РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9588 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
2 801 20

В России в 15 регионах полностью отменили парады на 9 мая, - СМИ

парад в рф

В 15 регионах России отменили парады, приуроченные к празднованию так называемого "Дня Победы" во Второй мировой войне 9 мая.

Об этом 6 мая сообщает издание Astra, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, о полной отмене на 9 мая заявили в следующих регионах:

  • Белгородская область;
  • Воронежская область;
  • Курская область;
  • Краснодарский край;
  • Ленинградская область;
  • Нижегородская область;
  • Новгородская область;
  • Псковская область;
  • Рязанская область;
  • Саратовская область;
  • Ростовская область;
  • Калужская область;
  • Орловская область;
  • Брянская область;
  • Чувашия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль стягивает на парад в Москву ПВО. Это открывает путь для дальнобойных санкций Украины, - Зеленский

Парад 9 мая в РФ

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • В России парад к 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники – впервые с 2007 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зависимости от ситуации ночью и завтра: Зеленский предупредил о зеркальных действиях в ответ на атаки РФ

Автор: 

парад (665) россия (97423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Я досі не розумію що саме вони святкують 9 травня. Перемогу лендлізу? Бездарну втрату 27 мільйонів? "Пабєду"? Тобто мародерство Європи. (Тільки з Німеччини вивезли 4400 заводів та фабрик)? Знищення інвалідів війни? Що дала перемога народу? А? Голод 1947, поновлення репресій, 7 деннний робочий тиждень, 17% ВВП СРСР виробляв Гулаг, "залізна завіса", рабство селян (паспорти отримали в 1979), зарплату в 7 копійок з заробленого карбованця, а на селі взагалі працювали за "палички" (трудодні), пусті полиці магазинів, правління таємної поліції (кгб) у всії сферах життя... Врешті це призвело до падіння "совка"...

Хто ті "вічно живі ветерани Другої Світової" на трибунах *****? Що саме вони святкують?
показать весь комментарий
07.05.2026 06:18 Ответить
+6
У Криму не скасували))) а Крим - то законна ціль))) там ждунів дофіга..
показать весь комментарий
07.05.2026 00:12 Ответить
+5
от жалко как! Треба хоч у деколькох мільйонниках забезпечити святковий салют. Є ж пороховий потенціал і в Пермі, і в Казані...
показать весь комментарий
07.05.2026 00:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как же деди на палках?
показать весь комментарий
07.05.2026 00:06 Ответить
от жалко как! Треба хоч у деколькох мільйонниках забезпечити святковий салют. Є ж пороховий потенціал і в Пермі, і в Казані...
показать весь комментарий
07.05.2026 00:10 Ответить
У Криму не скасували))) а Крим - то законна ціль))) там ждунів дофіга..
показать весь комментарий
07.05.2026 00:12 Ответить
даваевались до паБеды

.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:59 Ответить
+ Авіашоу. Українськими дронами...
показать весь комментарий
07.05.2026 01:16 Ответить
Отакі сцикуни ці ******* "вітязі". 😁

Почали війну і всралися до того, що тепер лячно раз на рік насадити дідів на палки і поносити вулицею.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H5zEHQTqYLA Вони невиправні.

Треба їбашити їх далі.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:28 Ответить
Пора як нормальнi люди день Европи святкувати.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:32 Ответить
Нехай українські дрони пoлітять на російські паради 9 травня та обiллють червоною фарбою росіян, які там марширують. 😡

