Мадяр (Бровди) о планах Путина захватить Донбасс за несколько месяцев: "Что он курит? Это нереалистично"

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) считает невозможным, что РФ сможет захватить всю Донецкую область в течение нескольких месяцев. Работу своих подразделений беспилотников он называет "крупнейшим массовым уничтожением врага в истории человечества".

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

О планах РФ

Мадяр утверждает, что силы беспилотников имеют критически важное значение для того, чтобы не позволить Путину одержать громкие победы, в частности реализовать его цель - захватить остальную часть восточного Донбасса в течение нескольких месяцев.

Стремление россиян захватить всю территорию Донецкой области Мадяр считает нереальным: "Что он курит? Это нереалистично. Это абсурд".

Уничтожение врага

Сейчас, по словам Мадяра, треть всех ударов беспилотников должна быть направлена против личного состава россиян.

"Да, это можно назвать планом уничтожения, и сейчас мы его превышаем. […] В этой комнате происходит самое массовое уничтожение врага в истории человечества", - заявил Мадяр и добавил, что цели по поражению военных противника достигались четыре месяца подряд.

Как сказал сам командующий СБС, у него нет "розовых очков".

"У нас есть эффективное оружие: не для ведения наступательной войны, а для того, чтобы не дать врагу эффективно продвигаться на нашей территории", - добавил Бровди.

