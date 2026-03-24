РФ заочно приговорила Мадяра к 18 годам колонии: командующему СБС предъявили новые обвинения

Командующий СБС Мадяр

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди к 18 годам колонии строгого режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Российская сторона обвинила украинского военного в "содействии террористической деятельности".

Читайте: Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется, - Мадяр в интервью "The Economist"

Подробности

По данным российского следствия, Бровди якобы причастен к атакам на объекты топливно-энергетического комплекса с применением дронов дальнего действия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.

Читайте также: Мадяр показал кадры поражения Рязанского НПЗ и Алчевского меткомбината. ВИДЕО

Реакция

Сам Роберт Бровди отреагировал на приговор иронично.

Он заявил, что уже в ближайшее время другой российский суд планирует рассмотрение новых обвинений, в частности, в "ликвидации военных корреспондентов" и дистанционном минировании.

"А уже 25 марта следующий московский суд вызовет и рассмотрит "ликвидацию военных корреспондентов и применение дистанционного минирования". +25 лет гарантировано.
Интересная каскадная практика, так и до 500 лет недалеко", – прокомментировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем "Мадяра" уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции врага. ВИДЕО

Контекст

Россия регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных и политических деятелей, выдвигая им заочные обвинения.

Такие решения не имеют юридической силы в Украине и рассматриваются как элемент политического давления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хробаколовка": Мадяр показал, как СБС обильно засеяли землю трупами врагов на небольшом участке фронта. ВИДЕО

Топ комментарии
+5
Насмішили хробаки)
показать весь комментарий
24.03.2026 10:42 Ответить
+4
Воєнний злочинець ******, повторює все, що робив і гітлєр, у 20 столітті!! Маніяки-убивці на посадах, є у кожному столітті??
показать весь комментарий
24.03.2026 10:47 Ответить
+2
а у нас хєрасімова засудили до довічного?
показать весь комментарий
24.03.2026 10:45 Ответить
Як кажуть, насипали солі на хвіст...
показать весь комментарий
24.03.2026 10:49 Ответить
А зєлєньоночка і дєрьмака засудили?
показать весь комментарий
24.03.2026 10:44 Ответить
засилайте судових виконавців на покровськ
показать весь комментарий
24.03.2026 10:47 Ответить
Я НЕ розумію, навіщо писати цю руZZку НІСЕНІТНЕЦЮ...!!
треба плювати на раSSію, в бік раZZії, а тим-більше на їхні "суди" та інші "органи влади".....
Краще б писали чому НЕ засудили Зрадника медведчука до обміну(можно б було і зі статтею цю тварину поміняти) або Зрадника баканаФФа....та інших...
показать весь комментарий
24.03.2026 11:00 Ответить
За браконьерство?
показать весь комментарий
24.03.2026 11:11 Ответить
В танахе другое было написано
показать весь комментарий
24.03.2026 11:20 Ответить
 
 