21:22
трамп дозволив кацапам понести дідів на палках. кацапи без дозволу трампа засцяли
08.05.2026 21:22
Старий рюрік-педофіл гарантує старому рюріку- педофілу радісний та спокійний парад. Зеля би виступив з танцем у своїх легендарних шкіряних штанах, но це конечно перебор. Нагнулі нашого бубочку, ну і нас заодно. А чо такого. Выполнять!
08.05.2026 21:24
дуже смішно!так як ти такий розумний то оголоси про закінчення війни!
08.05.2026 21:25
Та він і хоче, але обидва вови вперлися рогами.
08.05.2026 21:33
Краще б встановив перемир'я між своїми півкулями мозку.)
08.05.2026 21:25
08.05.2026 21:25
Дядя, вы дурак ?
08.05.2026 21:26
Клепати оголошення --- для Трампа , це , як пальцем у носі поколупати .
08.05.2026 21:27
Інопланетянин,***(((
08.05.2026 21:28
А хто ти таке рижий Прищ? Чи тебе твоє Ху'йло на колінах вмовляло потримати Україну?
08.05.2026 21:28
Про що я і казав, Петух Умєров вибив для Ху'йла пєрєміріє. Завтра буде новина що Тромб заблокував Україні постачання півтори тисячі КАБів. І все це заради ''мірної угди'', тобто капітуляції. Аби тільки сфім'ю зрадника Умєрова не викинули зі сцишиа
08.05.2026 21:35
Підстилка **********.
08.05.2026 21:29
Рубио только что вышел из этих "переговоров", так Трампон в них опять вступил.
08.05.2026 21:30
Дебіл старий!
08.05.2026 21:30
Так і знав, що в той час, коли Зеленський робив з екрана загадочний вигляд мудрого лупоглазого бабуіна, символа мудрості у Егіпте, він все втіхаря вже порешав з парадом, просто дурня включав
08.05.2026 21:31
Старий маразматик--Європа і США да і Україна не святкують День перемоги 9 травня. В народі говорять--якщо ти дурень то це на довго (НА ВСЕ ЖИТТЯЯ )
08.05.2026 21:32
п'едофіли всіх країн - єднаються..
08.05.2026 21:32
Але Зеленський за перемир'я нічого не говорив.
І навіть **** не ********.
Йшла мова про необстріли Києва та мокші.

Трампуша, ти забагато на себе взяв. Навіть ***** тебе не підтвердить.
08.05.2026 21:33
Керувати у себе будеш, півень гамбургський.
08.05.2026 21:35
Я не розумію тутушніх коментаторів. Три дні без бойових дій (звичайно рашка мабуть порушить, але все одно інтенсивність буде нижчою), а вони не задоволені.
08.05.2026 21:35
Вони , зі свого дивану , на москву наступати збираються .....
08.05.2026 21:42
Ви два кончених довбойоба , на фронті бої як йшли такті будуть йти . 3 дня ракети не будуть летіти? І що це змінить? Вони 10 числа всі прилетять із запасом. Зате ***** покаже на весь світ ,що роками вбиває українців, а потім спокійно собі буде парад приймати і нічого не боятися. Тільки падалЬяцькі дегенерати не розуміють елементарних речей.
08.05.2026 22:36
Думка з-за кордону не цікава і не важлива.
09.05.2026 00:05
цей NNN фанат Янека і Азірова.
09.05.2026 00:36 Ответить
чому Україна повинна перестати їбашити кацапів на ці 3 дні?
08.05.2026 21:42 Ответить
Давай подивимося на це з іншого боку - ти можеш ці 3 дні використати, щоб приєднатися до нищення кацапів.
Як тобі ідея?
09.05.2026 00:04 Ответить
а ти подивися з реального боку: всі невикористані БК (в т.ч. дрони і ракети) касапи пошлють на нас після (а, скоріш за все ще до - ) оголошеного ними перемир'я.
09.05.2026 01:11 Ответить
цього єпштейновського пітуха з тухлими яйцями вже ніхто не слухає. воно всюди обісралося.
08.05.2026 21:38 Ответить
ніхто крім тебе і зелі.
08.05.2026 21:45 Ответить
лічись придурок
08.05.2026 21:49 Ответить
читай новини додік, зеля вже переміріє підтвердив по команді трумпа.
08.05.2026 21:51 Ответить
дурік побачиш як то переміріє виконувати будуть . всім насрать вже на того ррумпа та США
08.05.2026 22:01 Ответить
поки ти свій тупий комент писав, зеля вже закон підписав
08.05.2026 22:04 Ответить
Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/v4002202
Тепер ясно, що він хотів почути сьогодні-заяву Трампа.)
08.05.2026 21:40 Ответить
Отлично, дайте рыжему селёдки, заслужил...
08.05.2026 21:54 Ответить
Краснобаев четко выполняет поставленную перед ним задачу , когда у него под ногами горит(поджигают компроматами) СЛАВА ЗСУ! Слава Украине!
08.05.2026 21:59 Ответить
Альнур Мусаев знал говорил о нём . И это похоже на правду 1000%. Слава Украине!
08.05.2026 22:04 Ответить
Трамп дозволив Уйлу "Парад Пабеди".
А ЗаберитеЗаБорги звісно згодився.
08.05.2026 22:26 Ответить
Вже навіть не смішно. Давно...
08.05.2026 22:38 Ответить
Підстилка краснова оголосила те, що приказав той хто управляє цим блазнем
08.05.2026 23:07 Ответить
світові аферисти ,розігрують чергову куйню ,для українського народу
08.05.2026 23:28 Ответить
Объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины можно . А кто такой Трамп ??-- Авантюрист и аферист из США,
страна которая не является участником конфликта.--
А просто --бла-бла-бла.
08.05.2026 23:51 Ответить
Дно.
08.05.2026 23:54 Ответить
Баньте меня, но мое мнение такое.... Пиндосы и евреи,и цыгане должны пойти на йух!!!! Хайль!
09.05.2026 00:00 Ответить
В Україні як і Європі та Америці День Пам'яті 8 травня. Яким боком до України Парад Прутіна? П$дофіл Краснов допомагає п$дофілу Прутіну нищити Україну та Український народ. Це Геноцид Українського народу. За теке Міжнародний Трибунал повинен засудити обох до смертної кари і повісити, як повісили нацистів на Нюрнберзькому Трибуналі.
09.05.2026 00:45 Ответить
Стихотворение Дмитрия Быкова
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
09.05.2026 01:28 Ответить
Якби а ми із Європою 8-го травня святкуємо!?

Трапм із Зеленським зовсім опрутніли на таке погоджуватися?
09.05.2026 01:30 Ответить
Й тут Трамп (краснов як кажуть) допоміг нелюдю х7йлу!
09.05.2026 02:02 Ответить
ТРАМПА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ !) МЫ ГОТОВЫ СТАТЬ 51 ШТАТОМ США !)
