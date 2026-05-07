УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
983 10

У російській Пермі скасували парад до 9 травня на тлі атаки Сил оборони по місцевому НПЗ

У Пермі скасували заходи до 9 травня

У російській Пермі цьогоріч скасували проведення параду на 9 травня.

Про це заявив губернатор Пермьского краю Дмитро Махонін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Пермі не буде військового параду 

"За підсумками оперативної наради було ухвалено рішення не проводити 9 травня парад військ Пермського гарнізону", - заявив російський посадовець.

За його словами, це зроблено нібито з метою забезпечення безпеки мешканців та щоб не відволікати силові структури від виконання завдань із захисту земляків".

Читайте також: Пашинян сказав Путіну, що не поїде на парад 9 травня у Москву

  • Напередодні повідомлялося, що у четвер, 7 травня, підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Скасування параду в регіонах РФ

Раніше повідомлялося, що у 15 регіонах Росії скасували паради на святкування так званого "Дня перемоги" у Другій світовій війні 9 травня.

Читайте також: Додік, Фіцо та Лукашенко: Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня

Автор: 

парад (414) росія (69872) Пермський край РФ (10) Перм (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
От, не розумію... А нафіка кацапу парад? То не можна залити очі боярою без параду?
показати весь коментар
07.05.2026 20:20 Відповісти
+3
Вони що, свій завод збирались на параді катати? 🤔
показати весь коментар
07.05.2026 20:30 Відповісти
+2
Урал будет свободным от московских свиней - *****, челяба, пермь за нашу и вашу свободу
показати весь коментар
07.05.2026 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От, не розумію... А нафіка кацапу парад? То не можна залити очі боярою без параду?
показати весь коментар
07.05.2026 20:20 Відповісти
Урал будет свободным от московских свиней - *****, челяба, пермь за нашу и вашу свободу
показати весь коментар
07.05.2026 20:22 Відповісти
Ну що, сПермь, страшно?
показати весь коментар
07.05.2026 20:26 Відповісти
Вони що, свій завод збирались на параді катати? 🤔
показати весь коментар
07.05.2026 20:30 Відповісти
там ще нелякані пєрмякі, бо ще ні разу не прилітало на пороховий завод. І треба щоб регулярно летіло у завод "Машиностроітєль" та у АО "НИИПМ". Тоді точно менше буде в нас летіти УМПБ і Х-59.
показати весь коментар
08.05.2026 01:42 Відповісти
 
 