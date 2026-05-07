В российской Перми отменили парад к 9 мая на фоне атаки Сил обороны на местный НПЗ

В Перми отменили мероприятия к 9 мая

В российской Перми в этом году отменили проведение парада 9 мая.

Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает Цензор.НЕТ.

В Перми не будет военного парада 

"По итогам оперативного совещания было принято решение не проводить 9 мая парад войск Пермского гарнизона", — заявил российский чиновник.

По его словам, это сделано якобы с целью обеспечения безопасности жителей и чтобы не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков".

  • Накануне сообщалось, что в четверг, 7 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Отмена парада в регионах РФ

Ранее сообщалось, что в 15 регионах России отменили парады по случаю празднования так называемого "Дня Победы" во Второй мировой войне 9 мая.

Топ комментарии
+5
От, не розумію... А нафіка кацапу парад? То не можна залити очі боярою без параду?
07.05.2026 20:20 Ответить
+3
Вони що, свій завод збирались на параді катати? 🤔
07.05.2026 20:30 Ответить
+2
Урал будет свободным от московских свиней - *****, челяба, пермь за нашу и вашу свободу
07.05.2026 20:22 Ответить
там ще нелякані пєрмякі, бо ще ні разу не прилітало на пороховий завод. І треба щоб регулярно летіло у завод "Машиностроітєль" та у АО "НИИПМ". Тоді точно менше буде в нас летіти УМПБ і Х-59.
08.05.2026 01:42 Ответить
 
 