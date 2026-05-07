Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ, - Генштаб
В четверг, 7 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Расстояние до цели - более 1500 км
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора сегодня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расстояние до цели - более 1500 км от линии боевого столкновения.
Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на установке изомеризации, предназначенной для увеличения октанового числа легких бензиновых фракций, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2.
Подробнее о НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
- НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации с проектной мощностью переработки около 13 миллионов тонн нефти в год.
- Специализируется на производстве высококачественных нефтепродуктов, в частности автомобильных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, которые используются для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.
В настоящее время масштабы ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в Генштабе.
