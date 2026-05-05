Атаки України по НПЗ коштували РФ понад $7 млрд з початку року, - The Washington Post

Фото: Російські ресурси

Україна здійснила понад 20 ударів по нафтовій інфраструктурі РФ у 2026 році, що спричинило збитки більш ніж на $7 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серія ударів наприкінці березня - на початку квітня по великих російських нафтових терміналах, зокрема в Усть-Лузі, Приморську на Балтійському морі та Новоросійську на Чорному морі, завдала Росії близько 2,2 млрд доларів втрат у вигляді недоотриманих доходів.

Причини втрат: зупинка портів і скорочення експорту

Як зазначив керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов, основним фактором стали багатотижневі зупинки портової інфраструктури та тимчасове скорочення експортних обсягів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія скоротила видобуток нафти через удари по інфраструктурі та перебої з "Дружбою", – Reuters

За його словами, подальші удари по нафтопереробних заводах можуть ще більше збільшити втрати. Зокрема, атаки на НПЗ "Роснефти" в Туапсе, ймовірно, спричинили настільки серйозні пошкодження, що підприємство може потребувати фактичного відновлення, вартість якого оцінюється приблизно у 5 млрд доларів.

Атаки на нафтогалузь та санкції вплинули на видобуток РФ

Попри це, доходи Росії від експорту нафти зросли через підвищення світових цін, зумовлене загостренням конфлікту з Іраном. У березні вони становили близько 19 млрд доларів проти 9,8 млрд у лютому.

За оцінками дослідника Гарвардського університету Крейга Кеннеді, через санкційний тиск і зростання витрат війни Росії необхідна середня ціна на нафту близько 115 доларів за барель, щоб виконати бюджетні плани на 2026 рік без скорочень.

Кеннеді також зазначає, що атаки на нафтову інфраструктуру змусили російські компанії у квітні скоротити видобуток приблизно на 300-400 тисяч барелів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабні удари по РФ: deep strike вразив НПЗ, кораблі та авіабази. ІНФОГРАФІКА