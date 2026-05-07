983 10
У російській Пермі скасували парад до 9 травня на тлі атаки Сил оборони по місцевому НПЗ
У російській Пермі цьогоріч скасували проведення параду на 9 травня.
Про це заявив губернатор Пермьского краю Дмитро Махонін, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Пермі не буде військового параду
"За підсумками оперативної наради було ухвалено рішення не проводити 9 травня парад військ Пермського гарнізону", - заявив російський посадовець.
За його словами, це зроблено нібито з метою забезпечення безпеки мешканців та щоб не відволікати силові структури від виконання завдань із захисту земляків".
- Напередодні повідомлялося, що у четвер, 7 травня, підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Скасування параду в регіонах РФ
Раніше повідомлялося, що у 15 регіонах Росії скасували паради на святкування так званого "Дня перемоги" у Другій світовій війні 9 травня.
Топ коментарі
+5 Oresta Bartka
показати весь коментар07.05.2026 20:20 Відповісти Посилання
+3 Oleg #616413
показати весь коментар07.05.2026 20:30 Відповісти Посилання
+2 Artcore
показати весь коментар07.05.2026 20:22 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oresta Bartka
показати весь коментар07.05.2026 20:20 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Artcore
показати весь коментар07.05.2026 20:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
✘
✘
✘
✘
Light light
показати весь коментар07.05.2026 20:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleg #616413
показати весь коментар07.05.2026 20:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Urs
показати весь коментар08.05.2026 01:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль