За один кілометр окупованої української території Росія втрачає 170 військових, - Зеленський

Росія втрачає майже дві сотні своїх військових за один кілометр окупованої території України.

Таку статистику президент Володимир Зеленський навів в інтерв’ю журналу The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського попросили оцінити баланс на сьогодні у війні Росії проти України. Він заявив, що Україна не програє, й адміністрація президента США Дональда Трампа це зрозуміла.

"У певному сенсі це могло їх здивувати, тому що російська пропаганда також працює безпосередньо на них. Нещодавно ми підрахували, що один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв", - заявив президент.

Він уточнив, що йдеться про вбитих та тяжко поранених російських військових, які вже не повертаються на поле бою. Зеленський додав, що Україна має відповідні докази.

За оцінкою НАТО станом на початок грудня, рівень втрат серед росіян у війні проти України залишається високим і зростає третій місяць поспіль.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські втрати за майже 4 роки війни сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч.

Ці дані включають загиблих, поранених та зниклих безвісти.

