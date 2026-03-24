РФ заочно засудила Мадяра до 18 років колонії: командувачу СБС висунули нові обвинувачення
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону заочно засудив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяр) Бровді до 18 років колонії суворого режиму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на пресслужбу суду.
Російська сторона звинуватила українського військового у "сприянні терористичній діяльності".
Подробиці
За даними російського слідства, Бровді нібито причетний до атак по об’єктах паливно-енергетичного комплексу із застосуванням дронів дальньої дії.
Кримінальну справу відкрили за ч. 4 ст. 205.1 КК РФ.
Реакція
Сам Роберт Бровді відреагував на вирок іронічно.
Він заявив, що вже найближчим часом інший російський суд планує розгляд нових звинувачень, зокрема щодо "ліквідації воєнкорів" та дистанційного мінування.
"А вже 25 березня наступний московський суд викликає та розглядатиме "ліквідацію воєнкорів та застосування дистанційного мінування". +25 рочків гарантовано.
Цікава каскадна практика, так і до 500 літ недалеко", – прокоментував він.
Контекст
Росія регулярно відкриває кримінальні справи проти українських військових і політичних діячів, висуваючи їм заочні обвинувачення.
Такі рішення не мають юридичної сили в Україні та розглядаються як елемент політичного тиску.
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