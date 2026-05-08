Росія згодна на перемир’я з Україною до 11 травня та обмін полоненими, - Кремль
Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Про це він сказав росЗМІ. передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, Москва також підтримала пропозицію провести обмін полоненими з Україною у форматі "1000 на 1000" до 11 травня. Ушаков стверджує, що домовленостей досягли під час телефонних контактів із адміністрацією президента США.
Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Чого ж вона була б не згодна, коли два тижні вимолювала це перемир'я майже на колінах - і у Рудої мавпи, і у Зеленої.
Перемио'я, кажете? У вас, чи в кого?
А може навіть через годину після закінчення параду.
