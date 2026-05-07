Переговори з Україною "не мають сенсу", доки Київ не виведе війська з Донбасу, - Кремль

У Кремлі стверджують, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донецької області.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Ультиматум РФ

Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область.

"Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", - заявив він.

Ушаков додав, що "переконувати один одного — це здебільшого марна трата часу, тому що зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського".

Що передувало

Нагадаємо, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та РФ за участю представників США відбувся у лютому. Відтоді представники України та Росії мали лише окремі переговори з командою США.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

