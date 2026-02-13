УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4528 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога
2 370 40

За один кілометр окупованої української території Росія втрачає 170 військових, - Зеленський

ворог,втрати,окупант,рф

Росія втрачає майже дві сотні своїх військових за один кілометр окупованої території України.

Таку статистику президент Володимир Зеленський навів в інтерв’ю журналу The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати окупантів

Зеленського попросили оцінити баланс на сьогодні у війні Росії проти України. Він заявив, що Україна не програє, й адміністрація президента США Дональда Трампа це зрозуміла.

"У певному сенсі це могло їх здивувати, тому що російська пропаганда також працює безпосередньо на них. Нещодавно ми підрахували, що один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв", - заявив президент.

Він уточнив, що йдеться про вбитих та тяжко поранених російських військових, які вже не повертаються на поле бою. Зеленський додав, що Україна має відповідні докази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У січні втрати РФ перевищили кількість мобілізованих, - Bloomberg

Втрати сторін

  • За оцінкою НАТО станом на початок грудня, рівень втрат серед росіян у війні проти України залишається високим і зростає третій місяць поспіль.
  • За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські втрати за майже 4 роки війни сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч.
  • Ці дані включають загиблих, поранених та зниклих безвісти.

Також читайте: Оптимальний рівень втрат Росії - 50 тисяч на місяць, - Зеленський

Автор: 

армія рф (21072) Зеленський Володимир (27812) втрати (4684)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Україна втрачає, раша втрачає...а зільонський вже не знає де скирдувати гроші накрадені єрмаками і бакановими ...
показати весь коментар
13.02.2026 23:23 Відповісти
+14
"Нещодавно ми підрахували...."
черговий підраХуй намалювався?

я десятий раз вже пишу: москалі міняють людей на землю і для них це звичний стан справ на війні, а Україна втрачає І ЗЕМЛЮ, І ЛЮДЕЙ!!! Ким і чим зелений збирається потім повертати землю?
показати весь коментар
13.02.2026 23:23 Відповісти
+8
Украинцев уже даже зелупа не считает.
показати весь коментар
14.02.2026 00:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна втрачає, раша втрачає...а зільонський вже не знає де скирдувати гроші накрадені єрмаками і бакановими ...
показати весь коментар
13.02.2026 23:23 Відповісти
"Нещодавно ми підрахували...."
черговий підраХуй намалювався?

я десятий раз вже пишу: москалі міняють людей на землю і для них це звичний стан справ на війні, а Україна втрачає І ЗЕМЛЮ, І ЛЮДЕЙ!!! Ким і чим зелений збирається потім повертати землю?
показати весь коментар
13.02.2026 23:23 Відповісти
И что ты предлагаешь.По статистике даже со слов трампа потери Украины и раши соотносятся примерно 1 к 10 .Так что даже если раша и кончттся физически то в Украине останутся люди еще, чтобы земли возвращать
показати весь коментар
13.02.2026 23:29 Відповісти
1 до 20 насправді.
показати весь коментар
13.02.2026 23:36 Відповісти
1 до 300!
показати весь коментар
13.02.2026 23:58 Відповісти
" со слов трампа "
далі можна не читати!
А реальні втрати 1 до 3, як і в будь-якій серйозній війні людства за останні декілька тисяч років....
Я пропоную "усунути" від влади влАдімірА пукінА! Це коштує приблизно в тисячу раз дешевше, ніж повномасштабна війна....
показати весь коментар
13.02.2026 23:46 Відповісти
прокинся, ти обісрався
показати весь коментар
14.02.2026 00:28 Відповісти
А у них она тоже есть прикинь только в других формах немного да и бусики тоже есть.Просто там цензура в сми и это нигде не афишируется. Недавно был случай как пару сотен призовников заставляли контракт на сво подписать . Оригинально так заставляли : три дня держали впроголодь в бараке пока больше сотни не сдались и согласились
показати весь коментар
14.02.2026 03:25 Відповісти
Хм
показати весь коментар
14.02.2026 05:41 Відповісти
1 до 10 в нашому підрозділу вважається дуже хреновим співвідношенням, зазвичай 1 до 20-25, а рік тому, коли підари лізли через Чорний Жеребець то там і до 1:50 доходило
показати весь коментар
14.02.2026 10:50 Відповісти
Це квадратний чи на метраж?
показати весь коментар
13.02.2026 23:35 Відповісти
" За один кілометр окупованої української території Росія втрачає 170 військових ".
А повинно бути 500000 (кожному 2*1кв.м).
показати весь коментар
13.02.2026 23:43 Відповісти
І що? Землі не шкода? Кацапів шкода? Чи що? В чому тут перемога?
показати весь коментар
13.02.2026 23:45 Відповісти
свіженька свинособака..
показати весь коментар
14.02.2026 00:52 Відповісти
Есть и у них бусификация и мужиков так же отлавливают и заставляют контракты подписывать недемократическими способами .Просто там диктатура ,цензура в сми и это особо нигде не выплывает
показати весь коментар
14.02.2026 03:28 Відповісти
І шо пропонуєш??...чи так ляпнув що в воду перднув.....
показати весь коментар
14.02.2026 03:57 Відповісти
(603628-116165)*170 = 82868710. (Площа України - окупована площа помножити на кацапо-кілометр) А москалів більше, ніж 83 мілліони. Тобто вони спроможні окупувати всю Україну згідно з Зеленським.
показати весь коментар
13.02.2026 23:55 Відповісти
Кільість кацацпів реально десь https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml 70 тис.
показати весь коментар
14.02.2026 00:55 Відповісти
У кацапів в запасі є ще багато мільйонів північнокорейців та різних непальців, а треба буде, то і китайці можуть підтягнутись. А хто за українців підтягнеться?
показати весь коментар
14.02.2026 03:01 Відповісти
Колумбийцы,те же африканцы туареги например , чечннцы воюют, грузины, поляки ,сирийцы тебе мало. При желании добровольцев можно найти если поузнавать и за деньги тоже
показати весь коментар
14.02.2026 03:31 Відповісти
Скільки русні загинуло за Південь України, чи за ЗАЕС?
показати весь коментар
14.02.2026 00:00 Відповісти
Украинцев уже даже зелупа не считает.
показати весь коментар
14.02.2026 00:09 Відповісти
Непогано для країни, якій начхати на своїх громадян.
показати весь коментар
14.02.2026 00:10 Відповісти
А Україна виходить зовсім не втрачає своїх солдатів? Чого він підраховує постійно втрати ворога? Ти розкажи краще правду скільки наших втрат за 4 роки війни!
показати весь коментар
14.02.2026 02:01 Відповісти
Янелох,ти все таки юрист? Чи родове бере гору,і ти все-таки бухгалтер?
показати весь коментар
14.02.2026 02:54 Відповісти
Da hot million, Ukraine legche ot atogo teryaa teritoriu
показати весь коментар
14.02.2026 06:27 Відповісти
Сколько дохнет врага точного значения не имеет. И точной цифры нет, и не надо--- чем больше, тем лучше! Сколько своих уходит навсегда нам надо знать, и точно знать, и есть точные данные. Пора сказать!!! У победы или поражения тоже есть цена!
показати весь коментар
14.02.2026 06:57 Відповісти
8 квадратных метров на одного ******.
показати весь коментар
14.02.2026 08:31 Відповісти
 
 