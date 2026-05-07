Новини
Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ, - Генштаб

У четвер, 7 травня, підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ", - сказано в повідомленні. 

Зазначається, що відстань до цілі – понад 1500 км від лінії бойового зіткнення.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.

  • НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації з проектною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.
  • Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Наразі масштаби збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали у Генштабі.

