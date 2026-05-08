Новости
Россия согласна на перемирие с Украиной до 11 мая и обмен пленными, — Кремль

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, предложенный Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, Москва также поддержала предложение провести обмен пленными с Украиной в формате "1000 на 1000" до 11 мая. Ушаков утверждает, что договоренности были достигнуты в ходе телефонных переговоров с администрацией президента США.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Не свисти придурку. При німцях жоден мирний мешканец не постраждав в усіх селах де жили мої предки. А от при комуняках і розстрілювали і з голоду вмирали цілими вулицями. Так що більше слухай кремлівську пропаганду
08.05.2026 22:15 Ответить
08.05.2026 22:06 Ответить
Як казав мій дід, не за ту сторону ми в другу світову воювали. Ще нам це аукнеться. От і аукнулось. Краще б краснопузих фашистів вирізали
08.05.2026 22:08 Ответить
"Москва згодна..."
Чого ж вона була б не згодна, коли два тижні вимолювала це перемир'я майже на колінах - і у Рудої мавпи, і у Зеленої.
08.05.2026 22:37 Ответить
Хто вимолював?Ішака попередили,а потім нагадали про Оман!!
08.05.2026 22:39 Ответить
Хтось вірить що кацапи припинять обстріли?
08.05.2026 22:40 Ответить
Цікаво, за Азовців хоч згадали? Кращого шансу не буде
08.05.2026 22:40 Ответить
Перемио'я, кажете? У вас, чи в кого?
08.05.2026 22:41 Ответить
У ніч на 10 травня всі все побачать.
А може навіть через годину після закінчення параду.
08.05.2026 23:02 Ответить
усього один скид з дрона 9-го мая на лису довбешку )(уйла...
08.05.2026 23:20 Ответить
цілком можливо що розсекречене трампом нло прилетить і вибухне на мавзалєє
08.05.2026 23:23 Ответить
08.05.2026 23:41 Ответить
-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!

-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не

сожительница осла , как говорила бабушка.
09.05.2026 00:01 Ответить
І ми згодні. Ми ж казали: перемир'я 6-го, то вони вбили півсотні наших. А тепер вони: перемир'я. То ми згодні! У нас вже ненависті до них нема. Не мародерська війна, в ніби спорт. Дві команди грають, то вони перемагали, а ось ми ведемо. Гра. Ті зі згорілих хат повтікали, на роботу там повлаштовувалися, добре їм. Тих - повбивали, то ми їх поховали гарно, з почестями
08.05.2026 23:43 Ответить
Не перекручуй факти. Вбили за день до оголошеного Україною перемир'я, а саме 5-го.
08.05.2026 23:50 Ответить
Длбойоп у тебе амнезія?Передивись інформацію що до ударів по території України 6-7травня.
09.05.2026 00:12 Ответить
Парад закінчиться, і перемир'я закінчиться одразу ввечері
08.05.2026 23:46 Ответить
09.05.2026 01:33 Ответить
Давайте з 10-го по 13-те. Поки наказ підготуємо, підпишемо, доведемо до підрозділів, то да сьо, карочє треба час.
09.05.2026 02:01 Ответить
Трамп погодився, то хай перемир'я і виконує. А ми до чого?
09.05.2026 02:48 Ответить
