МИД на ультиматум РФ по Донбассу: Москва стремится к передышке, лжецы разоблачены

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области в качестве условия для продолжения трехсторонних переговоров.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Киева

"Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдистская оплошность со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились". Явное признание: Москва стремится к передышке, а не к миру. Лжецы разоблачены", – написал Тихий.

Ультиматум РФ

Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", потому что Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

