Росія втрачає $100 млн щодня через удари СБУ та СБС по нафтобазах, - СБС

Українські сили системно уражають нафтові об’єкти РФ, що знижує експорт і завдає мільйонних збитків щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили безпілотних систем Збройних сил України.

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"Оператори Сил безпілотних систем у безперервному режимі здійснюють ураження нафтової інфраструктури РФ, що призводить до суттєвих втрат у переробці, експорті та логістиці нафтопродуктів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, внаслідок серії ударів по об’єктах нафтової логістики за маршрутом Приморськ – Усть-Луга – Шесхаріс – Туапсе сукупне щодобове відвантаження нафти скорочене приблизно на 880 тисяч барелів. За інформацією з відкритих джерел, за поточною ринковою ціною нафти марки Urals, це становить близько 100 млн доларів втрат щодня.

Атаки призвели до порушення стабільності перевалки нафти в ключових портах, ускладнення логістичних маршрутів постачання, вимушеного перенаправлення потоків із перевантаженням альтернативних напрямків.

"Зокрема після пошкодження інфраструктури терміналу "Шесхаріс" у районі Новоросійська ворог намагався переорієнтувати потоки на Туапсе. Це було враховано під час планування операції: 16 квітня Сили оборони завдали ураження по Туапсинському НПЗ, внаслідок чого розпочалася масштабна пожежа, яка триває досі", - зазначили в СБС.

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Оператори підрозділів СБС у взаємодії зі Службою безпеки України, Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони продовжують системне ураження критичної інфраструктури ворога.

"Крок за кроком нафто-логістична система ворога втрачає здатність забезпечувати безперебійний експорт. Результат цієї роботи вже сьогодні відчутний на фронті: менше ресурсів у ворога – більше можливостей у наших підрозділів", - наголосили в СБС.

Удари по портах

У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря. Найчастіше згадувалися порти Усть-Луга та Приморськ. Проте Сили Оборони намагались атакувати портову інфраструктуру Ленінградської області і раніше.

4 січня 2025 року, українські дрони намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Зазначається, далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. Зокрема, уразили ємності із газовим конденсатом. Наприкінці січня стало відомо, що постачання нафти через цей порт призупинилося.

12 вересня безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горіло мінімум одне судно.

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