В российской Перми отменили парад к 9 мая на фоне атаки Сил обороны на местный НПЗ

В российской Перми в этом году отменили проведение парада 9 мая.

Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает Цензор.НЕТ.

"По итогам оперативного совещания было принято решение не проводить 9 мая парад войск Пермского гарнизона", — заявил российский чиновник.

По его словам, это сделано якобы с целью обеспечения безопасности жителей и чтобы не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков".

Накануне сообщалось, что в четверг, 7 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Отмена парада в регионах РФ

Ранее сообщалось, что в 15 регионах России отменили парады по случаю празднования так называемого "Дня Победы" во Второй мировой войне 9 мая.

