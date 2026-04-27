СБС б’ють на 1500-2000 км вглиб РФ і знищують понад 30 тис. окупантів щомісяця, - Мадяр

Стратегія Сил безпілотних систем ЗСУ передбачає удари вглиб території Росії та системне знищення особового складу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю BBC розповів командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Удари по території РФ

За словами командира, українські дрони здатні діяти на відстані 1500–2000 км у тилу противника.

Основними цілями є, зокрема, нафтопереробні об’єкти, які фінансують війну проти України.

Мадяр наголосив, що такі об’єкти є легітимними військовими цілями.

Читайте: ЗСУ уразили командні пункти, РЛС та склади РФ на окупованих територіях і в Росії

Знищення живої сили

Окремим напрямом є ураження особового складу російських військ.

Підрозділи СБС мають завдання щомісяця знищувати понад 30 тисяч окупантів – більше, ніж Росія встигає мобілізувати.

За його словами, близько 30% ударів дронів спрямовуються саме по живій силі.

Кожне ураження має бути підтверджене відео.

Також читайте: ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" на ТОТ Запоріжжя, - Бровді

Роль СБС на фронті

Як зазначає BBC, Сили безпілотних систем становлять лише близько 2% від чисельності ЗСУ.

Водночас на них припадає третина всіх знищених цілей.

Рівень втрат серед підрозділу становить менш ніж 1% на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку квітня СБС знищили понад 3 000 цілей противника, - Мадяр

Мета стратегії

Командувач підкреслив, що головна мета – стримування противника, а не масштабні наступальні операції.

Також важливим завданням є вплив на моральний стан російського суспільства через втрати та удари по інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командувача СБС Мадяра заочно посадили у Росії на довічне за "підрив" пропагандистки