Фицо, Лукашенко, Додик: Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая
Опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование "дня победы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС.
Кто прибудет в Москву
- Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с женой
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
- Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
- Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
- Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Что предшествовало
- В России накануне 9 мая вновь пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
