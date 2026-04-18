Россия теряет $100 млн ежедневно из-за ударов СБУ и СБС по нефтебазам, - СБС

Украинские войска систематически наносят удары по нефтяным объектам РФ, что снижает экспорт и ежедневно приносит миллионные убытки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Операторы Сил беспилотных систем в непрерывном режиме наносят удары по нефтяной инфраструктуре РФ, что приводит к существенным потерям в переработке, экспорте и логистике нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди, в результате серии ударов по объектам нефтяной логистики по маршруту Приморск – Усть-Луга – Шесхарис – Туапсе совокупная суточная отгрузка нефти сокращена примерно на 880 тысяч баррелей. По информации из открытых источников, по текущей рыночной цене нефти марки Urals это составляет около 100 млн долларов убытков ежедневно.

Атаки привели к нарушению стабильности перевалки нефти в ключевых портах, осложнению логистических маршрутов поставок, вынужденному перенаправлению потоков с перегрузкой на альтернативные направления.

"В частности, после повреждения инфраструктуры терминала "Шесхарис" в районе Новороссийска враг пытался переориентировать потоки на Туапсе. Это было учтено при планировании операции: 16 апреля Силы обороны нанесли удар по Туапсинскому НПЗ, в результате чего начался масштабный пожар, который продолжается до сих пор", - отметили в СБС.

Операторы подразделений СБС во взаимодействии со Службой безопасности Украины, Силами специальных операций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны продолжают системное поражение критической инфраструктуры врага.

"Шаг за шагом нефтелогистическая система врага теряет способность обеспечивать бесперебойный экспорт. Результат этой работы уже сегодня ощутим на фронте: меньше ресурсов у врага – больше возможностей у наших подразделений", – подчеркнули в СБС.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря. Чаще всего упоминались порты Усть-Луга и Приморск. Однако Силы обороны пытались атаковать портовую инфраструктуру Ленинградской области и ранее.

4 января 2025 года украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Отмечается, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель. В частности, были поражены емкости с газовым конденсатом. В конце января стало известно, что поставки нефти через этот порт приостановились.

12 сентября беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горело как минимум одно судно.

