МИД на ультиматум РФ по Донбассу: Москва стремится к передышке, лжецы разоблачены
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области в качестве условия для продолжения трехсторонних переговоров.
Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Киева
"Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдистская оплошность со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились". Явное признание: Москва стремится к передышке, а не к миру. Лжецы разоблачены", – написал Тихий.
Ультиматум РФ
- Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", потому что Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
Тобто, по тому ж самому Фрейду, Тихий прагне, не відкрито, щоб росія сказала про припинення війни? І можна сміливо виходити з Донбасу, вони ж пообіцяли.🤔