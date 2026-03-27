Командувача СБС Мадяра заочно посадили у Росії на довічне за "підрив" пропагандистки

Другий Західний окружний військовий суд Росії заочно засудив командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяр) до довічного ув'язнення. У вироку йдеться, що за наказом Мадяра вбили російську пропагандистку "Першого каналу" Анну Прокофʼєву на Курщині.

Про це пише "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Справу кваліфікували як теракт. Згідно з обвинувальним висновком, військовослужбовці 414-ї бригади ЗСУ, виконуючи наказ Мадяра та екскомандувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, дистанційно встановили вибухівку на ділянці дороги в Курській області.

Разом з Прокоф'євою їхав оператор Дмитро Волков, він дістав важкі травми. Ще декілька російських військових зазнали травм середньої важкості. Повідомляється, що автівка, на якій вони всі їхали, була завантажена дронами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ заочно засудила Мадяра до 18 років колонії: командувачу СБС висунули нові обвинувачення

Також суд частково задовольнив цивільні позови рідних загиблої пропагандистки - на загальну суму 20 мільйонів рублів. Хоча вони просили про 200 мільйонів.

За даними видання, звинувачення проти Мадяра будувалися на показах одного свідка. Цей свідок сказав, що якщо пропагандистів підірвали на міні після того, як дорогу заздалегідь перевірив квадроцикл, то зробити це могли тільки бійці підрозділу "Птахи Мадяра", оскільки "це їхня улюблена тактика".

Контекст

Росія регулярно відкриває кримінальні справи проти українських військових і політичних діячів, висуваючи їм заочні обвинувачення.

Такі рішення не мають юридичної сили в Україні та розглядаються як елемент політичного тиску.

Читайте також: Україна вже "виснажує" російську армію швидше, ніж та поповнюється, - Мадяр в інтерв’ю "The Economist"