СБС наносит удары на 1500-2000 км вглубь РФ и уничтожает более 30 тыс. оккупантов ежемесячно, – Мадяр
Стратегия Сил беспилотных систем ВСУ предусматривает нанесение ударов вглубь территории России и систематическое уничтожение личного состава противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC рассказал командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.
Удары по территории РФ
По словам командира, украинские дроны способны действовать на расстоянии 1500-2000 км в тылу противника.
Основными целями являются, в частности, нефтеперерабатывающие объекты, которые финансируют войну против Украины.
Мадяр подчеркнул, что такие объекты являются легитимными военными целями.
Уничтожение живой силы
Отдельным направлением является поражение личного состава российских войск.
Подразделения СБС имеют задачу ежемесячно уничтожать более 30 тысяч оккупантов – больше, чем Россия успевает мобилизовать.
По его словам, около 30% ударов дронов нацелены именно на живую силу.
Каждое поражение должно быть подтверждено видео.
Роль СБС на фронте
Как отмечает BBC, Силы беспилотных систем составляют лишь около 2% от численности ВСУ.
В то же время на них приходится треть всех уничтоженных целей.
Уровень потерь среди подразделения составляет менее 1% в год.
Цель стратегии
Командующий подчеркнул, что главная цель – сдерживание противника, а не масштабные наступательные операции.
Также важной задачей является воздействие на моральное состояние российского общества через потери и удары по инфраструктуре.
то інші сили типу взагалі не знащують? )
якось математика не працює
"Армії ************* одна з одною.
І от як відбувається крах - з тилу.
Бо не передові частини, а тил, що відчуває загрозливе становище, сіє паніку і руйнується першим."
"На виставці в Жешуві представили макет 😂 української балістичної ракети FP-9. Заявляється, що вона здатна уражати цілі на відстані аж до москви. Поруч також показали модель ракети FP-7".