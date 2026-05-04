Масштабні удари по РФ: deep strike вразив НПЗ, кораблі та авіабази. ІНФОГРАФІКА

У квітні 2026 року Сили оборони України завдали ударів по НПЗ, портовій інфраструктурі, флоту та ВПК РФ на відстанях до 1700 км, спричинивши масштабні пожежі та втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по нафтових об'єктах

Пожежа на НПЗ "Башнєфть-Новойл", Уфа (Башкортостан), ~1 400 км. Підтверджено ураження заводу з подальшою пожежею. Дальність удару становила близько 1 400 кілометрів від кордону.

НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез", Кстово (Нижньогородська обл.), ~800 км. Внаслідок удару по "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтезу" спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-6 та АВТ-1, а також установку 19/6, задіяну у виробництві нафтових бітумів. Виведено з ладу технологічну установку АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

Три удари по НПЗ "Туапсинський", Туапсе (Краснодарський край), ~1 500 км. НПЗ "Туапсинський" зазнав ударів 16, 20 та 28 квітня – найбільша кратність серед усіх цілей місяця. Під час першого удару пошкоджено установку первинної переробки АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. Після повторного удару підтверджено знищення 24 і пошкодження 4 резервуарів. Після третього удару ззнову спалахнула пожежа. Потужність заводу – 12 млн тонн на рік (4,4% загальноросійської переробки). Виробляє широкий спектр нафтопродуктів стандарту Євро-5, зокрема паливо для армії.

"Новокуйбишевський" НПЗ, Новокуйбишевськ (Самарська обл.), ~1 000 км. Для ураження "Новокуйбишевського" НПЗ Сили оборони завдали удар дальністю близько 1 000 км. На стратегічному підприємстві потужністю 8,8 млн тонн на рік було чутно вибухи, а потім виникла пожежа.

Масована атака на "Сизранський" НПЗ, Сизрань (Самарська обл.), ~900 км. НПЗ "Сизранський" було уражено в рамках скоординованої масованої атаки. На підприємстві спалахнула пожежа.

Пошкоджено установку перегонки на НПЗ "Ярославський", Ярославль (Ярославська область), ~750 км. Внаслідок удару на виникла пожежа. Підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез", Орськ (Оренбурзька обл.), ~1 500 км. Після влучання на підприємстві виникла пожежа.

Удар СБУ по НПЗ "Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез", Пермь (Пермський край), ~1 500 км. Уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони, що фактично виводить установку з ладу. Також повторно уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка постачає нафту-сировину на той самий НПЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія скоротила видобуток нафти через удари по інфраструктурі та перебої з "Дружбою", – Reuters

Ураження портових терміналів та транспортної інфраструктури

Під ударом опинилися ключові нафтові хаби РФ, що забезпечують як експортні надходження до бюджету агресора, так і безпосереднє задоволення потреб окупаційних військ.

Ударів завдано по таких портових терміналах і транспортній інфраструктурі:

порт "Приморськ", Ленінградська обл., ~850 км – підтверджено пожежу та пошкодження трьох резервуарів РВСП-20000 загальним об'ємом 60 000 м³;

термінал "Усть-Луга Ойл", Ленінградська обл., ~900 км – підтверджено ураження трьох резервуарів "Транснефть-Балтика";

нафтоналивний термінал "РПК-Висоцьк Лукойл-2", Ленінградська обл., ~950 км – підтверджено пожежу;

нафтоперекачувальна станція "Тіхорєцк" (Краснодарський край), ~300 км – підтверджено пожежу;

нафтовий термінал "Шесхарис", Новоросійськ, ~420 км – масштабна пожежа в ключовому вузлі перевалки чорноморської нафти.

Своєю чергою, нафтобази у Феодосії, Гвардійському та нафтоперекачувальні станції в Криму й Краснодарському краї уражено як елементи тактичного постачання ПММ для угруповань РФ.

