ЗСУ уразили командні пункти, РЛС та склади РФ на окупованих територіях і в Росії
Підрозділи Сил оборони України протягом 16 квітня та в ніч на 17 квітня уразили низку важливих об’єктів російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження командних пунктів
Зокрема, під удари потрапили пункти управління противника.
Серед них – командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге на тимчасово окупованій території Луганської області.
Також уражено пункти управління безпілотниками у районах Тьоткіно Курської області РФ, Успенівки та Зеленого Запорізької області.
Удари по логістиці та техніці
Українські військові також атакували базу ремонту та обслуговування озброєння у Клинкиному на Донеччині.
Під удар потрапив логістичний хаб у Мангуші, а також склад зберігання десантно-штурмових катерів у Чорноморському в окупованому Криму.
Знищення складів
Сили оборони уразили склади боєприпасів у Скадовську Херсонської області, Пантелеймонівці Донецької області та Довжанську Луганської області.
Крім того, під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів і пально-мастильних матеріалів у районах Сабівки та Ровеньок на Луганщині.
Підтверджені результати
За даними Генштабу, підтверджено знищення 9 квітня лабораторії безпілотників у районі Орлинського на Донеччині.
Також підтверджено ураження 16 квітня радіолокаційної станції "Небо-М" у Бєлгородській області РФ.
Крім того, 15 квітня було уражено радіолокаційну станцію "Подльот" у Ростовській області РФ.
Втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
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