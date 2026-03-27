Новости Мадяр командующий Силами беспилотных систем
Командующего СБС Мадяра заочно приговорили в России к пожизненному заключению за "подрыв" пропагандистки

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра) к пожизненному заключению. В приговоре говорится, что по приказу Мадяра в Курской области была убита российская пропагандистка "Первого канала" Анна Прокофьева.  

Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дело квалифицировали как теракт. Согласно обвинительному заключению, военнослужащие 414-й бригады ВСУ, выполняя приказ Мадяра и экс-командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, дистанционно установили взрывчатку на участке дороги в Курской области.

Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил тяжелые травмы. Еще несколько российских военных получили травмы средней тяжести. Сообщается, что автомобиль, на котором они все ехали, был загружен дронами.

РФ заочно приговорила Мадяра к 18 годам колонии: командующему СБС предъявили новые обвинения

Также суд частично удовлетворил гражданские иски родственников погибшей пропагандистки - на общую сумму 20 миллионов рублей. Хотя они просили 200 миллионов.

По данным издания, обвинения против Мадяра строились на показаниях одного свидетеля. Этот свидетель сказал, что если пропагандистов подорвали на мине после того, как дорогу заранее проверил квадроцикл, то сделать это могли только бойцы подразделения "Птахи Мадяра", поскольку "это их любимая тактика".

Контекст

  • Россия регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных и политических деятелей, выдвигая им заочные обвинения.
  • Такие решения не имеют юридической силы в Украине и рассматриваются как элемент политического давления.

Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется, - Мадяр в интервью The Economist

Топ комментарии
До речі ще один привід для наших спецслужб замислитися ,кого насамперед ліквідовувати. Для кацапів пропагандисти-золото. Навіть власних офіцерів вони так не цінять. Це розхідники. А пропаганда-рушійна сила.
27.03.2026 17:08 Ответить
Якщо кацапам буде вигідно - вони й Ісуса Христа, в "єресі" звинуватять...
Я не маю доступу до нормативної бази РФ, стосовно перебування журналістів у зоні бойових дій, але пам'ятаю основні загальні вимоги, які стосуються цього питання:
1. Носить захисне спорядження, відмінне за кольором, від спорядження інших людей, з ясними позначеннями "PRESS". Те ж саме стосується і маркування їх транспортних засобів.
2. Пересування на військових транспортних засобах та бойовій техніці дозволяється, при необхідності покинуть район бойових дій, та відсутності можливості скористаться власним транспортним засобом.
3. Зброю при собі дозволяється мать лише для власної самооборони.
4. Уникать перебування на вогневих позиціях безпосередньо під час ведення бойових дій...

Якщо "мадама" їхала у одному транспортному засобі, з військовими, та ще й з ними перебували засоби ураження, що не відносяться до "засобів самооборони" - охоронний статус "PRESS", АНУЛЮЄТЬСЯ...
27.03.2026 17:27 Ответить
Могут ещё пару раз расстрелять. Раз уже посадили.
27.03.2026 17:05 Ответить
А "передачки" куди носити?🤣
27.03.2026 17:05 Ответить
для наших спецслужб замислитися ,кого насамперед ліквідовувати
- можна підказати їм кого в першу черну треба ліквідовувати ... але , з відомих причин , вони ніколи на це не підуть !
27.03.2026 17:59 Ответить
Є, з цього приводу, старий, одесько-єврейський, анекдот:
- Абгам Моисеевич! Если би Ви знали, как о Вас тут атзываются, когда вас тут нет!...
- Роза Марковна... Когда меня тут нет - они меня могут даже побить...
27.03.2026 17:33 Ответить
а, орбан?
чи, яка різниця?
орбану залишилось три тижні....
27.03.2026 17:07 Ответить
Жах..
27.03.2026 17:09 Ответить
Уявляю як Мадяр сміявся з цього ))
27.03.2026 17:11 Ответить
Орбану це вже мало допоможе
27.03.2026 17:12 Ответить
27.03.2026 17:25 Ответить
Если говорить язычникам что они исповедуют иудаизм то они захотят тебя убитьМикки Маус
27.03.2026 17:37 Ответить
"Міккі Маус" - це якийсь "філософ"? Чи "релігієзнавець"?
Убить можуть фанатики будь-якої релігії... У християн, на руках, не менше крові "іновірців" (та й своїх "братів по вірі"), ніж у тих же мусульман... Різниця між мусульманами, з християнами, від "язичників", полягає в тому, що деякі з них використовують ці вбивства, з утилітарною метою - просто хочуть їсти... І "довга свиня", для них, на смак, нічим не відрізняється, від звичайної...
27.03.2026 17:48 Ответить
везіть нову аньку, там на "першому" їх ще багато.
27.03.2026 17:32 Ответить
Якщо засудити всіх військових,політичне керівництво,пропагандонів,бізнес,фінансуючий війну,силовиків паРаші то по строкам вироків в сумі наша зірка в Сонячній системі менше світитиме.
27.03.2026 17:54 Ответить
Тре Мадяру якось обережніше бути. Політичне крило сбу не спить, можуть викрасти та здати москалям.
27.03.2026 17:55 Ответить
 
 