Переговоры с Украиной "не имеют смысла", пока Киев не выведет войска из Донбасса, - Кремль
В Кремле утверждают, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донецкой области.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Ультиматум РФ
Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область.
"Все понимают, в частности, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, прекратятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", — заявил он.
Ушаков добавил, что "убеждать друг друга — это в основном пустая трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского".
Что предшествовало
- Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
Трамп не вічний, не виключено що йому дадуть підсрачник після виборів до когресу. Кацапам треба поспішати поки Трамп трампує і його рієлтори в кацапстан літають..
Таких орків, уже майже 2.000.000 туш забаранив ****** в Мирній Україні!! Вони уже наїлися землі в Україні і більше її не хочуть….!
нафту уронім - пиня сам приповзе
От нас ху*рять кожен день вже 4 роки і шо,ми здалися та ху*ла полюбили?
НПЗ,НПЗ та ще раз - НПЗ,потрібно щоб у кожному нафто-місті було як у туапсе,нема нафти - немає і грошей на війну.
кремлядськоє ноу хау в дипломатії: спочатку капітулюйте, а потім поговоримо... про "ісконні" расєйськи землі малорасєї... частина з них вже в канстритуції імперії зла...
А далі що? Трамп може ставити собі в мінус "завершив війну за 24h"??
А інакше - що?
Цікаво, хтось відповість за викинуті на вітер мільйони бюджетних українських гривень?
(поїздки, подані під соусом "перемовин", саміти і тому подібне)
З ворами, чи родичами загиблих?