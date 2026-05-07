Франція не евакуює посольство з Києва попри погрози РФ
Франція засудила погрози Росії щодо можливих ударів по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві і заявила, що не планує евакуацію свого посольства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаля Конфаврьо у відповідь на запитання кореспондента "Укрінформу".
Речник наголосив, що французька сторона вважає заяви Москви напередодні 9 травня неприйнятними та такими, що суперечать міжнародним зобов’язанням Росії. За його словами, посольство Франції в Києві продовжить роботу у звичайному режимі.
Париж також закликав Росію відмовитися від агресивної риторики та погодитися на реальне припинення вогню. Франція підтримує будь-які ініціативи щодо перемир’я як крок до справедливого миру.
Реакція Європи та позиція щодо перемир’я
У Франції наголосили, що оголошені Росією "перемир’я" вже неодноразово порушувалися. Також у Парижі засудили атаки, які відбувалися навіть під час режимів тиші, ініційованих Україною.
У понеділок, 11 травня, у Брюсселі запланована Рада ЄС із закордонних справ. Там держави-члени обговорять подальшу підтримку України та тиск на Росію.
Позиції інших країн щодо роботи посольств у Києві
Раніше про аналогічне рішення раніше повідомила Польща. Польське посольство в Києві працюватиме у звичайному режимі.
Також свою позицію підтвердили:
- Німеччина - не евакуює дипломатів із Києва;
- Європейський Союз також збереже присутність у столиці України;
В МЗС РФ заявили про можливі удари по Україні, якщо Київ атакуватиме Росію 9 травня.
