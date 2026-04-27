СБС б’ють на 1500-2000 км вглиб РФ і знищують понад 30 тис. окупантів щомісяця, - Мадяр
Індустрія дронів
Стратегія Сил безпілотних систем ЗСУ передбачає удари вглиб території Росії та системне знищення особового складу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю BBC розповів командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.
Удари по території РФ
За словами командира, українські дрони здатні діяти на відстані 1500–2000 км у тилу противника.
Основними цілями є, зокрема, нафтопереробні об’єкти, які фінансують війну проти України.
Мадяр наголосив, що такі об’єкти є легітимними військовими цілями.
Знищення живої сили
Окремим напрямом є ураження особового складу російських військ.
Підрозділи СБС мають завдання щомісяця знищувати понад 30 тисяч окупантів – більше, ніж Росія встигає мобілізувати.
За його словами, близько 30% ударів дронів спрямовуються саме по живій силі.
Кожне ураження має бути підтверджене відео.
Роль СБС на фронті
Як зазначає BBC, Сили безпілотних систем становлять лише близько 2% від чисельності ЗСУ.
Водночас на них припадає третина всіх знищених цілей.
Рівень втрат серед підрозділу становить менш ніж 1% на рік.
Мета стратегії
Командувач підкреслив, що головна мета – стримування противника, а не масштабні наступальні операції.
Також важливим завданням є вплив на моральний стан російського суспільства через втрати та удари по інфраструктурі.
то інші сили типу взагалі не знащують? )
якось математика не працює
"Армії ************* одна з одною.
І от як відбувається крах - з тилу.
Бо не передові частини, а тил, що відчуває загрозливе становище, сіє паніку і руйнується першим."
"На виставці в Жешуві представили макет 😂 української балістичної ракети FP-9. Заявляється, що вона здатна уражати цілі на відстані аж до москви. Поруч також показали модель ракети FP-7".