Новости Угрозы Путина
Переговоры с Украиной "не имеют смысла", пока Киев не выведет войска из Донбасса, - Кремль

помощник Путина Ушаков

В Кремле утверждают, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донецкой области.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Ультиматум РФ

Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область.

"Все понимают, в частности, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, прекратятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", — заявил он.

Ушаков добавил, что "убеждать друг друга — это в основном пустая трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского".

Что предшествовало

  • Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.
  • Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Автор: 

кремль Донбасс переговоры с Россией война в Украине Ушаков Юрий
Топ комментарии
+42
Куй вам по всій морді 😆😆😆
07.05.2026 19:45 Ответить
+30
Виводьте ви з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Сумщини та Криму. Бо нема про що з вам розмовляти.
07.05.2026 19:50 Ответить
+24
Треба заявити що переговори з кацаапси не маютьсенсу поки вони не виведуть війська з України.
Трамп не вічний, не виключено що йому дадуть підсрачник після виборів до когресу. Кацапам треба поспішати поки Трамп трампує і його рієлтори в кацапстан літають..
07.05.2026 20:03 Ответить
Маразми воєнних злочинців з московії щодо окупації ними України!!
Таких орків, уже майже 2.000.000 туш забаранив ****** в Мирній Україні!! Вони уже наїлися землі в Україні і більше її не хочуть….!
07.05.2026 20:26 Ответить
товаріщь трамп з вашингтонського обкому ясно висловився:

нафту уронім - пиня сам приповзе

.
07.05.2026 22:54 Ответить
поки Путін, Москва та Пітер сплять спокійно, буде війна. зеля тупий не доганяє. або не хоче.
07.05.2026 19:48 Ответить
Про спокій Москви та Пітера, а конкретно, що вони не відчувають війни, з подивом та підозрою писав такий собі CNN. Заходу вже зрозуміло, вам-ні. Про що ти, і хто ти, я не розумію. Хто стримує, чому стримує....
07.05.2026 19:56 Ответить
А Захід уже надав Україні ракети великої дальності тауерси та томагавки
07.05.2026 20:21 Ответить
У москві мільйони таджиків, що можуть взриватись щодня, не треба жодних ракет
07.05.2026 20:24 Ответить
А тебе ?
07.05.2026 20:09 Ответить
Себе в дзеркалі побачив?
07.05.2026 20:33 Ответить
В мене теж немає з 2000-го року. Набери в тазік води і подивись. Не додумався?
07.05.2026 20:43 Ответить
Згоден на 100%. ***** ***** на той Бєлгород, Курск, на обстріли Пєрмі та Челябінська. Для москалоти є два сакральних міста це Мацква та чЛєнінград. Саме по цим двом містам треба було бити 24/7 як тільки видалася така можливість. Але чомусь саме по цих містах команду наносити удари не віддають. Тобто наш Київ ****** орки нищать 24/7, а по Мацквє та чЛєнінграду жодної атвєткі, не враховуючи декількох вибитих шибок у хмарочосах нашими дронами пару років тому, після чого все затихло. Хоча "двушкі" на москву ЗЕлений кагал відправляв та, впевнений, відправляє регулярно й досі.
07.05.2026 19:57 Ответить
Тактика стріляння по мацкві така собі,та й пво там дахріліон.
От нас ху*рять кожен день вже 4 роки і шо,ми здалися та ху*ла полюбили?
НПЗ,НПЗ та ще раз - НПЗ,потрібно щоб у кожному нафто-місті було як у туапсе,нема нафти - немає і грошей на війну.
07.05.2026 20:26 Ответить
Нпз це гра в довгу, Україна не може дозволити собі таку розкіш. Кожен день в метро мацкви має взриватися ісламіст.
07.05.2026 20:35 Ответить
Усім керує Абрамович !!
07.05.2026 20:45 Ответить
ЗСУ треба виходити з донецької області!!!! в ростовську.
07.05.2026 21:44 Ответить
Виводьте ви з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Сумщини та Криму. Бо нема про що з вам розмовляти.
07.05.2026 19:50 Ответить
Ага,виведи вам,як в 2014 році підписали мінські(Тобто,логіка москалів : спочатку виведуть ЗСУ з Данбаса,потім виведіть з Херсонської,Запоріжської...потім мирний договір...завіз в придністров'я...потім Одеська,Миколаївськ..((Ну прямо в чапаєва загралися))
07.05.2026 19:50 Ответить
вже був Ілловайськ, відходили з Золотого і ін.укріплених позицій, розмінували Чонгар і т.д.= що в ітозі отримали?...
кремлядськоє ноу хау в дипломатії: спочатку капітулюйте, а потім поговоримо... про "ісконні" расєйськи землі малорасєї... частина з них вже в канстритуції імперії зла...
Слава Україні!
Героям СЛАВА!
07.05.2026 23:10 Ответить
Мерзотна пика. Здохни.
07.05.2026 19:51 Ответить
А как же денацификация и новососия? Что-то пошло не так?
07.05.2026 19:51 Ответить
він про крок. Наступний крок - те, шо ви кажете
07.05.2026 20:03 Ответить
Та ні, як вони будуть проводити денацифікацію мирним шляхом? Це неможливо просто. А про новососію вони вже навіть не згадують
07.05.2026 21:11 Ответить
У нас, у Кремлі, впевнені, що тристоронні перемовини США - Україна - Росія недоцільні-бль-нах...
07.05.2026 19:51 Ответить
Домовлятися з рашистами все одно що пити гівно з відра і сподіватись що допивши на дні буде щось смачненьке закусити шо переб'є неприємний запах з рода.
07.05.2026 19:54 Ответить
Переговори з Московією "не мають сенсу", доки Кремль не виведе війська з Донбасу і усИх окупованих територій України, тобто на кордони 2013го року..
07.05.2026 19:55 Ответить
"Фламінгу" тобі під сраку, імперська свиня!
07.05.2026 19:56 Ответить
Добре було б дохлих кацапських орків або їхні запчастини чіпляти до дронів і скидати над кацапськими містами. Щоб орчихи з личинками бігали і збирали куї і звіряли чи це часом не їхній орк за якого можна отримати компенсацію
07.05.2026 19:58 Ответить
Україна добровільно не вступиться з Донбасу. Це - неможливо (Зеля, може би і хотів би - але ж прекрасно знає скільки в Києві "вільних" каштанів...)

