Россия согласна на перемирие с Украиной до 11 мая и обмен пленными, — Кремль
Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, предложенный Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, Москва также поддержала предложение провести обмен пленными с Украиной в формате "1000 на 1000" до 11 мая. Ушаков утверждает, что договоренности были достигнуты в ходе телефонных переговоров с администрацией президента США.
Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
Чого ж вона була б не згодна, коли два тижні вимолювала це перемир'я майже на колінах - і у Рудої мавпи, і у Зеленої.
Перемио'я, кажете? У вас, чи в кого?
А може навіть через годину після закінчення параду.
