Трамп объявил о перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

Об этом он написал в своей социальной сети, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По его словам, режим тишины предусматривает полное прекращение боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000.

"Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет действовать ТРЕХДНЕВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОГНЯ (9, 10 и 11 мая). Празднование в России посвящено Дню Победы, но также и в Украине, поскольку они также были важной частью Второй мировой войны", —написал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте со стороны РФ не было, - Зеленский

Трамп заявил, что именно он попросил о перемирии и "очень ценит согласие" президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина.

"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого большого конфликта — крупнейшего со времен Второй мировой войны — продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся друг к другу", —добавил Трамп.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не рекомендуем представителям государств, близких к России, находиться в Москве в эти дни, — Зеленский