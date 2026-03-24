РФ заочно приговорила Мадяра к 18 годам колонии: командующему СБС предъявили новые обвинения

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди к 18 годам колонии строгого режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Российская сторона обвинила украинского военного в "содействии террористической деятельности".

Подробности

По данным российского следствия, Бровди якобы причастен к атакам на объекты топливно-энергетического комплекса с применением дронов дальнего действия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.

Реакция

Сам Роберт Бровди отреагировал на приговор иронично.

Он заявил, что уже в ближайшее время другой российский суд планирует рассмотрение новых обвинений, в частности, в "ликвидации военных корреспондентов" и дистанционном минировании.

"А уже 25 марта следующий московский суд вызовет и рассмотрит "ликвидацию военных корреспондентов и применение дистанционного минирования". +25 лет гарантировано.

Интересная каскадная практика, так и до 500 лет недалеко", – прокомментировал он.

Контекст

Россия регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных и политических деятелей, выдвигая им заочные обвинения.

Такие решения не имеют юридической силы в Украине и рассматриваются как элемент политического давления.

