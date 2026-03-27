Командующего СБС Мадяра заочно приговорили в России к пожизненному заключению за "подрыв" пропагандистки
Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра) к пожизненному заключению. В приговоре говорится, что по приказу Мадяра в Курской области была убита российская пропагандистка "Первого канала" Анна Прокофьева.
Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.
Дело квалифицировали как теракт. Согласно обвинительному заключению, военнослужащие 414-й бригады ВСУ, выполняя приказ Мадяра и экс-командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, дистанционно установили взрывчатку на участке дороги в Курской области.
Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил тяжелые травмы. Еще несколько российских военных получили травмы средней тяжести. Сообщается, что автомобиль, на котором они все ехали, был загружен дронами.
Также суд частично удовлетворил гражданские иски родственников погибшей пропагандистки - на общую сумму 20 миллионов рублей. Хотя они просили 200 миллионов.
По данным издания, обвинения против Мадяра строились на показаниях одного свидетеля. Этот свидетель сказал, что если пропагандистов подорвали на мине после того, как дорогу заранее проверил квадроцикл, то сделать это могли только бойцы подразделения "Птахи Мадяра", поскольку "это их любимая тактика".
- Россия регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных и политических деятелей, выдвигая им заочные обвинения.
- Такие решения не имеют юридической силы в Украине и рассматриваются как элемент политического давления.
Я не маю доступу до нормативної бази РФ, стосовно перебування журналістів у зоні бойових дій, але пам'ятаю основні загальні вимоги, які стосуються цього питання:
1. Носить захисне спорядження, відмінне за кольором, від спорядження інших людей, з ясними позначеннями "PRESS". Те ж саме стосується і маркування їх транспортних засобів.
2. Пересування на військових транспортних засобах та бойовій техніці дозволяється, при необхідності покинуть район бойових дій, та відсутності можливості скористаться власним транспортним засобом.
3. Зброю при собі дозволяється мать лише для власної самооборони.
4. Уникать перебування на вогневих позиціях безпосередньо під час ведення бойових дій...
Якщо "мадама" їхала у одному транспортному засобі, з військовими, та ще й з ними перебували засоби ураження, що не відносяться до "засобів самооборони" - охоронний статус "PRESS", АНУЛЮЄТЬСЯ...
Убить можуть фанатики будь-якої релігії... У християн, на руках, не менше крові "іновірців" (та й своїх "братів по вірі"), ніж у тих же мусульман... Різниця між мусульманами, з християнами, від "язичників", полягає в тому, що деякі з них використовують ці вбивства, з утилітарною метою - просто хочуть їсти... І "довга свиня", для них, на смак, нічим не відрізняється, від звичайної...