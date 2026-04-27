СБС б’ють на 1500-2000 км вглиб РФ і знищують понад 30 тис. окупантів щомісяця, - Мадяр

Індустрія дронів

Командувач СБС розкрив стратегію: удари по РФ і рекордні втрати ворога

Стратегія Сил безпілотних систем ЗСУ передбачає удари вглиб території Росії та системне знищення особового складу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю BBC розповів командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Удари по території РФ

За словами командира, українські дрони здатні діяти на відстані 1500–2000 км у тилу противника.

Основними цілями є, зокрема, нафтопереробні об’єкти, які фінансують війну проти України.

Мадяр наголосив, що такі об’єкти є легітимними військовими цілями.

Читайте: ЗСУ уразили командні пункти, РЛС та склади РФ на окупованих територіях і в Росії

Знищення живої сили

Окремим напрямом є ураження особового складу російських військ.

Підрозділи СБС мають завдання щомісяця знищувати понад 30 тисяч окупантів – більше, ніж Росія встигає мобілізувати.

За його словами, близько 30% ударів дронів спрямовуються саме по живій силі.

Кожне ураження має бути підтверджене відео.

Також читайте: ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" на ТОТ Запоріжжя, - Бровді

Роль СБС на фронті

Як зазначає BBC, Сили безпілотних систем становлять лише близько 2% від чисельності ЗСУ.

Водночас на них припадає третина всіх знищених цілей.

Рівень втрат серед підрозділу становить менш ніж 1% на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку квітня СБС знищили понад 3 000 цілей противника, - Мадяр

Мета стратегії

Командувач підкреслив, що головна мета – стримування противника, а не масштабні наступальні операції.

Також важливим завданням є вплив на моральний стан російського суспільства через втрати та удари по інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командувача СБС Мадяра заочно посадили у Росії на довічне за "підрив" пропагандистки

Бачите, який зеленський добрий, а міг би і посадити, пана Мадяра, як Червінського та інш. патріотів...
27.04.2026 15:23 Відповісти
якщо тільки СБС знищують 30к щомісяця ..тобто 1к в день , що = щоденним рапортам гнидоштаба ..

то інші сили типу взагалі не знащують? )

якось математика не працює
27.04.2026 15:33 Відповісти
Це як дві руки, одна тримає меч, а інша - щит. Без піхоти не обійтися
27.04.2026 15:34 Відповісти
Мадяр звісно красавчик, зробіть посаду оператора бпла всім, і в 25 років і в 50+ дрони зараз диктують все, навіщо м'ясні штурми "універсальними солдатами" щоб в кінці кінців тримати по пів року позиції без їжі і води, в 2026 я не до кінця не доганяю, це якийсь фетиш сирка чи що?
27.04.2026 15:22 Відповісти
Це як дві руки, одна тримає меч, а інша - щит. Без піхоти не обійтися
27.04.2026 15:34 Відповісти
Бачите, який зеленський добрий, а міг би і посадити, пана Мадяра, як Червінського та інш. патріотів...
27.04.2026 15:23 Відповісти
вигнати "агента сирого" і поставити на його місце МАДЯРА.котрий має очі бачити все.що діється і на фронті і в тилу і в рашиста на відстані до 2000 тис км
27.04.2026 15:28 Відповісти
Ну, раз зайшла мова про моральний стан кацапів, то чому б не створити спеціалізований підрозділ (умовна назва "башти Кремля") для планомірної і цілеспрямованої роботи з містом мацква? Єдиний, хто вдарив по куполу, - це був підрозділ Кас'янова, то хай цим і займається далі. Тим більше, що витрат мінімум, а ефект на болотах дуже помітний.
27.04.2026 15:32 Відповісти
Пам'ятаю, як після того випадку кацапня почала верещати про ядерний удар помсти за скривджене "вялічіє". Мабуть, тому цю програму і загальмували…
27.04.2026 15:46 Відповісти
якщо тільки СБС знищують 30к щомісяця ..тобто 1к в день , що = щоденним рапортам гнидоштаба ..

то інші сили типу взагалі не знащують? )

якось математика не працює
27.04.2026 15:33 Відповісти
30 тис. - то поки що мета, до якої треба досягти.
27.04.2026 15:36 Відповісти
"Мають завдання", а не знищують.
27.04.2026 16:03 Відповісти
@ (https://x.com/i/status/2048609922527748552 відео):
"Армії ************* одна з одною.
І от як відбувається крах - з тилу.
Бо не передові частини, а тил, що відчуває загрозливе становище, сіє паніку і руйнується першим."
27.04.2026 15:35 Відповісти
Тим часом українська балістика вже у Польщі!
"На виставці в Жешуві представили макет 😂 української балістичної ракети FP-9. Заявляється, що вона здатна уражати цілі на відстані аж до москви. Поруч також показали модель ракети FP-7".
27.04.2026 15:44 Відповісти
Пошана Мадяру ! Нашому Мадяру .
27.04.2026 15:45 Відповісти
Хотілося б бачити як горить земля під ногами окупантів. На ТОТ має вибухати все і окупанти мають гинути в набагато більшій кількості. ***** каже що там у нас 700 000 "мальчіків в трусіках". Тобто, вони щільно і компактно перебувають в Україні. І це поряд! Виходить що 30 000 втрат у окупантів щомісяця явно недостатньо для того щоб зупинити наступи (наскоки) і повернути кацапню на *********. Треба ліквідувати вдвічі більше русні і знищувати їх логістику та склади на ТОТ. Хтось може сказати що з дивану це здається можливим, але ж насправді такі можливості і засоби ЗСУ вже мають.
27.04.2026 15:58 Відповісти
 
 