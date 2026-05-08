Трамп оголосив про перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня

Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Про це він написав у своїй соцмережі, передає Цензор.НЕТ

За його словами, режим тиші передбачає повне припинення бойових дій, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти ТРИДЕННЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ (9, 10 та 11 травня). Святкування в Росії присвячене Дню Перемоги, але також і в Україні, оскільки вони також були важливою частиною Другої світової війни", - написав Трамп.

Трамп заявив, що це саме він попросив про перемир'я і "дуже цінує згоду" президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна.

"Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту — найбільшого з часів Другої світової війни — тривають, і ми з кожним днем ​​​​наближаємося один до одного", - додав Трамп.

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