Вперше уражено бурові платформи в Каспійському морі. 10 квітня Сили оборони вперше уразили нафтовидобувну інфраструктуру у відкритому морі. Ураження бурової платформи у Каспійському морі. Пошкоджено льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі ім. Грайфера та ЛСП-1 на родовищі ім. Корчагіна. Обʼєкти розташовані за близько 1 000 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

29 квітня підрозділ ВМС ЗС України уразив підсанкційне судно "MARQUISE" у Чорному морі – за 210 кілометрів від Туапсе. Два морські безпілотники-камікадзе (МБЕК) влучили в кормову частину в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер (вантажомісткість понад 37 000 тонн, прапор Камерун) перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади і використовувався для незаконного транспортування нафтопродуктів у рамках "тіньового флоту".

Удари по військово-промисловому комплексу РФ

Сили оборони у квітні уразили два заводи на території агресора.

Уражено завод "Стрела", Суземка (Брянська обл.)

Підприємство уражено 1 квітня. Воно виробляє комплектуючі до крилатих ракет і виконало понад 120 державних контрактів для потреб ОПК Росії.

Перебуває під санкціями України.

Удар по заводу "Атлант Аеро", Таганрог (Ростовська обл.)

19 квітня ВМС ЗС України завдали точного удару ракетами "Нептун" по виробничому корпусу "Атлант Аеро".

Завод "Атлант Аеро" під ударом

Завод здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних БпЛА "Молнія", а також є виробником комплектуючих до БпЛА "Оріон" – багатоцільового дрона вагою близько тонни, здатного нести до 250 кг корисного навантаження, зокрема керовані авіабомби КАБ-20 та ракети Х-50.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втрачає $100 млн щодня через удари СБУ та СБС по нафтобазах, - СБС

Під ударом Чорноморський флот та морська охорона

Квітень позначився послідовним вибиттям корабельного складу ЧФ РФ у Севастополі та Керченській протоці.

19 квітня підрозділ ГУР МО України "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі безпосередньо у Севастопольській бухті: ВДК "Ямал" проєкту 775 (1988 р. побудови, вантажомісткість 500 тонн, орієнтовна вартість понад 80 млн доларів) та ВДК "Ніколай Фільченков" проєкту 1171 (1975 р., вантажомісткість 1 000 тонн, вартість понад 70 млн доларів) є ключовими засобами морського десантування та постачання угруповань РФ у Криму. Обидва кораблі виведено з ладу. Сукупні збитки перевищують 150 млн доларів.

Удари по тих самих кораблях повторено 20 та 26 квітня силами СБУ.

Ураження фрегата проєкту 11356Р "Буревісник"

5 квітня два ударних БпЛА влучили у фрегат проєкту 11356Р "Буревісник" – носій крилатих ракет "Калібр". Масштаби збитків уточнювалися.

Комплексна атака: корабель-розвідник "Іван Хурс", навчальний центр "Лукомка" та штаб РТР

26 квітня в рамках операції "Альфа" СБУ одночасно уражено корабель радіотехнічної розвідки, навчальний центр Чорноморського флоту та штаб радіотехнічної розвідки сил ППО.

Також уражено МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" (потенційний носій гіперзвукового "Кинджала") та техніко-експлуатаційна частина аеродрому.

Пошкоджено патрульний корабель ФСБ проєкту 22460

22 квітня підтверджено пошкодження бойової рубки корабля Прикордонної служби ФСБ у Севастополі.

Знищення катерів "Соболь" і "Грачонок", Керченська протока

30 квітня ВМС ЗС України знищили патрульний сторожовий катер ФСБ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок" у районі Керченської протоки. Противник зазнав безповоротних і санітарних втрат.

Сили оборони знищили два катери РФ

Обидва катери охороняли Керченський міст і виконували протидиверсійні завдання.

Уражено кілька Су-57 та Су-34, аеродром Шагол (Челябінська обл.)

25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два винищувачі Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34 та ще один літак невстановленої модифікації.

Це одна з найвіддаленіших операцій українських засобів deep strike – цілі перебували на відстані близько 1 700 км від державного кордону України. На додаток, Урал завжди вважався глибоким та надійним тилом РФ. Україна зруйнувала цей міф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виведені з ладу: в ГУР показали ураження двох великих десантних кораблів РФ в окупованому Криму