ВСУ поразили командные пункты, РЛС и склады РФ на оккупированных территориях и в России

Подразделения Сил обороны Украины в течение 16 апреля и в ночь на 17 апреля нанесли удары по ряду важных объектов российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение командных пунктов

В частности, под удары попали пункты управления противника.

Среди них – командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое на временно оккупированной территории Луганской области.

Также поражены пункты управления беспилотниками в районах Теткино Курской области РФ, Успеновки и Зеленого Запорожской области.

Удары по логистике и технике

Украинские военные также атаковали базу ремонта и обслуживания вооружения в Клинкино в Донецкой области.

Под удар попал логистический хаб в Мангуше, а также склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском в оккупированном Крыму.

Уничтожение складов

Силы обороны поразили склады боеприпасов в Скадовске Херсонской области, Пантелеймоновке Донецкой области и Довжанске Луганской области.

Кроме того, под удары попали склады материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районах Сабовки и Ровеньков на Луганщине.

Подтвержденные результаты

По данным Генштаба, подтверждено уничтожение 9 апреля лаборатории беспилотников в районе Орлинского в Донецкой области.

Также подтверждено поражение 16 апреля радиолокационной станции "Небо-М" в Белгородской области РФ.

Кроме того, 15 апреля была поражена радиолокационная станция "Подлет" в Ростовской области РФ.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

