Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ, - Генштаб

У четвер, 7 травня, підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї РФ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відстань до цілі – понад 1500 км від лінії бойового зіткнення.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації з проектною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Наразі масштаби збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали у Генштабі.

