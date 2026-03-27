Командующего СБС Мадяра заочно приговорили в России к пожизненному заключению за "подрыв" пропагандистки

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра) к пожизненному заключению. В приговоре говорится, что по приказу Мадяра в Курской области была убита российская пропагандистка "Первого канала" Анна Прокофьева.

Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дело квалифицировали как теракт. Согласно обвинительному заключению, военнослужащие 414-й бригады ВСУ, выполняя приказ Мадяра и экс-командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, дистанционно установили взрывчатку на участке дороги в Курской области.

Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил тяжелые травмы. Еще несколько российских военных получили травмы средней тяжести. Сообщается, что автомобиль, на котором они все ехали, был загружен дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ заочно приговорила Мадяра к 18 годам колонии: командующему СБС предъявили новые обвинения

Также суд частично удовлетворил гражданские иски родственников погибшей пропагандистки - на общую сумму 20 миллионов рублей. Хотя они просили 200 миллионов.

По данным издания, обвинения против Мадяра строились на показаниях одного свидетеля. Этот свидетель сказал, что если пропагандистов подорвали на мине после того, как дорогу заранее проверил квадроцикл, то сделать это могли только бойцы подразделения "Птахи Мадяра", поскольку "это их любимая тактика".

Контекст

Россия регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных и политических деятелей, выдвигая им заочные обвинения.

Такие решения не имеют юридической силы в Украине и рассматриваются как элемент политического давления.

Читайте также: Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется, - Мадяр в интервью The Economist