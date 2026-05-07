Переговоры с Украиной "не имеют смысла", пока Киев не выведет войска из Донбасса, - Кремль

В Кремле утверждают, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донецкой области.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ультиматум РФ

Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область.

"Все понимают, в частности, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, прекратятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", — заявил он.

Ушаков добавил, что "убеждать друг друга — это в основном пустая трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадяр (Бровди) о планах Путина захватить Донбасс за несколько месяцев: "Что он курит? Это нереалистично"

Что предшествовало

Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесет удар по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина сорвет парад 9 мая, — МИД России