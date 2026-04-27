Мадяр (Бровди) о планах Путина захватить Донбасс за несколько месяцев: "Что он курит? Это нереалистично"
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) считает невозможным, что РФ сможет захватить всю Донецкую область в течение нескольких месяцев. Работу своих подразделений беспилотников он называет "крупнейшим массовым уничтожением врага в истории человечества".
Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
О планах РФ
Мадяр утверждает, что силы беспилотников имеют критически важное значение для того, чтобы не позволить Путину одержать громкие победы, в частности реализовать его цель - захватить остальную часть восточного Донбасса в течение нескольких месяцев.
Стремление россиян захватить всю территорию Донецкой области Мадяр считает нереальным: "Что он курит? Это нереалистично. Это абсурд".
Уничтожение врага
- Сейчас, по словам Мадяра, треть всех ударов беспилотников должна быть направлена против личного состава россиян.
"Да, это можно назвать планом уничтожения, и сейчас мы его превышаем. […] В этой комнате происходит самое массовое уничтожение врага в истории человечества", - заявил Мадяр и добавил, что цели по поражению военных противника достигались четыре месяца подряд.
Как сказал сам командующий СБС, у него нет "розовых очков".
"У нас есть эффективное оружие: не для ведения наступательной войны, а для того, чтобы не дать врагу эффективно продвигаться на нашей территории", - добавил Бровди.
