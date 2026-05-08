Росія згодна на перемир’я з Україною до 11 травня та обмін полоненими, - Кремль

Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Про це він сказав росЗМІ.

Що відомо?

За його словами, Москва також підтримала пропозицію провести обмін полоненими з Україною у форматі "1000 на 1000" до 11 травня. Ушаков стверджує, що домовленостей досягли під час телефонних контактів із адміністрацією президента США.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

кремль (562) росія (69903) перемир’я (1057) припинення вогню (440) Ушаков Юрій (24)
Не свисти придурку. При німцях жоден мирний мешканец не постраждав в усіх селах де жили мої предки. А от при комуняках і розстрілювали і з голоду вмирали цілими вулицями. Так що більше слухай кремлівську пропаганду
08.05.2026 22:15 Відповісти
08.05.2026 22:06 Відповісти
Як казав мій дід, не за ту сторону ми в другу світову воювали. Ще нам це аукнеться. От і аукнулось. Краще б краснопузих фашистів вирізали
08.05.2026 22:08 Відповісти
Що тут коїться, місцеві ухилянти проти перемирʼя?
08.05.2026 22:33 Відповісти
З ким він погодив перемир'я? З Трампом?
08.05.2026 22:34 Відповісти
"Москва згодна..."
Чого ж вона була б не згодна, коли два тижні вимолювала це перемир'я майже на колінах - і у Рудої мавпи, і у Зеленої.
08.05.2026 22:37 Відповісти
Хто вимолював?Ішака попередили,а потім нагадали про Оман!!
08.05.2026 22:39 Відповісти
Хтось вірить що кацапи припинять обстріли?
08.05.2026 22:40 Відповісти
Цікаво, за Азовців хоч згадали? Кращого шансу не буде
08.05.2026 22:40 Відповісти
Перемио'я, кажете? У вас, чи в кого?
08.05.2026 22:41 Відповісти
У ніч на 10 травня всі все побачать.
А може навіть через годину після закінчення параду.
08.05.2026 23:02 Відповісти
усього один скид з дрона 9-го мая на лису довбешку )(уйла...
08.05.2026 23:20 Відповісти
цілком можливо що розсекречене трампом нло прилетить і вибухне на мавзалєє
08.05.2026 23:23 Відповісти
08.05.2026 23:41 Відповісти
-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!

-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не

сожительница осла , как говорила бабушка.
09.05.2026 00:01 Відповісти
І ми згодні. Ми ж казали: перемир'я 6-го, то вони вбили півсотні наших. А тепер вони: перемир'я. То ми згодні! У нас вже ненависті до них нема. Не мародерська війна, в ніби спорт. Дві команди грають, то вони перемагали, а ось ми ведемо. Гра. Ті зі згорілих хат повтікали, на роботу там повлаштовувалися, добре їм. Тих - повбивали, то ми їх поховали гарно, з почестями
08.05.2026 23:43 Відповісти
Не перекручуй факти. Вбили за день до оголошеного Україною перемир'я, а саме 5-го.
08.05.2026 23:50 Відповісти
Длбойоп у тебе амнезія?Передивись інформацію що до ударів по території України 6-7травня.
09.05.2026 00:12 Відповісти
Парад закінчиться, і перемир'я закінчиться одразу ввечері
08.05.2026 23:46 Відповісти
09.05.2026 01:33 Відповісти
Ха! еСчо, Один герой? Дерзайте, в Украине разберутся, кто герои, а кто ...
09.05.2026 07:02 Відповісти
Давайте з 10-го по 13-те. Поки наказ підготуємо, підпишемо, доведемо до підрозділів, то да сьо, карочє треба час.
09.05.2026 02:01 Відповісти
Трамп погодився, то хай перемир'я і виконує. А ми до чого?
09.05.2026 02:48 Відповісти
Ты точно, не до чого!
09.05.2026 06:57 Відповісти
Азовців залишили на знищення. в Маріуполі свідомо..Бо "Корд" вивели .. Якщо не буде тут всіх азовців то Банкова хай іде на ...уй
09.05.2026 06:31 Відповісти
