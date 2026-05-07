МЗС на ультиматум РФ про Донбас: Москва прагне перепочинку, брехуни викриті
Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області як вимоги для продовження тристоронніх перемовин.
Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Києва
"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", – написав Тихий.
Ультиматум РФ
- Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
Олег Н
07.05.2026 22:13
ALEX SUROVV #593022
07.05.2026 22:47
Besya #602532
07.05.2026 21:46
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, по тому ж самому Фрейду, Тихий прагне, не відкрито, щоб росія сказала про припинення війни? І можна сміливо виходити з Донбасу, вони ж пообіцяли.🤔
теж саме стосується окупованих червоними нацистами у 2WW фінських Виборгу, Карелії та практично усього Кольського півострова, німецького Кінесбергу і Східної Прусії, і тд.тп. !!!
Хто там, з чимось, "не погоджується" - то не наша справа... Хоч по Курилах, хоч по Сахаліну, хоч по Виборгу, Карелії, Кенігсбергу, Східній Прусії. І якщо по Далекому Сходу, питання "відкрите" - то з землями в Європі його "закрили" не тільки відповідні рішення мирного договору з Фінляндією, та рішення Потсдамської конференції , але і рішення Гельсінської конференції 1975 року...Єдина країна, яка його порушила - це Росія. За що і визнана агресором...