РФ заочно приговорила Мадяра к 18 годам колонии: командующему СБС предъявили новые обвинения
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди к 18 годам колонии строгого режима.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.
Российская сторона обвинила украинского военного в "содействии террористической деятельности".
Подробности
По данным российского следствия, Бровди якобы причастен к атакам на объекты топливно-энергетического комплекса с применением дронов дальнего действия.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.
Реакция
Сам Роберт Бровди отреагировал на приговор иронично.
Он заявил, что уже в ближайшее время другой российский суд планирует рассмотрение новых обвинений, в частности, в "ликвидации военных корреспондентов" и дистанционном минировании.
"А уже 25 марта следующий московский суд вызовет и рассмотрит "ликвидацию военных корреспондентов и применение дистанционного минирования". +25 лет гарантировано.
Интересная каскадная практика, так и до 500 лет недалеко", – прокомментировал он.
Контекст
Россия регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных и политических деятелей, выдвигая им заочные обвинения.
Такие решения не имеют юридической силы в Украине и рассматриваются как элемент политического давления.
треба плювати на раSSію, в бік раZZії, а тим-більше на їхні "суди" та інші "органи влади".....
Краще б писали чому НЕ засудили Зрадника медведчука до обміну(можно б було і зі статтею цю тварину поміняти) або Зрадника баканаФФа....та інших...