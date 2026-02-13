За один километр оккупированной украинской территории Россия теряет 170 военных, - Зеленский

Россия теряет почти две сотни своих военных за один километр оккупированной территории Украины.

Такую статистику президент Владимир Зеленский привел в интервью журналу The Atlantic, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потери оккупантов

Зеленского попросили оценить баланс на сегодняшний день в войне России против Украины. Он заявил, что Украина не проигрывает, и администрация президента США Дональда Трампа это поняла.

"В определенном смысле это могло их удивить, потому что российская пропаганда также работает непосредственно на них. Недавно мы подсчитали, что один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 жертв", - заявил президент.

Он уточнил, что речь идет об убитых и тяжело раненных российских военных, которые уже не возвращаются на поле боя. Зеленский добавил, что Украина имеет соответствующие доказательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе потери РФ превысили количество мобилизованных, - Bloomberg

Потери сторон

По оценке НАТО по состоянию на начало декабря, уровень потерь среди россиян в войне против Украины остается высоким и растет третий месяц подряд.

По данным Центра стратегических и международных исследований, российские потери за почти 4 года войны достигают около 1,2 миллиона военнослужащих, а украинские — около 600 тысяч.

Эти данные включают погибших, раненых и пропавших без вести.

Читайте также: Оптимальный уровень потерь России - 50 тысяч в месяц, - Зеленский