У Росії в 15 регіонах повністю скасували паради на 9 травня, - ЗМІ
У 15 регіонах Росії скасували паради на святкування так званого "Дня перемоги" у Другій світовій війні 9 травня.
Про це 6 травня повідомляє видання Astra, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, про повне скасування на 9 травня заявили в таких регіонах:
- Бєлгородська область;
- Воронезька область;
- Курська область;
- Краснодарський край;
- Ленінградська область;
- Нижегородська область;
- Новгородська область;
- Псковська область;
- Рязанська область;
- Саратовська область;
- Ростовська область;
- Калузька область;
- Орловська область;
- Брянська область;
- Чувашія.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.
Почали війну і всралися до того, що тепер лячно раз на рік насадити дідів на палки і поносити вулицею.
Треба їбашити їх далі.
І кидають листiвки , де написано, що тo є кров українців, яких вони вбивають.