За один кілометр окупованої української території Росія втрачає 170 військових, - Зеленський
Росія втрачає майже дві сотні своїх військових за один кілометр окупованої території України.
Таку статистику президент Володимир Зеленський навів в інтерв’ю журналу The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.
Втрати окупантів
Зеленського попросили оцінити баланс на сьогодні у війні Росії проти України. Він заявив, що Україна не програє, й адміністрація президента США Дональда Трампа це зрозуміла.
"У певному сенсі це могло їх здивувати, тому що російська пропаганда також працює безпосередньо на них. Нещодавно ми підрахували, що один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв", - заявив президент.
Він уточнив, що йдеться про вбитих та тяжко поранених російських військових, які вже не повертаються на поле бою. Зеленський додав, що Україна має відповідні докази.
Втрати сторін
- За оцінкою НАТО станом на початок грудня, рівень втрат серед росіян у війні проти України залишається високим і зростає третій місяць поспіль.
- За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські втрати за майже 4 роки війни сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч.
- Ці дані включають загиблих, поранених та зниклих безвісти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
черговий підраХуй намалювався?
я десятий раз вже пишу: москалі міняють людей на землю і для них це звичний стан справ на війні, а Україна втрачає І ЗЕМЛЮ, І ЛЮДЕЙ!!! Ким і чим зелений збирається потім повертати землю?
далі можна не читати!
А реальні втрати 1 до 3, як і в будь-якій серйозній війні людства за останні декілька тисяч років....
Я пропоную "усунути" від влади влАдімірА пукінА! Це коштує приблизно в тисячу раз дешевше, ніж повномасштабна війна....
А повинно бути 500000 (кожному 2*1кв.м).