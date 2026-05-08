Трамп оголосив про перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня
Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
Про це він написав у своїй соцмережі, передає Цензор.НЕТ
Деталі
За його словами, режим тиші передбачає повне припинення бойових дій, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти ТРИДЕННЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ (9, 10 та 11 травня). Святкування в Росії присвячене Дню Перемоги, але також і в Україні, оскільки вони також були важливою частиною Другої світової війни", - написав Трамп.
Трамп заявив, що це саме він попросив про перемир'я і "дуже цінує згоду" президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна.
"Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту — найбільшого з часів Другої світової війни — тривають, і ми з кожним днем наближаємося один до одного", - додав Трамп.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
переможемо і Путлера..
І навіть **** не ********.
Йшла мова про необстріли Києва та мокші.
Трампуша, ти забагато на себе взяв. Навіть ***** тебе не підтвердить.
Як тобі ідея?
Тепер ясно, що він хотів почути сьогодні-заяву Трампа.)
А ЗаберитеЗаБорги звісно згодився.
страна которая не является участником конфликта.--
А просто --бла-бла-бла.
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.
Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!
Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.
Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!
Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.
Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.
Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.
Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
Трапм із Зеленським зовсім опрутніли на таке погоджуватися?