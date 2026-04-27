СБС наносит удары на 1500-2000 км вглубь РФ и уничтожает более 30 тыс. оккупантов ежемесячно, – Мадяр

Командующий СБС раскрыл стратегию: удары по РФ и рекордные потери врага

Стратегия Сил беспилотных систем ВСУ предусматривает нанесение ударов вглубь территории России и систематическое уничтожение личного состава противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC рассказал командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Удары по территории РФ

По словам командира, украинские дроны способны действовать на расстоянии 1500-2000 км в тылу противника.

Основными целями являются, в частности, нефтеперерабатывающие объекты, которые финансируют войну против Украины.

Мадяр подчеркнул, что такие объекты являются легитимными военными целями.

Уничтожение живой силы

Отдельным направлением является поражение личного состава российских войск.

Подразделения СБС имеют задачу ежемесячно уничтожать более 30 тысяч оккупантов – больше, чем Россия успевает мобилизовать.

По его словам, около 30% ударов дронов нацелены именно на живую силу.

Каждое поражение должно быть подтверждено видео.

Роль СБС на фронте

Как отмечает BBC, Силы беспилотных систем составляют лишь около 2% от численности ВСУ.

В то же время на них приходится треть всех уничтоженных целей.

Уровень потерь среди подразделения составляет менее 1% в год.

Цель стратегии

Командующий подчеркнул, что главная цель – сдерживание противника, а не масштабные наступательные операции.

Также важной задачей является воздействие на моральное состояние российского общества через потери и удары по инфраструктуре.

Топ комментарии
+3
Бачите, який зеленський добрий, а міг би і посадити, пана Мадяра, як Червінського та інш. патріотів...
27.04.2026 15:23 Ответить
+2
якщо тільки СБС знищують 30к щомісяця ..тобто 1к в день , що = щоденним рапортам гнидоштаба ..

то інші сили типу взагалі не знащують? )

якось математика не працює
27.04.2026 15:33 Ответить
+2
Це як дві руки, одна тримає меч, а інша - щит. Без піхоти не обійтися
27.04.2026 15:34 Ответить
Мадяр звісно красавчик, зробіть посаду оператора бпла всім, і в 25 років і в 50+ дрони зараз диктують все, навіщо м'ясні штурми "універсальними солдатами" щоб в кінці кінців тримати по пів року позиції без їжі і води, в 2026 я не до кінця не доганяю, це якийсь фетиш сирка чи що?
27.04.2026 15:22 Ответить
27.04.2026 15:34 Ответить
27.04.2026 15:23 Ответить
вигнати "агента сирого" і поставити на його місце МАДЯРА.котрий має очі бачити все.що діється і на фронті і в тилу і в рашиста на відстані до 2000 тис км
27.04.2026 15:28 Ответить
Ну, раз зайшла мова про моральний стан кацапів, то чому б не створити спеціалізований підрозділ (умовна назва "башти Кремля") для планомірної і цілеспрямованої роботи з містом мацква? Єдиний, хто вдарив по куполу, - це був підрозділ Кас'янова, то хай цим і займається далі. Тим більше, що витрат мінімум, а ефект на болотах дуже помітний.
27.04.2026 15:32 Ответить
Пам'ятаю, як після того випадку кацапня почала верещати про ядерний удар помсти за скривджене "вялічіє". Мабуть, тому цю програму і загальмували…
27.04.2026 15:46 Ответить
27.04.2026 15:33 Ответить
30 тис. - то поки що мета, до якої треба досягти.
27.04.2026 15:36 Ответить
"Мають завдання", а не знищують.
27.04.2026 16:03 Ответить
@ (https://x.com/i/status/2048609922527748552 відео):
"Армії ************* одна з одною.
І от як відбувається крах - з тилу.
Бо не передові частини, а тил, що відчуває загрозливе становище, сіє паніку і руйнується першим."
27.04.2026 15:35 Ответить
Тим часом українська балістика вже у Польщі!
"На виставці в Жешуві представили макет 😂 української балістичної ракети FP-9. Заявляється, що вона здатна уражати цілі на відстані аж до москви. Поруч також показали модель ракети FP-7".
27.04.2026 15:44 Ответить
Пошана Мадяру ! Нашому Мадяру .
27.04.2026 15:45 Ответить
Хотілося б бачити як горить земля під ногами окупантів. На ТОТ має вибухати все і окупанти мають гинути в набагато більшій кількості. ***** каже що там у нас 700 000 "мальчіків в трусіках". Тобто, вони щільно і компактно перебувають в Україні. І це поряд! Виходить що 30 000 втрат у окупантів щомісяця явно недостатньо для того щоб зупинити наступи (наскоки) і повернути кацапню на *********. Треба ліквідувати вдвічі більше русні і знищувати їх логістику та склади на ТОТ. Хтось може сказати що з дивану це здається можливим, але ж насправді такі можливості і засоби ЗСУ вже мають.
27.04.2026 15:58 Ответить
 
 