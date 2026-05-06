Новини 9 травня у Росії
У Росії в 15 регіонах повністю скасували паради на 9 травня, - ЗМІ

У 15 регіонах Росії скасували паради на святкування так званого "Дня перемоги" у Другій світовій війні 9 травня.

Про це 6 травня повідомляє видання Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, про повне скасування на 9 травня заявили в таких регіонах:

  • Бєлгородська область;
  • Воронезька область;
  • Курська область;
  • Краснодарський край;
  • Ленінградська область;
  • Нижегородська область;
  • Новгородська область;
  • Псковська область;
  • Рязанська область;
  • Саратовська область;
  • Ростовська область;
  • Калузька область;
  • Орловська область;
  • Брянська область;
  • Чувашія.

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.

+3
У Криму не скасували))) а Крим - то законна ціль))) там ждунів дофіга..
07.05.2026 00:12 Відповісти
+2
от жалко как! Треба хоч у деколькох мільйонниках забезпечити святковий салют. Є ж пороховий потенціал і в Пермі, і в Казані...
07.05.2026 00:10 Відповісти
А как же деди на палках?
07.05.2026 00:06 Відповісти
даваевались до паБеды

07.05.2026 00:59 Відповісти
+ Авіашоу. Українськими дронами...
07.05.2026 01:16 Відповісти
Отакі сцикуни ці ******* "вітязі". 😁

Почали війну і всралися до того, що тепер лячно раз на рік насадити дідів на палки і поносити вулицею.
07.05.2026 00:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H5zEHQTqYLA Вони невиправні.

Треба їбашити їх далі.
07.05.2026 00:28 Відповісти
Пора як нормальнi люди день Европи святкувати.
07.05.2026 00:32 Відповісти
Нехай українські дрони пoлітять на російські паради 9 травня та обiллють червоною фарбою росіян, які там марширують. 😡

І кидають листiвки , де написано, що тo є кров українців, яких вони вбивають.
07.05.2026 01:01 Відповісти
Нащо дарма ганять БПЛА, витрачать фарбу і папір? Чи не простіше залить "рассеян" СПРАВЖНЬОЮ кров'ю? Їхньою... Все одно воюємо. А так, "щоб два рази не вставать...". На параді ж, будуть військовослужбовці РФ. "Законна ціль" - без різниці, на чиїй території вони знаходяться - на нашій, чи на своїй....
07.05.2026 01:36 Відповісти
рашистська перемога СКАСОВАНА...
07.05.2026 01:13 Відповісти
 
 