ВСУ поразили командные пункты, РЛС и склады РФ на оккупированных территориях и в России
Подразделения Сил обороны Украины в течение 16 апреля и в ночь на 17 апреля нанесли удары по ряду важных объектов российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение командных пунктов
В частности, под удары попали пункты управления противника.
Среди них – командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое на временно оккупированной территории Луганской области.
Также поражены пункты управления беспилотниками в районах Теткино Курской области РФ, Успеновки и Зеленого Запорожской области.
Удары по логистике и технике
Украинские военные также атаковали базу ремонта и обслуживания вооружения в Клинкино в Донецкой области.
Под удар попал логистический хаб в Мангуше, а также склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском в оккупированном Крыму.
Уничтожение складов
Силы обороны поразили склады боеприпасов в Скадовске Херсонской области, Пантелеймоновке Донецкой области и Довжанске Луганской области.
Кроме того, под удары попали склады материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районах Сабовки и Ровеньков на Луганщине.
Подтвержденные результаты
По данным Генштаба, подтверждено уничтожение 9 апреля лаборатории беспилотников в районе Орлинского в Донецкой области.
Также подтверждено поражение 16 апреля радиолокационной станции "Небо-М" в Белгородской области РФ.
Кроме того, 15 апреля была поражена радиолокационная станция "Подлет" в Ростовской области РФ.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль