868 10
В российской Перми отменили парад к 9 мая на фоне атаки Сил обороны на местный НПЗ
В российской Перми в этом году отменили проведение парада 9 мая.
Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает Цензор.НЕТ.
В Перми не будет военного парада
"По итогам оперативного совещания было принято решение не проводить 9 мая парад войск Пермского гарнизона", — заявил российский чиновник.
По его словам, это сделано якобы с целью обеспечения безопасности жителей и чтобы не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков".
- Накануне сообщалось, что в четверг, 7 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Отмена парада в регионах РФ
Ранее сообщалось, что в 15 регионах России отменили парады по случаю празднования так называемого "Дня Победы" во Второй мировой войне 9 мая.
Топ комментарии
+5 Oresta Bartka
показать весь комментарий07.05.2026 20:20 Ответить Ссылка
+3 Oleg #616413
показать весь комментарий07.05.2026 20:30 Ответить Ссылка
+2 Artcore
показать весь комментарий07.05.2026 20:22 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oresta Bartka
показать весь комментарий07.05.2026 20:20 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий07.05.2026 20:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
✘
✘
✘
✘
Light light
показать весь комментарий07.05.2026 20:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleg #616413
показать весь комментарий07.05.2026 20:30 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.05.2026 01:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль