Росія скоротила видобуток нафти через удари по інфраструктурі та перебої з "Дружбою", – Reuters
Росія у квітні скоротила видобуток нафти через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і портовій інфраструктурі, а також через перебої з транспортуванням сировини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За оцінками співрозмовників агентства, видобуток міг знизитися на 300–400 тисяч барелів на добу порівняно із середнім рівнем початку року. Це може стати найбільшим місячним падінням виробництва в Росії з часів пандемії COVID-19.
Серед додаткових причин скорочення називають припинення постачання сирої нафти трубопроводом "Дружба", що також вплинуло на експортні можливості.
Енергетичний сектор під тиском атак
Видобуток нафти залишається ключовим джерелом доходів російського бюджету, однак інфраструктурні втрати дедалі більше ускладнюють стабільне виробництво.
У Reuters зазначають, що певне часткове пом’якшення втрат може забезпечувати зростання світових цін на енергоносії, зокрема на тлі геополітичної напруги в інших регіонах.
Прогнози погіршуються
Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз постачання російської нафти на 120 тисяч барелів на добу до кінця року через системні удари по НПЗ і портовій інфраструктурі.
Також у відомстві вважають, що Росії буде складно відновити або наростити виробництво вище рівнів початку року через пошкодження критичної інфраструктури.
