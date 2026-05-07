МЗС на ультиматум РФ про Донбас: Москва прагне перепочинку, брехуни викриті

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області як вимоги для продовження тристоронніх перемовин.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Києва

"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", – написав Тихий.

Ультиматум РФ

Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

