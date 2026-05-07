Додік, Фіцо та Лукашенко: Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня
Опубліковано список голів іноземних делегацій, які прибувають до Москви на святкування "Дня Перемоги".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС.
Хто прибуде до Москви
- Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною
- Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
- Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
- Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
- Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
- Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв
- Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран
- Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною
- Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.
Що передувало
- У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
