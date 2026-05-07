В России в 15 регионах полностью отменили парады на 9 мая, - СМИ
В 15 регионах России отменили парады, приуроченные к празднованию так называемого "Дня Победы" во Второй мировой войне 9 мая.
Об этом 6 мая сообщает издание Astra, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, о полной отмене на 9 мая заявили в следующих регионах:
- Белгородская область;
- Воронежская область;
- Курская область;
- Краснодарский край;
- Ленинградская область;
- Нижегородская область;
- Новгородская область;
- Псковская область;
- Рязанская область;
- Саратовская область;
- Ростовская область;
- Калужская область;
- Орловская область;
- Брянская область;
- Чувашия.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- В России парад к 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники – впервые с 2007 года.
Почали війну і всралися до того, що тепер лячно раз на рік насадити дідів на палки і поносити вулицею.
Треба їбашити їх далі.
І кидають листiвки , де написано, що тo є кров українців, яких вони вбивають.
Хто ті "вічно живі ветерани Другої Світової" на трибунах *****? Що саме вони святкують?