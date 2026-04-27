Мадяр (Бровді) про плани Путіна захопити Донбас за кілька місяців: "Що він курить? Це нереалістично"

Командувач СБС Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) вважає неможливим, що РФ зможе захопити всю Донецьку область упродовж кількох місяців. Роботу своїх дронових підрозділів він називає "найбільшим масовим вбивством ворога в історії людства".

Про це він сказав в інтерв’ю для BBC, передає Цензор.НЕТ.

Про плани РФ

Мадяр стверджує, що Сили безпілотних є критично важливими для того, щоб не дозволити Путіну здобути гучні перемоги, зокрема реалізувати його мету — захопити решту східного Донбасу протягом кількох місяців.

Прагнення росіян захопити всю територію Донецької області Мадяр вважає нереальним: "Що він курить? Це нереалістично. Це абсурд".

Знищення ворога

  • Нині, за словами Мадяра, третина всіх ударів безпілотників має бути спрямована проти особового складу росіян.

"Так, це можна назвати планом знищення, і зараз ми його перевищуємо. […] У цій кімнаті відбувається найбільше масове вбивство ворога в історії людства", - заявив Мадяр і додав, що мети з уражень військових ворога досягали чотири місяці поспіль.

Як сказав сам командувач СБС, у нього немає "рожевих окулярів".

"У нас є ефективна зброя: не для ведення наступальної війни, а для того, щоб не дати ворогу ефективно просуватися на нашій території", - додав Бровді.

Нам потрібна наступальна зброя для деокупації. Коли ми почнемо пхати кацапню взад тоді ситуація зміниться і плани ***** з окупації зміняться на "індивідуальний план порятунку *****"...
27.04.2026 21:42 Відповісти
Ти вже записався в скелю?
27.04.2026 21:44 Відповісти
Ти щось цього разу про окоп не згадав.
27.04.2026 22:06 Відповісти
Він (пуцин) не курить - він колеться. Інколи ботоксом і регулярно - чимось важким, можливо колумбійського, або афгансбкого походження.
27.04.2026 22:04 Відповісти
ну як шо Мадяр каже ...на душу легше...
27.04.2026 22:07 Відповісти
йому не потрібно палити, це генетика і не тільки у нього, а у більшості кассапердонців.
27.04.2026 22:07 Відповісти
Я думаю, що на х*йло більш впливає зневоднення, у наслідок хронічного поносу й регулярного протікання чемадану...
27.04.2026 22:09 Відповісти
Захопити так - а розбити?
27.04.2026 22:58 Відповісти
 
 