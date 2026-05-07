Новости 9 мая в России Фицо едет в Москву на 9 мая
Фицо, Лукашенко, Додик: Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая

Опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование "дня победы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС. 

Кто прибудет в Москву

  • Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с женой
  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
  • Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
  • Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
  • Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
  • Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
  • Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
  • Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая вновь пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Топ комментарии
Додіки в зборі
07.05.2026 16:13 Ответить
Дійсно, чому не написати просто: "додіки - 9 шт. + дружина - 2 шт."
07.05.2026 16:32 Ответить
Парад фріків. Це вже навіть не позорище. Це просто рукою махнути.
07.05.2026 16:20 Ответить
Додіки в зборі
07.05.2026 16:13 Ответить
☝ І султани
07.05.2026 16:19 Ответить
Нуу. 9 султанатів, головний султан по черзі, якраз його черга була
07.05.2026 16:39 Ответить
07.05.2026 16:39 Ответить
"Абдула, поджигай !"
07.05.2026 16:28 Ответить
Дійсно, чому не написати просто: "додіки - 9 шт. + дружина - 2 шт."
07.05.2026 16:32 Ответить
07.05.2026 16:32 Ответить
не всі,ще трумп
07.05.2026 16:35 Ответить
А ну раз додик будет то да,тогда конешно.
07.05.2026 16:14 Ответить
Зеля наплете всякої ахінеї, но атакувать кремль не буде.
07.05.2026 16:16 Ответить
07.05.2026 16:16 Ответить
а ви вважаєте треба?можа жахнуто по підмосков"ю по НПЗ наприклад. А кремль символ то ясно, але ми ще неготові відражати всі атаки по Києву косапа.
07.05.2026 16:20 Ответить
07.05.2026 16:20 Ответить
Готові. У нас в центрі посольство кнр. У нас не готові ссикліві яйчішки оманського ішака.
07.05.2026 16:22 Ответить
07.05.2026 16:22 Ответить
треба, Вася, треба !

удар по красной площе на день паБєдобєсія коштує цілого НПЗ для підриву моральної стійкості орків

07.05.2026 16:35 Ответить
Краще вдарити по хмарачосам мацква-сіті (сімволу лаптестану *****), вночі 9 травня, щоб до параду хорошо так розгорілось, а дим від пожеж закрив небо над масквобадом. І ще непогано вдарити по офісу-хмарачосу газпрома, головного спонсору тероризму.
07.05.2026 19:27 Ответить
07.05.2026 19:27 Ответить
взагалі то МНПЗ знаходиться у кордонах міста, Капотня ще у 60-у році вже стала теріторією міста.
08.05.2026 05:56 Ответить
08.05.2026 05:56 Ответить
Один Додік чого вартий - Фіцо з клявся перед Заходом шо на парад не піде
07.05.2026 16:16 Ответить
07.05.2026 16:16 Ответить
Хто його питати буде?
За ноги притягнуть на парад якщо сам не піде.
07.05.2026 16:30 Ответить
а кадирка?
07.05.2026 16:18 Ответить
Так він же типу расєянін а не іноземець якийся. Кацапня дань платить і добре.
07.05.2026 16:21 Ответить
07.05.2026 16:21 Ответить
Парад фріків. Це вже навіть не позорище. Це просто рукою махнути.
07.05.2026 16:20 Ответить
07.05.2026 16:20 Ответить
Я думаю що під час параду буде щось неймовірне, але не в Москві, можливо в керченскькій протоці.
07.05.2026 16:31 Ответить
07.05.2026 16:31 Ответить
От "скласти" той сісястий міст - це дійсно було б чудово 😈
07.05.2026 17:08 Ответить
07.05.2026 17:08 Ответить
Може жахнуть по мосту? Але ні, засцить зєля.
07.05.2026 17:09 Ответить
Знаю як всі прочитали новину - *додік Фіцо*
07.05.2026 16:36 Ответить
Тхонглун це дуже круто!
Перший Тхонглунський фронт звільняв гарада руския. Тулу, Істру та Можайськ з Волокаламськом тощо.
07.05.2026 16:37 Ответить
Звільняв, не звільняв, а бабла в уйла витрусить. Все ж він і фіцо єдині, на кого взагалі звернуть увагу
07.05.2026 16:43 Ответить
07.05.2026 16:43 Ответить
Я так розумію - це глави урядів та президенти "країн антигітлерівської коаліції", яка перемогла нацизм?
07.05.2026 16:42 Ответить
07.05.2026 16:42 Ответить
Ага, особливо Фіцо. Словацькі повітряні аси збили тудим-сюдим десь 150 літаків. Правда збивали вони радянські літаки, але то вже малоцікаві нюанси).
07.05.2026 16:58 Ответить
07.05.2026 16:58 Ответить
Сербія дає масовку
07.05.2026 16:48 Ответить
"Сербія дає масовку"

не сербия, республика сербска, отдельное образование, но массовка таки да
07.05.2026 17:28 Ответить
Тобто із Зимбабве нікого не буде? Навіть помічника шамана?
07.05.2026 16:50 Ответить
07.05.2026 16:50 Ответить
Словаччина з 1939 і по 1945 рр була на боці нацистів, не змінює собі і сьогодні, але тут вони на боці рашистів( нацисти, фашисти, терористи, православні сектанти, сатаністи і вся нечиста сила).
07.05.2026 16:55 Ответить
07.05.2026 16:55 Ответить
А товарищ Си? Или верный внук Кимерсена?
Что какие то лохи сплошные собрались. Можно думаю бахнуть.
07.05.2026 17:27 Ответить
Малайзія неприємно здивувала. А хоча мабуть султан за грошима приїхав, в кацапських пенсів забере
07.05.2026 17:32 Ответить
07.05.2026 17:32 Ответить
Малайці мають нафту та газ. Може цим якось пов'язані.
07.05.2026 18:05 Ответить
07.05.2026 18:05 Ответить
Серйозна публіка .
07.05.2026 17:54 Ответить
А где главные жополизы московитов из совка казахи и кыргызы?
07.05.2026 17:58 Ответить
07.05.2026 17:58 Ответить
Фiцо як представник програвших?
07.05.2026 18:18 Ответить
агента Краснова, - не буде?
Ну і ладно...
07.05.2026 18:38 Ответить
ЦЕ ВЖЕ ЯКИЙ СОРОМ СПОВІЩАТИ,ХТО ПРИЇДЕ НА ПАРАД,ТА ЯК СВІТОВІ ПОЛІТИКИ ПОКАЗУЮТЬ НЕПОВАГУ ДО РОСІЇ..
07.05.2026 19:18 Ответить
07.05.2026 19:18 Ответить
Там не один додік, там всі додіки.
07.05.2026 19:46 Ответить
Ну якщо Додік із Сісулітом приїдуть, то буде парад вселенського масштабу. Без цих двох ето всьо будіт не то.
07.05.2026 20:06 Ответить
07.05.2026 20:06 Ответить
 
 