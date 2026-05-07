Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
6 588 41

Додік, Фіцо та Лукашенко: Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня

Опубліковано список голів іноземних делегацій, які прибувають до Москви на святкування "Дня Перемоги".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС. 

Хто прибуде до Москви

  • Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною
  • Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
  • Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
  • Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
  • Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
  • Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв
  • Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран
  • Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною
  • Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Топ коментарі
+38
Додіки в зборі
показати весь коментар
07.05.2026 16:13 Відповісти
+21
Дійсно, чому не написати просто: "додіки - 9 шт. + дружина - 2 шт."
показати весь коментар
07.05.2026 16:32 Відповісти
+11
Парад фріків. Це вже навіть не позорище. Це просто рукою махнути.
показати весь коментар
07.05.2026 16:20 Відповісти
Додіки в зборі
показати весь коментар
07.05.2026 16:13 Відповісти
☝ І султани
показати весь коментар
07.05.2026 16:19 Відповісти
Нуу. 9 султанатів, головний султан по черзі, якраз його черга була
показати весь коментар
07.05.2026 16:39 Відповісти
"Абдула, поджигай !"
показати весь коментар
07.05.2026 16:28 Відповісти
Дійсно, чому не написати просто: "додіки - 9 шт. + дружина - 2 шт."
показати весь коментар
07.05.2026 16:32 Відповісти
не всі,ще трумп
показати весь коментар
07.05.2026 16:35 Відповісти
А ну раз додик будет то да,тогда конешно.
показати весь коментар
07.05.2026 16:14 Відповісти
Зеля наплете всякой ахінеї, но атакувать кремль не буде.
показати весь коментар
07.05.2026 16:16 Відповісти
а ви вважаєте треба?можа жахнуто по підмосков"ю по НПЗ наприклад. А кремль символ то ясно, але ми ще неготові відражати всі атаки по Києву косапа.
показати весь коментар
07.05.2026 16:20 Відповісти
Готові. У нас в центрі посольство кнр. У нас не готові ссикліві яйчішки оманського ішака.
показати весь коментар
07.05.2026 16:22 Відповісти
треба, Вася, треба !

удар по красной площе на день паБєдобєсія коштує цілого НПЗ для підриву моральної стійкості орків

.
показати весь коментар
07.05.2026 16:35 Відповісти
Краще вдарити по хмарачосам мацква-сіті (сімволу лаптестану *****), вночі 9 травня, щоб до параду хорошо так розгорілось, а дим від пожеж закрив небо над масквобадом. І ще непогано вдарити по офісу-хмарачосу газпрома, головного спонсору тероризму.
показати весь коментар
07.05.2026 19:27 Відповісти
взагалі то МНПЗ знаходиться у кордонах міста, Капотня ще у 60-у році вже стала теріторією міста.
показати весь коментар
08.05.2026 05:56 Відповісти
Один Додік чого вартий - Фіцо з клявся перед Заходом шо на парад не піде
показати весь коментар
07.05.2026 16:16 Відповісти
Хто його питати буде?
За ноги притягнуть на парад якщо сам не піде.
показати весь коментар
07.05.2026 16:30 Відповісти
а кадирка?
показати весь коментар
07.05.2026 16:18 Відповісти
Так він же типу расєянін а не іноземець якийся. Кацапня дань платить і добре.
показати весь коментар
07.05.2026 16:21 Відповісти
Парад фріків. Це вже навіть не позорище. Це просто рукою махнути.
показати весь коментар
07.05.2026 16:20 Відповісти
Я думаю що під час параду буде щось неймовірне, але не в Москві, можливо в керченскькій протоці.
показати весь коментар
07.05.2026 16:31 Відповісти
От "скласти" той сісястий міст - це дійсно було б чудово 😈
показати весь коментар
07.05.2026 17:08 Відповісти
Може жахнуть по мосту? Але ні, засцить зєля.
показати весь коментар
07.05.2026 17:09 Відповісти
Знаю як всі прочитали новину - *додік Фіцо*
показати весь коментар
07.05.2026 16:36 Відповісти
Тхонглун це дуже круто!
Перший Тхонглунський фронт звільняв гарада руския. Тулу, Істру та Можайськ з Волокаламськом тощо.
показати весь коментар
07.05.2026 16:37 Відповісти
Звільняв, не звільняв, а бабла в уйла витрусить. Все ж він і фіцо єдині, на кого взагалі звернуть увагу
показати весь коментар
07.05.2026 16:43 Відповісти
Я так розумію - це глави урядів та президенти "країн антигітлерівської коаліції", яка перемогла нацизм?
показати весь коментар
07.05.2026 16:42 Відповісти
Ага, особливо Фіцо. Словацькі повітряні аси збили тудим-сюдим десь 150 літаків. Правда збивали вони радянські літаки, але то вже малоцікаві нюанси).
показати весь коментар
07.05.2026 16:58 Відповісти
Вони, вони!
Всі вони, як на підбор.
З ними д'ядько *****.
показати весь коментар
08.05.2026 06:10 Відповісти
Сербія дає масовку
показати весь коментар
07.05.2026 16:48 Відповісти
"Сербія дає масовку"

не сербия, республика сербска, отдельное образование, но массовка таки да
показати весь коментар
07.05.2026 17:28 Відповісти
Тобто із Зимбабве нікого не буде? Навіть помічника шамана?
показати весь коментар
07.05.2026 16:50 Відповісти
Словаччина з 1939 і по 1945 рр була на боці нацистів, не змінює собі і сьогодні, але тут вони на боці рашистів( нацисти, фашисти, терористи, православні сектанти, сатаністи і вся нечиста сила).
показати весь коментар
07.05.2026 16:55 Відповісти
А товарищ Си? Или верный внук Кимерсена?
Что какие то лохи сплошные собрались. Можно думаю бахнуть.
показати весь коментар
07.05.2026 17:27 Відповісти
Малайзія неприємно здивувала. А хоча мабуть султан за грошима приїхав, в кацапських пенсів забере
показати весь коментар
07.05.2026 17:32 Відповісти
Малайці мають нафту та газ. Може цим якось пов'язані.
показати весь коментар
07.05.2026 18:05 Відповісти
Серйозна публіка .
показати весь коментар
07.05.2026 17:54 Відповісти
А где главные жополизы московитов из совка казахи и кыргызы?
показати весь коментар
07.05.2026 17:58 Відповісти
Фiцо як представник програвших?
показати весь коментар
07.05.2026 18:18 Відповісти
агента Краснова, - не буде?
Ну і ладно...
показати весь коментар
07.05.2026 18:38 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ ЯКИЙ СОРОМ СПОВІЩАТИ,ХТО ПРИЇДЕ НА ПАРАД,ТА ЯК СВІТОВІ ПОЛІТИКИ ПОКАЗУЮТЬ НЕПОВАГУ ДО РОСІЇ..
показати весь коментар
07.05.2026 19:18 Відповісти
Там не один додік, там всі додіки.
показати весь коментар
07.05.2026 19:46 Відповісти
Ну якщо Додік із Сісулітом приїдуть, то буде парад вселенського масштабу. Без цих двох ето всьо будіт не то.
показати весь коментар
07.05.2026 20:06 Відповісти
 
 