А далі що? Трамп може ставити собі в мінус "завершив війну за 24h"??

А інакше - що?
07.05.2026 19:58 Ответить
Придурок,ти сам зрозумів що ти з рота висрав.Спочатку ху...ла а Гаагу здай.
07.05.2026 20:00 Ответить
Есть контрпредложение - кацарылые свои жопы в горсть и писдуют на козломордию.
07.05.2026 20:00 Ответить
Тобто здав контору з потрохами. Всі ці імітації переговорів були потрібні лише для того, щоб вітьок та зятьок переконали Україну віддати території без бою. А оскільки будь-який інший варіант цими упирями ніколи не розглядався, (і тампон про це знав, оише дурня клеїв), то на цих "переговорах" можна було ставити жирний хрест з самого першого дня.
07.05.2026 20:01 Ответить
Саме так.

Цікаво, хтось відповість за викинуті на вітер мільйони бюджетних українських гривень?

(поїздки, подані під соусом "перемовин", саміти і тому подібне)
07.05.2026 20:13 Ответить
шол трєтій год вивода со рта, взятого за трі дня у кієва бєз солі та любриканта - лугандону! )) вже навіть бобри не стьобуться над боброєдкою! *****-потцани, ну в рєалє, ще тупіші в сваєй "божествєнной камедіі пари зєля-дєрьмак! ))
07.05.2026 20:08 Ответить
Переговори з росією можна вести, але тільки ракетами fp-5, fp-9, Нептун і бпла.
07.05.2026 20:18 Ответить
На фото,на рилі ушакова під правим оком бланш.Мабуть,пуйло інструктаж проводив?
07.05.2026 20:47 Ответить
УСІ РОЗУМІЮТЬ І ЗОКРЕМА РАШИСТСЬКІ ЗЛОЧИНЦІ, ЩО ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ ВСЬОГО НАВСЬОГО ЩО ВІД НИХ ПОТРІБНО ТАК ЦЕ ВИКОНАТИ ПІДПИСАНИЙ НИМИ БУДАПЕШТСЬКИЙ ПАПІР....РАШИСТСЬКЕ У,,,ОБИЩЕ.ЯКОГО СВІТ НЕ БАЧИВ...
07.05.2026 21:01 Ответить
Антидронові сітки у «відміненому» параді на дівятоє мая Москві - це перемога пуьіна чи ще нє?))
07.05.2026 21:03 Ответить
це називається - хотім вас снасільнічать, но піся слабая, памагітє, самі себя снасільнічайте!
07.05.2026 21:07 Ответить
А ху ху не хо хо? Агресор буде ставити умови? Зібрали манатки,і за Урал,орки!
07.05.2026 21:33 Ответить
Зеленському варто вже нарешті сказати московитам , що Києву належать землі від Новгорода до Кавказу і від холмщини до Ізмаїлу ... а піздйож москво біосміття взагалі нікого не цікавить
07.05.2026 21:58 Ответить
Не, еще десятки тысяч если не больше там положите, а потом можно поговорить
07.05.2026 22:13 Ответить
Какая атвратительная рожа!
07.05.2026 22:34 Ответить
Пошел на ***, старый *******. Как можно быть, ****, такими тварями.
07.05.2026 22:42 Ответить
Не пойняв , а про шо тоді Умеров цілий рік перемовлявся з ними усіма , якщо таке резюме?
08.05.2026 00:07 Ответить
Ось тебе дрон 9 мая у темечко цокне
08.05.2026 00:52 Ответить
Переговори з росією "не мають сенсу", доки москва не виведе війська з Донбасу, - Київ
08.05.2026 01:58 Ответить
Уїбани - з ким зібрались домовлятись?
З ворами, чи родичами загиблих?
08.05.2026 02:00 Ответить
 
 