І кидають листiвки , де написано, що тo є кров українців, яких вони вбивають.
показать весь комментарий
07.05.2026 01:01 Ответить
Нащо дарма ганять БПЛА, витрачать фарбу і папір? Чи не простіше залить "рассеян" СПРАВЖНЬОЮ кров'ю? Їхньою... Все одно воюємо. А так, "щоб два рази не вставать...". На параді ж, будуть військовослужбовці РФ. "Законна ціль" - без різниці, на чиїй території вони знаходяться - на нашій, чи на своїй....
показать весь комментарий
07.05.2026 01:36 Ответить
рашистська перемога СКАСОВАНА...
показать весь комментарий
07.05.2026 01:13 Ответить
Ми прикро "недопрацьовуємо" по ТОТ. Це ж поряд! Там має бути суцільна "мертва зона".
показать весь комментарий
07.05.2026 05:51 Ответить
Але не в Москві. Зеля дав добро. Нам покажуть якусь двіжуху, лупоглазу морду Зеленського та його спічі, по-факту вони порешалі втіхаря, як завжди.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:17 Ответить
Я досі не розумію що саме вони святкують 9 травня. Перемогу лендлізу? Бездарну втрату 27 мільйонів? "Пабєду"? Тобто мародерство Європи. (Тільки з Німеччини вивезли 4400 заводів та фабрик)? Знищення інвалідів війни? Що дала перемога народу? А? Голод 1947, поновлення репресій, 7 деннний робочий тиждень, 17% ВВП СРСР виробляв Гулаг, "залізна завіса", рабство селян (паспорти отримали в 1979), зарплату в 7 копійок з заробленого карбованця, а на селі взагалі працювали за "палички" (трудодні), пусті полиці магазинів, правління таємної поліції (кгб) у всії сферах життя... Врешті це призвело до падіння "совка"...

Хто ті "вічно живі ветерани Другої Світової" на трибунах *****? Що саме вони святкують?
показать весь комментарий
07.05.2026 06:18 Ответить
Цікаво, що в совку святкували "дєнь побєди" всього 4 (чотири) рази, починаючи з 1945-го, проте масштабні святкування з парадами проходили не завжди. Фактично масове святкування відбулося лише у 1945 році, потім з 1948 по 1964 рік свято було робочим днем, а статус вихідного та масштабні паради відновили лише у 1965 році. А все тому, що населення совка знало ціну тій "перемозі" і даже відбиті на всю голову не ганьбилися з "дідами на палках". Це вже при хрущову пішла вакханалія побєдобєсія.
показать весь комментарий
07.05.2026 07:47 Ответить
Так це ж почало робиться з тією метою, щоб постійно нагадувать народу про втрати, понесені у війні, і пояснювать, чому ми , до цих пір, не живемо при "комунізьмі", списуючи все, саме на ці втрати...
показать весь комментарий
07.05.2026 08:18 Ответить
.. і через вдупель пяних вєтєраноф на площах.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:34 Ответить
Не знаю, чи саме через них... Мій дід Кирило, фронтовик, НІКОЛИ не ходив на "деманстрации"... Вранці 9 травня чисто брився, вмивався, одягав білу сорочку, і йшов у садок. За ним баба Настя несла ним власноручно зварену картоплю "в мундирі", зелену цибулю, нарізане солоне сало, і пляшку самогону. Ставила на стіл, під квітучою вишнею, з яблунею, і йшла в хату. Дід сідав, мовчки, за стіл, випивав, закушував, і тихо плакав. Нам було заборонено підходить до нього, в цей час. Лише зрідка він, бувало, нас кликав до себе... Та й то - ми сиділи мовчки... Пиячили "на площах", переважно, "липові фронтовики" - щоб якось привернуть до себе, увагу... Дідові цього не було потрібно - радист ДРГ, важке поранення, у кінці 1943-го. Потім - робота у армійських радіомайстернях, по ремонту рацій. Два ордена Слави, і "Червона зірка". Кілька медалей...
показать весь комментарий
07.05.2026 08:49 Ответить
"Етот дєнь пабєди порохом пропах"
показать весь комментарий
07.05.2026 08:32 Ответить
Ничего хорошего,сэкономленные рублики они пустят на войну,отменяться там должно производство всего и добыча нефти с газом,парад это всего лишь идиотское шоу для дебилов.
показать весь комментарий
07.05.2026 09:12 Ответить
 
 