МЗС на ультиматум РФ про Донбас: Москва прагне перепочинку, брехуни викриті

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області як вимоги для продовження тристоронніх перемовин.

Реакція Києва

"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", – написав Тихий.

Ультиматум РФ

  • Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
  • Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

Чуєш ти, *** пархатий. Сидиш на Франківщині десь, пельку дереш. Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ це три села? Та хоч одне навіть, ти *******, домівку не втрачав ніколи. Так що завали ротяку, миротворець ****
07.05.2026 22:13 Відповісти
Так рашисти і не відмовлялися від своїх цілей повністю захопити і знищити Україну. А якщо Україна піде з дамбасу залишивши укріпрайони, то московський режим ще ближче стане до своїх цілей і висуне ще більші ультиматуми так як в України вже не буде за що триматися.
07.05.2026 22:47 Відповісти
він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", - написав Тихий. Джерело: https://censor.net/ua/n4002042

Тобто, по тому ж самому Фрейду, Тихий прагне, не відкрито, щоб росія сказала про припинення війни? І можна сміливо виходити з Донбасу, вони ж пообіцяли.🤔
07.05.2026 21:46 Відповісти
Так тобто чи Тихий дійсно саме це прагне?
07.05.2026 22:00 Відповісти
З його слів виходить, що хвилює тільки не вірно сформована заява росії.
07.05.2026 22:13 Відповісти
до чого тут це ??? кацапам вірити не можна !!!
08.05.2026 06:26 Відповісти
Сонце моє! Якщо вже когось у чомусь, звинувачувать, то треба самому , в тому самому, трохи розбираться... "Припинення бойових дій" - не обов'язково "припинення війни"... Радянський Союз уже здох - але так і не "припинив війну" з Японією... Просто, "припинив бойові дії", у 1945-му році...
08.05.2026 05:58 Відповісти
і що ??? автентичні території Японії острови Курильської гряди, і як мінімум половина Сахаліну, досі окупована червонодупим рашистьким лайном-біонепотребом, нащадками червонодупих комуно-нацистів кацапо-совків окупантів !!! Ху*ло не погоджується віййдати навіть 4 найменших острови окуповані "ркка" в 1945 році !!!
теж саме стосується окупованих червоними нацистами у 2WW фінських Виборгу, Карелії та практично усього Кольського півострова, німецького Кінесбергу і Східної Прусії, і тд.тп. !!!
08.05.2026 06:33 Відповісти
Юрку! Я до цих пір вважав тебе, "поміркованим"... Не "метай ікру", передчасно... Я, просто, привів характерний приклад, з міжнародного публічного права, який показує, чому "припинення бойових дій", не завжди є "припиненням війни"... І не більше того...
Хто там, з чимось, "не погоджується" - то не наша справа... Хоч по Курилах, хоч по Сахаліну, хоч по Виборгу, Карелії, Кенігсбергу, Східній Прусії. І якщо по Далекому Сходу, питання "відкрите" - то з землями в Європі його "закрили" не тільки відповідні рішення мирного договору з Фінляндією, та рішення Потсдамської конференції , але і рішення Гельсінської конференції 1975 року...Єдина країна, яка його порушила - це Росія. За що і визнана агресором...
08.05.2026 06:47 Відповісти
Так кацапи і "три села" вже взяти не можуть?
07.05.2026 22:13 Відповісти
Вуйку. Три села це на Луганщині. А Донецька область 20% не окупована.
07.05.2026 22:26 Відповісти
Мене дивує наше МЗС. Якась дуже млява відповідь. Треба було сказати, що Україна очікує вихід Росії з ООН через грубе порушення статуту цієї міжнародної організації. До того ж Росія не є нацією, а є імперією. Тому, коли вона стане нацією, тільки тоді зможе подати заявку на те, щоб.стати членом ООН. Тому у Києві всі чекають, коли російські дипломати почнуть пакувати свої валізи у Нью-Йорку і Женеві. А то вони там чогось сидять і тільки сруть комусь на голову.
07.05.2026 23:26 Відповісти
 
 