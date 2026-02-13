РУС
За один километр оккупированной украинской территории Россия теряет 170 военных, - Зеленский

Россия теряет почти две сотни своих военных за один километр оккупированной территории Украины.

Такую статистику президент Владимир Зеленский привел в интервью журналу The Atlantic, сообщает Цензор.НЕТ.

Потери оккупантов

Зеленского попросили оценить баланс на сегодняшний день в войне России против Украины. Он заявил, что Украина не проигрывает, и администрация президента США Дональда Трампа это поняла.

"В определенном смысле это могло их удивить, потому что российская пропаганда также работает непосредственно на них. Недавно мы подсчитали, что один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 жертв", - заявил президент.

Он уточнил, что речь идет об убитых и тяжело раненных российских военных, которые уже не возвращаются на поле боя. Зеленский добавил, что Украина имеет соответствующие доказательства.

Потери сторон

  • По оценке НАТО по состоянию на начало декабря, уровень потерь среди россиян в войне против Украины остается высоким и растет третий месяц подряд.
  • По данным Центра стратегических и международных исследований, российские потери за почти 4 года войны достигают около 1,2 миллиона военнослужащих, а украинские — около 600 тысяч.
  • Эти данные включают погибших, раненых и пропавших без вести.

+6
Україна втрачає, раша втрачає...а зільонський вже не знає де скирдувати гроші накрадені єрмаками і бакановими ...
13.02.2026 23:23 Ответить
+3
" со слов трампа "
далі можна не читати!
А реальні втрати 1 до 3, як і в будь-якій серйозній війні людства за останні декілька тисяч років....
Я пропоную "усунути" від влади влАдімірА пукінА! Це коштує приблизно в тисячу раз дешевше, ніж повномасштабна війна....
13.02.2026 23:46 Ответить
+3
Це взагалі не важливо. Важливо, що в рф відкриті кордони, не відловлюють чоловіків на вулицях, щорічно 200 тисяч хлопців проходять строкову службу в армії. Тому у них є резерв.
13.02.2026 23:50 Ответить
"Нещодавно ми підрахували...."
черговий підраХуй намалювався?

я десятий раз вже пишу: москалі міняють людей на землю і для них це звичний стан справ на війні, а Україна втрачає І ЗЕМЛЮ, І ЛЮДЕЙ!!! Ким і чим зелений збирається потім повертати землю?
13.02.2026 23:23 Ответить
И что ты предлагаешь.По статистике даже со слов трампа потери Украины и раши соотносятся примерно 1 к 10 .Так что даже если раша и кончттся физически то в Украине останутся люди еще, чтобы земли возвращать
13.02.2026 23:29 Ответить
1 до 20 насправді.
13.02.2026 23:36 Ответить
1 до 300!
13.02.2026 23:58 Ответить
прокинся, ти обісрався
14.02.2026 00:28 Ответить
Це квадратний чи на метраж?
13.02.2026 23:35 Ответить
" За один кілометр окупованої української території Росія втрачає 170 військових ".
А повинно бути 500000 (кожному 2*1кв.м).
А повинно бути 500000 (кожному 2*1кв.м).
13.02.2026 23:43 Ответить
І що? Землі не шкода? Кацапів шкода? Чи що? В чому тут перемога?
13.02.2026 23:45 Ответить
(603628-116165)*170 = 82868710. (Площа України - окупована площа помножити на кацапо-кілометр) А москалів більше, ніж 83 мілліони. Тобто вони спроможні окупувати всю Україну згідно з Зеленським.
13.02.2026 23:55 Ответить
Скільки русні загинуло за Південь України, чи за ЗАЕС?
14.02.2026 00:00 Ответить
Украинцев уже даже зелупа не считает.
14.02.2026 00:09 Ответить
Непогано для країни, якій начхати на своїх громадян.
14.02.2026 00:10 Ответить
 
 