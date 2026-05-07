У російській Пермі скасували парад до 9 травня на тлі атаки Сил оборони по місцевому НПЗ

У російській Пермі цьогоріч скасували проведення параду на 9 травня.

Про це заявив губернатор Пермьского краю Дмитро Махонін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За підсумками оперативної наради було ухвалено рішення не проводити 9 травня парад військ Пермського гарнізону", - заявив російський посадовець.

За його словами, це зроблено нібито з метою забезпечення безпеки мешканців та щоб не відволікати силові структури від виконання завдань із захисту земляків".

Напередодні повідомлялося, що у четвер, 7 травня, підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Раніше повідомлялося, що у 15 регіонах Росії скасували паради на святкування так званого "Дня перемоги" у Другій світовій війні 9 травня.

