В России в 15 регионах полностью отменили парады на 9 мая, - СМИ

В 15 регионах России отменили парады, приуроченные к празднованию так называемого "Дня Победы" во Второй мировой войне 9 мая.

Об этом 6 мая сообщает издание Astra, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, о полной отмене на 9 мая заявили в следующих регионах:

Белгородская область;

Воронежская область;

Курская область;

Краснодарский край;

Ленинградская область;

Нижегородская область;

Новгородская область;

Псковская область;

Рязанская область;

Саратовская область;

Ростовская область;

Калужская область;

Орловская область;

Брянская область;

Чувашия.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

В России парад к 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники – впервые с 2007 года.

