РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Угрозы Путина
3 988 10

МИД на ультиматум РФ по Донбассу: Москва стремится к передышке, лжецы разоблачены

Георгий, Тихий

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области в качестве условия для продолжения трехсторонних переговоров.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Киева

"Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдистская оплошность со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились". Явное признание: Москва стремится к передышке, а не к миру. Лжецы разоблачены", – написал Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция не эвакуирует посольство из Киева, несмотря на угрозы РФ

Ультиматум РФ

  • Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", потому что Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
  • Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр (Бровди) о планах Путина захватить Донбасс за несколько месяцев: "Что он курит? Это нереалистично"

Автор: 

МИД (7043) россия (97423) Донбасс (26317) Тихий Георгий (77) Ушаков Юрий (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Чуєш ти, *** пархатий. Сидиш на Франківщині десь, пельку дереш. Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ це три села? Та хоч одне навіть, ти *******, домівку не втрачав ніколи. Так що завали ротяку, миротворець ****
показать весь комментарий
07.05.2026 22:13 Ответить
+2
він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", - написав Тихий. Джерело: https://censor.net/ua/n4002042

Тобто, по тому ж самому Фрейду, Тихий прагне, не відкрито, щоб росія сказала про припинення війни? І можна сміливо виходити з Донбасу, вони ж пообіцяли.🤔
показать весь комментарий
07.05.2026 21:46 Ответить
+2
Так рашисти і не відмовлялися від своїх цілей повністю захопити і знищити Україну. А якщо Україна піде з дамбасу залишивши укріпрайони, то московський режим ще ближче стане до своїх цілей і висуне ще більші ультиматуми так як в України вже не буде за що триматися.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", - написав Тихий. Джерело: https://censor.net/ua/n4002042

Тобто, по тому ж самому Фрейду, Тихий прагне, не відкрито, щоб росія сказала про припинення війни? І можна сміливо виходити з Донбасу, вони ж пообіцяли.🤔
показать весь комментарий
07.05.2026 21:46 Ответить
Так тобто чи Тихий дійсно саме це прагне?
показать весь комментарий
07.05.2026 22:00 Ответить
З його слів виходить, що хвилює тільки не вірно сформована заява росії.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:13 Ответить
Сонце моє! Якщо вже когось у чомусь, звинувачувать, то треба самому , в тому самому, трохи розбираться... "Припинення бойових дій" - не обов'язково "припинення війни"... Радянський Союз уже здох - але так і не "припинив війну" з Японією... Просто, "припинив бойові дії", у 1945-му році...
показать весь комментарий
08.05.2026 05:58 Ответить
Так кацапи і "три села" вже взяти не можуть?
показать весь комментарий
07.05.2026 22:13 Ответить
Чуєш ти, *** пархатий. Сидиш на Франківщині десь, пельку дереш. Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ це три села? Та хоч одне навіть, ти *******, домівку не втрачав ніколи. Так що завали ротяку, миротворець ****
показать весь комментарий
07.05.2026 22:13 Ответить
Вуйку. Три села це на Луганщині. А Донецька область 20% не окупована.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:26 Ответить
Так рашисти і не відмовлялися від своїх цілей повністю захопити і знищити Україну. А якщо Україна піде з дамбасу залишивши укріпрайони, то московський режим ще ближче стане до своїх цілей і висуне ще більші ультиматуми так як в України вже не буде за що триматися.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:47 Ответить
Мене дивує наше МЗС. Якась дуже млява відповідь. Треба було сказати, що Україна очікує вихід Росії з ООН через грубе порушення статуту цієї міжнародної організації. До того ж Росія не є нацією, а є імперією. Тому, коли вона стане нацією, тільки тоді зможе подати заявку на те, щоб.стати членом ООН. Тому у Києві всі чекають, коли російські дипломати почнуть пакувати свої валізи у Нью-Йорку і Женеві. А то вони там чогось сидять і тільки сруть комусь на голову.
показать весь комментарий
07.05.2026 23:26 Ответить
 
 