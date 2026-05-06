У Росії в 15 регіонах повністю скасували паради на 9 травня, - ЗМІ

У 15 регіонах Росії скасували паради на святкування так званого "Дня перемоги" у Другій світовій війні 9 травня.

Про це 6 травня повідомляє видання Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, про повне скасування на 9 травня заявили в таких регіонах:

Бєлгородська область;

Воронезька область;

Курська область;

Краснодарський край;

Ленінградська область;

Нижегородська область;

Новгородська область;

Псковська область;

Рязанська область;

Саратовська область;

Ростовська область;

Калузька область;

Орловська область;

Брянська область;

Чувашія.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.

