Трамп оголосив про перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня. 

Деталі 

За його словами, режим тиші передбачає повне припинення бойових дій, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти ТРИДЕННЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ (9, 10 та 11 травня). Святкування в Росії присвячене Дню Перемоги, але також і в Україні, оскільки вони також були важливою частиною Другої світової війни", - написав Трамп.

Трамп заявив, що це саме він попросив про перемир'я і "дуже цінує згоду" президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна.

"Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту — найбільшого з часів Другої світової війни — тривають, і ми з кожним днем ​​​​наближаємося один до одного", - додав Трамп.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Рижий пітух пробує врятувати друга ***** від ганьби дозволяючи провести парад сатани на красній площі
боюсь, що Трамп здійснив внєшнеє управление оманським віслюком
трамп дозволив кацапам понести дідів на палках. кацапи без дозволу трампа засцяли
трамп здійснив "внєшнеє управлєніє" рашкою?
боюсь, що Трамп здійснив внєшнеє управление оманським віслюком
та то й так ясно. плівки міндіча і набу, яке керується з фбр, це тобі не це.
зате будиночок в Козині вже всі бачили. чи тобі повилазило, падло ти зелене?
кому? твоєму хазяїну, у якого руки по шию в крові наших воїнів? той будиночок побудований на гроші які повинні були піти на дрони і ракети.
цей NNN фанат Янека і Азірова.
в першу чергу він Зелений урод, його фанат. Зараз. І не виключено що він, як і Зеля, був в младоригах свого часу.
Но такие как видели пленки деркача, даже слушали их?
Знову дира тут
Сказав, як відрізав! І уже й забув, мабуть…. З цими заробітками на гойдалках курсів акцій на біржах Світу…після усілякого роду заяв… Голова обертом йде!!! Затьок, все його підбиває, зроби ту заяву, та зроби ту заяву …
трампу вже два-три тижні залишилось, це нормально трохи підзаробити бабла для дітей і внуків.
помирає?
ні, помолодшав і здровий як двадцятиріний.
ну тоді світу кабздець
перемогли Гітлера,
переможемо і Путлера..
а путін шо? погодився?
Зе погодився а так щоки надував
Яким боком воно сюди залізло...
Старий рюрік-педофіл гарантує старому рюріку- педофілу радісний та спокійний парад. Зеля би виступив з танцем у своїх легендарних шкіряних штанах, но це конечно перебор. Нагнулі нашого бубочку, ну і нас заодно. А чо такого. Выполнять!
дуже смішно!так як ти такий розумний то оголоси про закінчення війни!
Та він і хоче, але обидва вови вперлися рогами.
Краще б встановив перемир'я між своїми півкулями мозку.)
Дядя, вы дурак ?
Клепати оголошення --- для Трампа , це , як пальцем у носі поколупати .
Інопланетянин,***(((
А хто ти таке рижий Прищ? Чи тебе твоє Ху'йло на колінах вмовляло потримати Україну?
Про що я і казав, Петух Умєров вибив для Ху'йла пєрєміріє. Завтра буде новина що Тромб заблокував Україні постачання півтори тисячі КАБів. І все це заради ''мірної угди'', тобто капітуляції. Аби тільки сфім'ю зрадника Умєрова не викинули зі сцишиа
Підстилка **********.
Рубио только что вышел из этих "переговоров", так Трампон в них опять вступил.
Дебіл старий!
Так і знав, що в той час, коли Зеленський робив з екрана загадочний вигляд мудрого лупоглазого бабуіна, символа мудрості у Егіпте, він все втіхаря вже порешав з парадом, просто дурня включав
Старий маразматик--Європа і США да і Україна не святкують День перемоги 9 травня. В народі говорять--якщо ти дурень то це на довго (НА ВСЕ ЖИТТЯЯ )
п'едофіли всіх країн - єднаються..
Але Зеленський за перемир'я нічого не говорив.
І навіть **** не ********.
Йшла мова про необстріли Києва та мокші.

Трампуша, ти забагато на себе взяв. Навіть ***** тебе не підтвердить.
Керувати у себе будеш, півень гамбургський.
Я не розумію тутушніх коментаторів. Три дні без бойових дій (звичайно рашка мабуть порушить, але все одно інтенсивність буде нижчою), а вони не задоволені.
Вони , зі свого дивану , на москву наступати збираються .....
Ви два кончених довбойоба , на фронті бої як йшли такті будуть йти . 3 дня ракети не будуть летіти? І що це змінить? Вони 10 числа всі прилетять із запасом. Зате ***** покаже на весь світ ,що роками вбиває українців, а потім спокійно собі буде парад приймати і нічого не боятися. Тільки падалЬяцькі дегенерати не розуміють елементарних речей.
Думка з-за кордону не цікава і не важлива.
цей NNN фанат Янека і Азірова.
чому Україна повинна перестати їбашити кацапів на ці 3 дні?
Давай подивимося на це з іншого боку - ти можеш ці 3 дні використати, щоб приєднатися до нищення кацапів.
Як тобі ідея?
а ти подивися з реального боку: всі невикористані БК (в т.ч. дрони і ракети) касапи пошлють на нас після (а, скоріш за все ще до - ) оголошеного ними перемир'я.
цього єпштейновського пітуха з тухлими яйцями вже ніхто не слухає. воно всюди обісралося.
ніхто крім тебе і зелі.
лічись придурок
читай новини додік, зеля вже переміріє підтвердив по команді трумпа.
дурік побачиш як то переміріє виконувати будуть . всім насрать вже на того ррумпа та США
поки ти свій тупий комент писав, зеля вже закон підписав
Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/v4002202
Тепер ясно, що він хотів почути сьогодні-заяву Трампа.)
Отлично, дайте рыжему селёдки, заслужил...
Краснобаев четко выполняет поставленную перед ним задачу , когда у него под ногами горит(поджигают компроматами) СЛАВА ЗСУ! Слава Украине!
Альнур Мусаев знал говорил о нём . И это похоже на правду 1000%. Слава Украине!
Трамп дозволив Уйлу "Парад Пабеди".
А ЗаберитеЗаБорги звісно згодився.
Вже навіть не смішно. Давно...
Підстилка краснова оголосила те, що приказав той хто управляє цим блазнем
світові аферисти ,розігрують чергову куйню ,для українського народу
Объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины можно . А кто такой Трамп ??-- Авантюрист и аферист из США,
страна которая не является участником конфликта.--
А просто --бла-бла-бла.
Дно.
Баньте меня, но мое мнение такое.... Пиндосы и евреи,и цыгане должны пойти на йух!!!! Хайль!
В Україні як і Європі та Америці День Пам'яті 8 травня. Яким боком до України Парад Прутіна? П$дофіл Краснов допомагає п$дофілу Прутіну нищити Україну та Український народ. Це Геноцид Українського народу. За теке Міжнародний Трибунал повинен засудити обох до смертної кари і повісити, як повісили нацистів на Нюрнберзькому Трибуналі.
Стихотворение Дмитрия Быкова
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
Якби а ми із Європою 8-го травня святкуємо!?

Трапм із Зеленським зовсім опрутніли на таке погоджуватися?
Й тут Трамп (краснов як кажуть) допоміг нелюдю х7йлу!
ТРАМПА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ !) МЫ ГОТОВЫ СТАТЬ 51 ШТАТОМ США !)
До 11-го щоб кацапи успіли ПВО з маскви на позиції вивезти?
