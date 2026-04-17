ЗСУ уразили командні пункти, РЛС та склади РФ на окупованих територіях і в Росії

Підрозділи Сил оборони України протягом 16 квітня та в ніч на 17 квітня уразили низку важливих об’єктів російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Ураження командних пунктів

Зокрема, під удари потрапили пункти управління противника.

Серед них – командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також уражено пункти управління безпілотниками у районах Тьоткіно Курської області РФ, Успенівки та Зеленого Запорізької області.

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Удари по логістиці та техніці

Українські військові також атакували базу ремонту та обслуговування озброєння у Клинкиному на Донеччині.

Під удар потрапив логістичний хаб у Мангуші, а також склад зберігання десантно-штурмових катерів у Чорноморському в окупованому Криму.

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Знищення складів

Сили оборони уразили склади боєприпасів у Скадовську Херсонської області, Пантелеймонівці Донецької області та Довжанську Луганської області.

Крім того, під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів і пально-мастильних матеріалів у районах Сабівки та Ровеньок на Луганщині.

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Підтверджені результати

За даними Генштабу, підтверджено знищення 9 квітня лабораторії безпілотників у районі Орлинського на Донеччині.

Також підтверджено ураження 16 квітня радіолокаційної станції "Небо-М" у Бєлгородській області РФ.

Крім того, 15 квітня було уражено радіолокаційну станцію "Подльот" у Ростовській області РФ.

Втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

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