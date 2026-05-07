РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5415 посетителей онлайн
Новости Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф
1 254 1

Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ, - Генштаб

Генштаб подтвердил удар по "Лукойлу" в Пермском крае!

В четверг, 7 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расстояние до цели - более 1500 км 

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора сегодня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что расстояние до цели - более 1500 км от линии боевого столкновения.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на установке изомеризации, предназначенной для увеличения октанового числа легких бензиновых фракций, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2.

Читайте также: Пострадали Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, нефтеналивной терминал "Лукойла" и нефтеперекачивающая станция "Тихорецк", - Генштаб

Подробнее о НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

  • НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации с проектной мощностью переработки около 13 миллионов тонн нефти в год.
  • Специализируется на производстве высококачественных нефтепродуктов, в частности автомобильных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, которые используются для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

В настоящее время масштабы ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Атаки Украины по НПЗ обошлись РФ в более чем $7 млрд с начала года, - The Washington Post

Автор: 

Генштаб ВС (7998) НПЗ (485) Пермский край РФ (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пермяк - солёные уши
показать весь комментарий
07.05.2026 20:37 Ответить
 
 