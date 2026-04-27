Мадяр (Бровди) о планах Путина захватить Донбасс за несколько месяцев: "Что он курит? Это нереалистично"

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) считает невозможным, что РФ сможет захватить всю Донецкую область в течение нескольких месяцев. Работу своих подразделений беспилотников он называет "крупнейшим массовым уничтожением врага в истории человечества".

Об этом он сказал в интервью BBC.

О планах РФ

Мадяр утверждает, что силы беспилотников имеют критически важное значение для того, чтобы не позволить Путину одержать громкие победы, в частности реализовать его цель - захватить остальную часть восточного Донбасса в течение нескольких месяцев.

Стремление россиян захватить всю территорию Донецкой области Мадяр считает нереальным: "Что он курит? Это нереалистично. Это абсурд".

Уничтожение врага

  • Сейчас, по словам Мадяра, треть всех ударов беспилотников должна быть направлена против личного состава россиян.

"Да, это можно назвать планом уничтожения, и сейчас мы его превышаем. […] В этой комнате происходит самое массовое уничтожение врага в истории человечества", - заявил Мадяр и добавил, что цели по поражению военных противника достигались четыре месяца подряд.

Как сказал сам командующий СБС, у него нет "розовых очков".

"У нас есть эффективное оружие: не для ведения наступательной войны, а для того, чтобы не дать врагу эффективно продвигаться на нашей территории", - добавил Бровди.

Нам потрібна наступальна зброя для деокупації. Коли ми почнемо пхати кацапню взад тоді ситуація зміниться і плани ***** з окупації зміняться на "індивідуальний план порятунку *****"...
27.04.2026 21:42 Ответить
Ти вже записався в скелю?
27.04.2026 21:44 Ответить
Ти щось цього разу про окоп не згадав.
27.04.2026 22:06 Ответить
Він (пуцин) не курить - він колеться. Інколи ботоксом і регулярно - чимось важким, можливо колумбійського, або афгансбкого походження.
27.04.2026 22:04 Ответить
ну як шо Мадяр каже ...на душу легше...
27.04.2026 22:07 Ответить
йому не потрібно палити, це генетика і не тільки у нього, а у більшості кассапердонців.
27.04.2026 22:07 Ответить
Я думаю, що на х*йло більш впливає зневоднення, у наслідок хронічного поносу й регулярного протікання чемадану...
27.04.2026 22:09 Ответить
Захопити так - а розбити?
27.04.2026 22:58 Ответить
 
 